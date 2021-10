Ansiosidonnaisen porrastaminen ei ole etenemässä, mutta hallituksen pöydällä on pienempiä kiristyksiä työttömyysturvaan. Neuvotteluista on hallituslähteiden mukaan tulossa vaikeat.

Hallituspuolueiden pitää lähettää viimeistään viikonloppuna omat ehdotuksensa työllisyystoimiksi virkamiesten arvioitaviksi. Hallitus on sopinut päättävänsä viimeistään helmikuussa toimista, joiden valtiovarainministeriö arvioi vahvistavan julkista taloutta vähintään 110 miljoonalla eurolla.

Vaikka tavoiteltava summa on julkisen talouden mittakaavassa varsin pieni, hallituslähteet arvioivat, että sovun löytämisestä tulee erittäin vaikeaa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttänee työttömyys­turvaan puuttumista tavalla tai toisella, mikä on punainen vaate Sdp:lle ja etenkin vasemmistoliitolle.

Hallitus yrittää tulevina kuukausina runnoa kasaan ratkaisun, joka täyttää sovitut reunaehdot, mutta ei saa vasemmistoliittoa lähtemään hallituksesta.

HS kokosi useista lähteistä kerätyistä tiedoista pöydällä olevat vaihtoehdot työllisyys­toimiksi. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen ei ole etenemässä, mutta mahdollisia vaihtoehtoja työttömyysturvan kiristämiseksi ovat omavastuupäivien lisääminen ja lomakorvausten jaksotuksen palauttaminen.

Työttömyysturvan muutokset

Ansioturvan ”euroistaminen”: noin +50 miljoonaa euroa

Jo pitkään julkisissa keskusteluissa pyörinyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehdon uudistaminen on suurella todennäköisyydellä osa hallituksen työllisyyspakettia.

Työssäoloehdon täyttäminen on edellytys ansiosidonnaisen saamiselle. Nykyisin työssäoloehtoon luetaan viikot, joina henkilö on tehnyt vähintään 18 työtuntia. Vastaisuudessa työssäoloehtoa kertyisi, jos tietyllä ajanjaksolla palkka on täyttänyt edellytetyn vähimmäisvaatimuksen.

Uudistus kiristäisi työssäoloehtoa hieman, minkä vuoksi se pienentäisi työttömyysturvan kuluja ja lisäisi valtiovarainministeriön alustavan arvion mukaan työllisyyttä noin 1 500 henkilöllä. Kun lasketaan yhteen menojen pieneneminen ja verotulojen kasvu, julkinen talous vahvistuisi karkeasti arvioituna noin 50 miljoonalla eurolla.

Omavastuupäivien lisääminen: noin +40 miljoonaa euroa

Hallituspuolueista keskusta, vihreät ja Rkp olisivat valmiita porrastamaan joko ansiosidonnaisen työttömyysturvan tasoa tai sen kestoa. Porrastaminen ei kuitenkaan ole etenemässä Sdp:n ja vasemmistoliiton vastustuksen vuoksi.

Yksi poliittisesti realistisempi vaihtoehto on työttömyyden alun omavastuupäivien määrän palauttaminen viidestä seitsemään. Omavastuupäivät tarkoittavat päiviä, joilta työttömälle ei makseta työttömyysetuutta.

Omavastuupäivien määrää laskettiin seitsemästä viiteen Juha Sipilän (kesk) hallituksen aktiivimallin yhteydessä. Kun Antti Rinteen (sd) hallitus poisti aktiivimallin, se kuitenkin jätti omavastuu­päivien vähennyksen voimaan.

Sipilän hallitus arvioi omavastuupäivien vähentämisen hintalapuksi noin 40 miljoonaa euroa vuodessa. Omavastuupäivien palauttaminen seitsemään siis todennäköisesti vahvistaisi julkista taloutta suurin piirtein saman verran. Vaikutusta työllisyyteen ei vielä ole tiedossa.

Lomakorvausten jaksottaminen: noin +30–50 miljoonaa euroa

Toinen vaihtoehto omavastuupäivien lisäämiselle on HS:n tietojen mukaan lomakorvausten jaksottaminen. Jos henkilöllä on nykyisin käyttämättömiä lomia työsuhteen päättyessä, hän voi saada ne rahana ilman, että se vaikuttaa työttömyysetuuden saamiseen.

Vuoteen 2013 asti lomakorvaukset jaksotettiin niin, että työttömäksi jäävä henkilö ei voinut alkaa saada työttömyysetuutta hetkeen. Jaksotuksen pituus riippui lomakorvausten määrästä, mutta keskimäärin jaksotus viivästytti työttömyysetuuden saamista kaksi viikkoa.

Lomakorvausten jaksotuksen palauttaminen olisi omavastuupäivien lisäämisen tapaan käytännössä monelle leikkaus työttömyyden alun etuuteen. Tarkkaa valtiovarain­ministeriön arviota jaksottamisesta ei vielä ole, mutta karkeasti arvioituna muutos vahvistaisi julkista taloutta noin 30–50 miljoonalla eurolla.

Jos hallitus sopisi työssäoloehdon euroistamisesta ja joko omavastuupäivien lisäämisestä tai lomakorvausten jaksottamisesta, se olisi jo melko lähellä 110 miljoonan euron tavoitteensa saavuttamista. On kuitenkin mahdollista, että vasemmistopuolueet eivät hyväksy leikkauksia työttömyysturvaan.

Muut muutokset

Opintuen tulorajojen pysyvä nosto: noin +20 miljoonaa euroa

Hallitus päätti opiskelijoiden työnteon lisäämiseksi nostaa opintotuen tulorajoja vuodelle 2022. Valtiovarainministeriön mukaan määräaikainen muutos vahvistaa julkista taloutta 26 miljoonalla eurolla.

Hallitus pohtii muutoksen jättämistä pysyväksi. Tällöin myös julkiseen talouteen jäisi todennäköisesti jonkinlainen pysyvä positiivinen vaikutus. Epävarmuutta laskelmiin tuo se, että tulorajojen korotus ja kasvava työnteko saattavat hidastaa opiskelijoiden valmistumista.

Siviilipalveluksen lyhentäminen: vaikutus ei tiedossa

Vasemmistoliiton ajama siviilipalveluksen lyhentäminen kohentaisi valtiovarain­ministeriön arvion mukaan työllisyyttä. Tarkka vahvistava vaikutus julkiseen talouteen ei ole tiedossa, mutta se voi liikkua enimmillään joissain kymmenissä miljoonissa euroissa.

Vuorotteluvapaiden kiristäminen: vaikutus ei tiedossa

Hallituksessa pohditaan myös vuorottelu­vapaan ehtojen kiristämistä. Vuorottelu­vapaiden käyttö on jo nykyisin varsin vähäistä, joten todennäköisesti hallitus ei niihin koske. Viime vuonna työttömyyskassat ja Kela maksoivat vuorottelukorvauksia noin 25 miljoonaa euroa.

Ylivelkaantuneiden aseman helpottaminen: vaikutus ei tiedossa

Etenkin hallituksen vasemmistopuolueet pohtivat keinoja ylivelkaantuneiden työnteon helpottamiseksi. Esimerkiksi Sdp on esittänyt mahdollisuutta henkilökohtaisen konkurssin tekemiseen. On kuitenkin epäselvää, pystyykö valtiovarainministeriö laskemaan ehdotuksille lainkaan työllisyyttä tai julkista taloutta vahvistavia vaikutuksia.

Tässä jutussa esiteltyjen ehdotusten lisäksi hallituspuolueet lähettävät virkamiesten selvitettäviksi myös muita niin sanottuja pehmeitä toimia. HS:lle kerrotun mukaan on silti epätodennäköistä, että täysin uusia julkista taloutta kivuttomasti vahvistavia toimia pulpahtaisi esiin.

Niinpä hallitus joutunee käymään lähikuukausina vaikeita neuvotteluja työttömyysturvan kiristyksistä.