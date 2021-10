Liikenne- ja viestintäministeri Harakka on rekisteröinyt verkkotunnuksen jo vuonna 2013.

Sosiaalisen median jätti Facebook kertoi torstaina vaihtavansa emoyhtiönsä nimen Metaksi.

Nimenmuutoksen tarkoituksena on yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerbergin mukaan korostaa visiota metaversumista. Korkealentoisella termillä viitataan todellisuuteen, jossa yhdistyvät reaalimaailma sekä virtuaalinen ja lisätty todellisuus.

Lue lisää: Metaversumi ja Facebookin uusi nimi ovat vain sumuverho, joka peittää sen, mitä on oikeasti tekeillä.

Uuden jättiyhtiön voi uumoilla haluavansa käyttöön yhtiön nimeen liittyviä verkkotunnuksia myös Yhdysvaltain ulkopuolella.

Suomessa verkko-osoite Meta.fi on kuitenkin jo rekisteröity. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rekisteristä selviää, että kyseisen verkkotunnuksen on rekisteröinyt itselleen nykyinen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd).

Tarkalleen ottaen tunnuksen rekisteröijä on TXTI -niminen osakeyhtiö, joka nykyisin on rekisterissä nimellä Kansakunta Oy. Asiakastiedon mukaan yritys on Harakan hallinnassa.

Traficomin rekisterissä yhteystiedoksi on merkitty Harakan henkilökohtaisen kotisivun sähköpostiosoite.

Harakka on rekisteröinyt osoitteen yli kahdeksan vuotta sitten, 6. maaliskuuta vuonna 2013. Sen voimassaoloaika päättyy ensi vuoden maaliskuussa.

Tällä hetkellä osoitteesta Meta.fi ei kuitenkaan löydy mitään. Verkkotunnus vapautuu muiden rekisteröitäväksi ensi hutikuussa, mikäli Harakka ei uusi sitä.

HS on jättänyt ministeri Harakalle haastattelupyynnön aiheeseen liittyen.

Traficomin sivulta selviää, että Harakka on rekisteröinyt nimiinsä myös muita verkkotunnuksia.

Mukana ovat esimerkiksi vuonna 2016 rekisteröity Avoin.fi, vuonna 2012 rekisteröity Kansakunta.fi ja vuonna 2014 rekisteröity Suurikiristys.fi.

Kahdesta ensimmäisestä osoitteesta ei löydy mitään, mutta viimeinen on osoitettu Harakan vuonna 2014 kirjoittamalle Suuri kiristys – Tie ulos eurokriisistä -kirjalle. Sivuille on koottu kirjan lähteet ja liitteet.

Kaikkien edellä mainittujen verkkosivujen voimassaoloaika päättyy niin ikään ensi vuonna.