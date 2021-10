Ficom pitää valtiovarainministeriön valmistelussa olevaa digitaalisen tunnistamisen hanketta riskinä, koska EU:n suunnitelmat saattavat jyrätä sen jo ensi vuonna.

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficom arvostelee voimakkaasti valtiovarainministeriössä valmisteltavaa digitaalisen henkilöllisyyden hanketta. Kyseessä on hanke, jossa kehitetään jokaiselle suomalaiselle soveltuvaa digitaalista henkilöllisyystodistusta.

”Se on todella vaikea, kallis ja epämääräinen hanke”, sanoo Ficomin toimitusjohtaja Elina Ussa.

Hänen mukaansa Ficomille ei ole yrityksistä huolimatta selvinnyt, mitä valtiovarainministeriössä tarkkaan ottaen edes valmistellaan. Ussa arvelee, että päättäjätkään eivät täysin ymmärrä, missä mennään.

”Minulla on sellainen kuva, että sitä viedään valtiovarainministeriössä ja digi- ja väestötietovirastossa eteenpäin isosti. Päättäjiä pyöritellään niin, etteivät he saa siitä otetta. Visioita on helpompi laatia, mutta askelmerkit puuttuvat siitä.”

Valtiovarainministeriön suunnitelmia mutkistaa EU:n komission kesällä julkistama ehdotus eurooppalaisesta digi-identiteetistä.

Siinä on kyse EU-kansalaisille, EU:ssa asuville ja yrityksille tarkoitetusta digitaalisen tunnistautumisen välineestä, jota voisi käyttää julkisissa ja yksityisissä palveluissa.

EU:n digi-identiteettiin liittyisi niin kutsuttu digitaalinen lompakko. Se olisi käytännössä älypuhelimeen liittyvä sovellus, jossa digitaalinen identiteetti eli digitaalinen henkilötodistus yhdistettäisiin muihin henkilökohtaisiin tietoihin. Näitä voisivat olla esimerkiksi ajokortti tai pankkitilin tiedot.

Digitaalisia lompakkoja tarjoaisivat viranomaisten lisäksi jäsenmaiden hyväksymät yksityiset tahot. Lompakkoa voisi käyttää esimerkiksi pankkitilin avaamiseen, veroilmoituksen tekoon tai vaikkapa vain iän todistamiseen.

EU:n komission tavoitteena on, että uuden digitaalisen lompakon standardit valmistuisivat ensi vuoden lokakuuhun mennessä, jonka jälkeen alkaisi pilotointi.

Ficomin mukaan Suomen pitäisi ottaa nyt aikalisä oman digi-identiteettisuunnitelmansa kanssa ja odottaa EU:n suunnitelmien valmistumista. Ficom arvelee, että Suomi saattaa kehittää nyt kansallista järjestelmää liiallisessa etukenossa, koska oma järjestelmä voidaan joutua hylkäämään heti EU:n hankkeen alta.

HS:n tiedon mukaan Ficomin kritiikkiä pidetään valtiovarainministeriössä lähinnä nykyistä mobiilivarmennetta ylläpitävien teleyritysten huolena niiden palvelun tulevaisuudesta. Etukenoa ei pidetä vaarallisena, koska Suomi tekee yhteistyötä EU:n mahtimaan Saksan kanssa.

Valtiovarainministeriöstä kuitenkin myönnetään, että kansallisen sääntelyn valmistelua ollaan hidastamassa, ”ettei tule tehtyä hölmöjä liikkeitä”.

Suomessa digitaalinen vahva tunnistautuminen on lähes kokonaan pankkien ja teleyritysten hoidossa. Valtiolla onkin huono maine tällaisessa kehitystyössä. Esimerkiksi henkilökorttiin kytketty kansalaisvarmenne on jäänyt hyvin vähälle käytölle, ja mobiiliajokorttikin on jo haudattu.

”Yksi ongelma tässä on se, että jos teet tällaisen järjestelmän, miten saat kansalaiset ottamaan sen aidosti käyttöön”, muistuttaa Ussa.

Kiistan ytimessä on näkemysero siitä, kenen kuuluu järjestää digitaalisen identiteetin palvelut: valtion vai yksityisten toimijoiden. Valtiovarainministeriö katsoo, että eräänlainen digitaalinen ankkuri-identiteetti on syytä pitää valtion hallussa.

Ficomin Ussa myöntää näkemyseron.

”Olemme eniten kritisoineet sitä, että valtio tulee omalla välineellä markkinoille, jossa toimitaan liiketoiminnallisilla perusteilla.”