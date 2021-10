Komission tavoitteena on koota saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista sekä tehdä tämä tieto näkyväksi.

Valtioneuvosto asetti torstaina saamelaisten totuus- ja sovintokomission valtioneuvoston yleisistunnossa. Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi uuden komission asettamisesta torstaisessa tiedotustilaisuudessa.

”Asiaa on valmisteltu neljän vuoden ajan tiiviissä yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa", Marin kertoi.

Hänen mukaansa komission työ tulee olemaan monessa suhteessa ainutlaatuinen ja historiallinen projekti Suomessa. Komission työllä halutaan edistää saamelaisten parempia mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää omaa kieltä ja kulttuuriaan.

”Alkuperäiskansat ovat kokeneet ja kokevat rasismia ja syrjintää monissa maissa, myös viranomaisten taholta”, Marin sanoi.

”Komission työ tulee varmasti nostamaan esille kipeitä muistoja sekä yksilötasolla että kollektiivisesti. Siksi saamelaisten psykososiaalista tukea on valmisteltu huolellisesti ennen prosessin käynnistämistä ja sitä tarjotaan saamen kielellä”, hän kertoi.

Tiedotustilaisuudessa olivat puhumassa myös saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sekä kolttien kyläkokouksen luottamusmies Veikko Feodoroff.

Juuson mukaan komission asettamisen myötä käynnistyy merkittävä työ saamelaisten kohtaaman syrjinnän sekä valtion sulauttamispolitiikan aiheuttamien seurauksien selvittämiseksi.

”Saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien tunnustaminen ja toimeenpano takkuaa Suomessa edelleen. Toivon, että tämän raskaan prosessin läpikäymisestä seuraa konkreettisia toimenpiteitä, jotka aidosti edistävät saamelaisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa”, hän totesi.

Juuson mukaan komission asettaminen on äärimmäinen keino puolustaa saamelaisten oikeuksia ja vastata siihen, etteivät aiemmat keinot ole onnistuneet. Myös Feodoroffin mukaan komissio tulee tekemään tärkeää ja samalla raskasta työtä.

”Komission työn alkaessa on jo useamman vuoden huolellinen valmistelutyö saamelaisten ja valtion välisen ymmärryksen ja luottamuksen lisäämiseksi takana. Toivomme komission työlle menestystä ja riittäviä resursseja onnistumisen turvaamiseksi”, hän sanoi.

Pääministeri Marin toivoo, että komission työn seurauksena vuoropuhelu ja luottamus saamelaisten ja valtion välillä lisääntyy.

”Vain ymmärtämällä, mitä saamelaiset ovat kokeneet, voimme aidosti löytää ratkaisuja tulevaisuuteen”, Marin sanoi.

”Tiedämme, että historiamme on hyvin vaikea tämän kysymyksen osalta. On todella tärkeää, että sekä historia että nykytila voidaan kunnolla käydä läpi ja päästä yhdessä eteenpäin.”

Pääministerin mukaan jatkossa tulee hyvin läpinäkyvästi tarkastella sitä, mitä Suomen historiassa on tapahtunut, miten saamelaisia on kohdeltu ja minkälaista kohtelua he edelleen kohtaavat.

”Nyt pitää käydä vaikeatkin kysymykset läpi ja rakentaa luottamusta saamelaisten ja valtion välille”, Marin sanoi ja kiitti puheenvuoronsa lopuksi kolmella eri saamen kielellä.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Siihen kuuluu viisi komissaaria, joista kaksi on asetettu valtioneuvoston esityksestä, kaksi saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi kolttien kyläkokouksen esityksestä.

Komission jäsenet ovat väitöskirjatutkija, oikeustieteiden kandidaatti Heikki J. Hyvärinen, hallintotieteiden maisteri Irja Jefremoff, arkkipiispa emeritus, teologian tohtori Kari Mäkinen, työelämäprofessori, oikeustieteen tohtori Hannele Pokka, filosofian maisteri Miina Seurujärvi.

Saamelaisten asema alkuperäiskansana on turvattu Suomessa perustuslaissa. Perustuslain mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan.