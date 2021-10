Valtiovarainministeri kehottaa oppositiotakin vastaamaan komission kysymyksiin siitä, miten talous- ja rahaliittoa pitäisi uudistaa.

Bryssel

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) mukaan EU:n komissio on vasta aloittanut pohjustuksen EU:n talous- ja rahaliiton sääntöjen uudistukseksi. Hän torjuu kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon (kok) kritiikin siitä, että hallitus on toimeton asiassa eikä vaikuta oikea-aikaisesti.

Saarikon mukaan Suomi tulee ”aivan normaalin käytänteen mukaisesti” laatimaan hallituksen EU-ministerivalio­kunnassa vastauksensa komission tiedonantoon ja vastaamaan sen yhteentoista kysymykseen.

Orpo sanoi tiistain Ilta-Sanomissa, että hallitus seisoo tumput suorana asiassa, johon pitäisi jo vaikuttaa kiivaasti. Orpon mukaan pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut Suomen odottavan komission esitystä, ja oppositiojohtajan mukaan näin asia ei voi mennä.

”Me emme tiedä eduskunnassa, mikä Suomen kanta on”, Orpo sanoo.

Saarikko sanoo arvostavansa oppositio­johtajaa hallituksen kirittämisestä.

”Mutta sinällään on hyvä tunnistaa, miten tämä asia on EU:ssa oikeasti etenemässä. Komissio on julkistanut aiheesta ensimmäiset näkemyksensä viime viikolla. Sitä ennen käyty keskustelu on ollut ennakkovaikuttamista ja erilaista yleistä pohdintaa eri tahoilta siitä, mihin suuntaan Euroopan taloutta pitäisi viedä.”

Saarikko kehottaa puolestaan Orpoa ja muuta oppositiota vastaamaan komission kysymyksiin.

”Sinne avoimelle alustalle voi kuka tahansa käydä jättämässä omat vastauksensa siitä, mihin suuntaan yhteistä talouspolitiikkaa tulisi EU:ssa viedä.”

Saarikon mukaan asia siirtyy kohti päätöksentekoa ensi vuonna ”mutta ei vielä kevätkaudella”.

”Ranska on puheenjohtajamaana ilmaissut, että heidän kaudellaan tätä kokonaisuutta ei ole vielä tarkoitus käsitellä. Keskustelu vakaus- ja kasvusopimuksesta siirtynee kesän 2022 jälkeiseen aikaan. Vasta silloin muodostetaan yhteinen linja Euroopassa.”

Saarikon mukaan se ei tarkoita, että Suomi ei hyvissä ajoin pohtisi omaa suhtautumistaan. Siksi Saarikko kertoo osallistuneensa syyskuussa muutaman EU-maan yhteiskirjeeseen, joka sisälsi hänen mukaansa Suomen lähtökohdat.

Saarikon mukaan Suomi katsoi jo EU-selonteossa perustelluksi olla sitoutunut talouskriteerien ytimeen eli alijäämä- ja velkasuhdesäännöksiin. Säännöstöt ovat kuitenkin tätä monimutkaisemmat, mistä osoituksena on se, että sääntöjen noudattaminen ei ole ollut jäsenmaille helppoa.

”Oleellisinta olisi, että syntyisi säännöstö, johon sitoudutaan ja jota haluttaisiin noudattaa.”