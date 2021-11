Lainmuutosta vaativat Raiskauskriisikeskus Tukinainen sekä syyskuussa alulle laitettu kansalaisaloite. Rikosoikeuden professori huomauttaa, että vuosikymmenten takaisissa tapauksissa on vaikeaa löytää tukevaa näyttöä.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen vaatii, että lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista poistettaisiin vanhenemisaika. Tukinaisen mukaan uhrit käsittelevät lapsuudessa koettua seksuaalista väkivaltaa usein vasta aikuisena, jolloin rikokset ovat jo voineet vanheta rikosoikeudellisesti.

”Noin puolet meihin yhteyttä ottavista on sellaisia, joiden kokemukset ovat lapsuudesta 20–30 vuoden takaa”, kertoo Tukinaisen kriisityön kehittämispäällikkö Heli Heinjoki.

Hänen mukaansa oikeusprosessilla on iso osa toipumisessa.

”Toipumisen näkökulmasta sillä on osuutensa, että oikeudellisesti katsotaan, millainen se juttu on, tekijät saavat teostaan asiaankuuluvat rangaistukset ja kantavat siitä myös vastuun. Meidän näkökulmastamme toipuminen ja rikosprosessi menevät ikään kuin käsi kädessä.”

Oikeusministeriö asetti toissa vuonna työryhmän valmistelemaan seksuaalirikoslain kokonaisuudistusta. Ministeriön mukaan hallituksen on määrä antaa eduskunnalle esitys uudistuksesta alkuvuodesta 2022.

Myös syyskuussa alulle pantu kansalaisaloite vaatii lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten muuttamista vanhentumattomiksi. Tukinainen ei ole perustanut kansalaisaloitetta, vaan sen ovat tehneet yksityishenkilöt. Aloitteen mukaan Suomessa lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhenemisaika on lyhyt verrattuna moniin länsimaihin.

Vuoden 2006 lakimuutoksen myötä lapsiin kohdistuvien vakavimpien seksuaalirikosten syyteoikeus vanhenee Suomessa aikaisintaan uhrin täyttäessä 28 vuotta. Myös Tukinainen vetoaa siihen, että lakimuutoksella seurattaisiin pohjoismaista oikeuskäytäntöä.

”Ruotsissa tehtiin viime vuonna muutos juuri tähän, että lapsiin kohdistuvat sukupuoliyhteyden sisältävät raiskaukset on säädetty vanhentumattomaksi, kun tekijänä on vanhempi henkilö. Siellä on se poikkeus, että jos tekijä on alle 21-vuotias, vanhentumisaikoja noudatetaan”, kertoo Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kehittämispäällikkö, juristi Riitta Silver.

Lapin yliopiston rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki ymmärtää muutosvaateen taustalla olevan ajatuksen, mutta näkee siinä käytännön ongelmia.

”Seksuaalirikokset ovat jo normaaleissa olosuhteissa ja pian tapahtuneen jälkeen käsiteltynä haastavia näyttää toteen. Vaikeudet vain korostuisivat, kun puhutaan vuosikymmeniä aiemmin tehdystä teosta. Pelkkä uhrin sana ei riitä näytöksi, vaikka se olisi uskottava ja vakuuttava.”

Kimpimäki arvioi, etteivät todistajatkaan todennäköisesti voisi vuosikymmenten jälkeen kertoa asioista sillä tarkkuudella, että se toimisi tukevana näyttönä. Myös puolustuksen olisi haasteellista vastata syytteeseen, joka koskee vuosikymmenten takaisia tapahtumia.

”En tiedä, kenen etua palvelisivat oikeudenkäynnit, jotka olisivat käytännössä kaikille haastavia, pitkiä, raskaita ja johtaisivat näytön puuttuessa hylkäävään tuomioon”, Kimpimäki sanoo.

Varauksetonta kannatusta ei anna myöskään Turun yliopiston prosessioikeuden professori Johanna Niemi. Hän huomauttaa, ettei vuoden 2006 lakimuutoksen vaikutuksia ole vielä nähty, koska muutos koskee vasta sen voimaantulon jälkeen tehtyjä rikoksia.

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipäivystys toimii numerossa 080097899 ma–to kello 9–15 sekä la–su 15–21. Juristipäivystys numerossa 080097895 ma–to kello 11–16.