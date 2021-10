Torvaldsin mukaan pyrkimykset luoda joustamatonta yleislainsäädäntöä ja paisuttaa budjettia johdattavat EU:ta vaaralliseen suuntaan.

Rkp:n europarlamentaarikko Nils Torvalds kirjoitti perjantaina HS:n Vieraskynä-palstalle mielipidetekstin, jonka mukaan Euroopan unionin jäsenmaiden päätös- ja toimivalta on siirtynyt kauemmaksi näiden vaikutuspiiristä.

Lue lisää: Toimivalta ryömii yhä kauemmas EU-jäsenmaiden ulottuvilta

Hänen mukaansa käynnissä on EU:n ja sen jäsenmaiden välinen valtataistelu, joka varjostaa koko unionin tulevaisuutta. Torvaldsin mukaan ”toimivallan ryömintä” jäsenvaltioiden ulottumattomiin on syntynyt ennen kaikkea päätöksissä, joissa luonnon moni­muotoisuuden pelastamiseksi on yritetty luoda yleiseurooppalaisia sääntöjä.

”Tällaiset säännöt voivat näyttää tarkoituksen­mukaisilta, mutta luonnon monimuotoisuus on monisärmäinen ilmiö. Ei siis voida luoda sellaista eurooppalaista yleislainsäädäntöä, jonka pakkopaitaan jäsenvaltioita olisi järkevää sitoa”, Torvalds kirjoittaa.

Hänen mukaansa toimivalta tulisi jakaa EU:n ja jäsenmaiden välillä siten, että unioni päättää yleisistä linjoista ja tavoitteista mutta jäsenmaat päättävät kullekin maalle sopivasta toteutuksesta.

”Tämä ei kuitenkaan näytä kelpaavan komission ja parlamentin luontoaktivisteille. Heille on ideologisista syistä tärkeämpää luoda populistisia illuusioita vihreästä tulevaisuudesta kuin valvoa toimenpiteiden sopimuksenmukaista laillisuutta”, Torvalds kirjoittaa.

Torvaldsin mukaan suuntaus on vaarallinen, sillä EU:n eteläiset ja itäiset maat pyrkivät siirtämään taloudellista vastuuta unionin budjettiin. Hänen mukaansa europarlamentissa nähdään jo merkkejä poliittisesta voimakentästä, jossa komission ympäristövaikuttajat liittoutuvat tämän allianssin kanssa.

”Siten syntyy yllättävän helposti budjetin paisuttajien – federalistien ja aktivistien – epäpyhä allianssi”, Torvalds kirjoittaa.

”Tähän kehitykseen meillä ei ole varaa. Muuttuvassa maailmassa EU saattaa kohta olla demokratian viimeinen linnake.”

Vihreiden europarlamentaarikko ja Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala kommentoi Torvaldsin kirjoitusta perjantaina Twitterissä. Hänen mukaansa se oli ”todellinen rimanalitus”.

”[Kirjoitus oli] täynnä demagogiaa, jossa vihollinen on ’parlamentin luontoaktivistit’. Ei olla Puolan tiellä, mutta ajattelussa jotain samaa”, Hautala kirjoitti viitaten demagogia-termillä kansankiihotukseen.

Torvalds vastasi Hautalan kommenttiin Twitterissä sanoen, että olisi toivonut asiallisempaa keskustelun sävyä.

”En ole kirjoituksessa julistanut ketään viholliseksi. Se on siis väittämänä pelkkää populismia. Nostin esille ongelman, josta sinä et halua asiallisesti keskustella”, Torvalds kuittasi meppikollegalleen.