Ministeriö aloittaa ohjelman sote-alan henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi, ”Ilmiö on sellainen, joka vaatii nyt toimia” – Tiedotus­tilaisuus käynnissä

Puhumassa ovat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja osastopäällikkö Satu Koskela sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriö aloittaa ohjelman sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Asiasta järjestetään maanantaina kello 12 tiedotustilaisuus, jonka HS näyttää suorassa lähetyksessä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi tilaisuuden aluksi, että henkilöstöpulaan on nyt tartuttava. Siitä on kärsitty alalla jo vuosikymmenen ajan. Viime kesänä tilanne kärjistyi.

”Ilmiö on sellainen, joka vaatii nyt toimia”, Kiuru sanoi.

Ohjelman työryhmän olisi tarkoitus saada ehdotuksensa valmiiksi ensi kevään kehysriiheen mennessä.

Ensimmäisiä ajatuksia Kiuru toivoi kuitenkin jo ennen joulua, jotta niistä voitaisiin keskustella ennen tammikuun aluevaaleja.

”Itse kyllä toivon, että jo jouluun mennessä keskeiset ehdotukset olisivat käytössä.”

Pula hoitajista on jo nyt vaikeuttanut vanhusten pääsyä pitkäaikaishoitoon useissa suurissa kaupungeissa. Uutissuomalainen kysyi lokakuussa asiaa 20 suurimmalta kaupungilta tai tai sote-kuntayhtymältä, johon kaupunki kuuluu. Niistä 12:ssa oli ollut vaikeuksia hoitajapulan vuoksi.

Hallitus on kiristänyt hoitajamitoitusta ja jatkossa se on tiukentumassa edelleen. Vanhusten pitkäaikaishoidossa on oltava ensi vuoden alusta 0,6 hoitajaa asukasta kohti ja huhtikuusta 2023 alkaen 0,7 hoitajaa asukasta kohti.

Hallitus esittää asteittain kiristyvää vähimmäishenkilöstömitoitusta myös lastensuojelun sosiaalityöhön. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saisi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023 ja enintään 30 lasta vuodesta 2024 alkaen.