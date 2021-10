Main ContentPlaceholder

Politiikka | Varhaiskasvatus

Opetusministeri Andersson: Varhais­kasvatuksen henkilöstö­mitoitusta on mahdollista kiertää – ministeriö aloittaa selvityksen ongelmista

Hallitus on tehnyt lakimuutoksia, joilla ryhmäkokoja on pienennetty ja henkilöstömitoituksesta on tehty aiempaa tiukemmin säänneltyä. Säädöksiä on Anderssonin mukaan kuitenkin mahdollista kiertää joissain tapauksissa.

