Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksessa olevat puolueet ovat kiihtyvään tahtiin kunnostautuneet toistensa haukkumisessa.

Erityisen aktiivisia riitelypareja ovat olleet keskusta ja vihreät, vihreät ja Sdp sekä keskusta ja Sdp. Julkisessa kinailussa taka-alalle on jättäytynyt vasemmistoliitto mutta etenkin Rkp.

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kummeksuu hallituskumppaneiden tapaa ruotia julkisuudessa hallituksen sisäisiä kiistoja.

”Minä lähden siitä, että kun on ongelmia, ne ratkaistaan hallituksen sisällä. Ei pidä lähteä julkisuuteen niitä ratkomaan. Se ei lopulta hyödytä ainakaan hallitusta itseään”, Henriksson sanoo.

”On itsestäänselvää, että on eri näkemyksiä, kun on viisi puoluetta. Mutta meillä on hallitusohjelma, joka on meidän ohjenuoramme ja joka näyttää, mitä pitää tehdä. Jos tulee tulkintaa hallitusohjelmasta, se tulkinta pitää tehdä hallituksen sisällä.”

Henrikssonin mukaan hallituksen toimintatavat joko kohentavat tai syövät sen uskottavuutta.

”Me tarvitsemme sellaista positiivista tekemisen meininkiä paljon enemmän kuin nokittelua ja vastakkainasettelua.”

Keskustasta ja vihreistä on poikkeuksellisesti haukuttu julkisesti myös pääministerin toimintaa. Se ei ole aiemmin ollut hallituspuolueiden tapa, vaikka pääministerin toimet olisivat kuinka ärsyttäneet.

”Pääministerillä on aina raskaat tehtävät. Mielestäni on hyvä muistaa, että kukaan meistä ei ole täydellinen. Aina jokainen tekee jotain virheitäkin. Se on inhimillistä. Pääasia on, että yritetään nyt parastamme. On syytä ryhdistäytyä ja pitää pakka kasassa. Se on suomalaisten etu.”

Ihan kaikesta hallitus ei riitele.

Yksi tällaisista suurhankkeista on Henrikssonin johtaman oikeusministeriön valmistelema seksuaalirikoslain kokonaisuudistus. Lakiehdotuksessa on yli 200 sivua.

”Tämä on asia, josta ei kannata tehdä riitaa, koska lailla vahvistetaan seksuaalista itsemääräämisoikeutta, oikeutta koskemattomuuteen sekä lasten asemaa. Samalla varsinkin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistukset kovenevat. Toivon, ettei tästä synny poliittista riitaa, enkä usko, että siihen edes löytyy aineksia.”

Asiantuntijat sen sijaan arvostelivat yli vuosi sitten valmistunutta ensimmäistä lakiversiota niin, että lain valmistelussa otettiin pitkä aikalisä. Tässä kuussa ministeriö järjestää vielä suullinen kuulemisen, jonka jälkeen lakiehdotus viedään eduskuntaan tammikuussa.

Henrikssonin mukaan on tarkoitus, että laki tulee voimaan joko ensi vuoden lopulla tai vuoden 2023 alussa.

Lakiehdotukseen on tullut jatkovalmistelussa muutoksia muun muassa lapsia koskeviin pykäliin, koska moni piti ehdotusta liian mutkikkaana ja rajallisena. Jotkut lausujat jopa epäilivät, että laki pudottaisi lasten suojaiän käytännössä 16 vuodesta 12 vuoteen.

Uuden lakiehdotuksen mukaan sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa on lähtökohtaisesti rangaistava lapsenraiskauksena. Nykylain mukaan nämä tapaukset rangaistaan lievemmin.

Vähimmäisrangaistus nousee yhdestä vuodesta kahteen vuotta vankeutta, ja vankeus olisi lähtökohtaisesti ehdotonta.

Rangaistavaa ei olisi jatkossakaan nuorisoikäisten keskinäinen kanssakäyminen, jossa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ei loukata.

Laki muuttaa merkittävästi raiskauksen määritelmää.

Nykyään raiskausta on tarkasteltu paljolti sen mukaan, mitä raiskaaja on tehnyt. Jatkossa raiskaus tulkitaan myös raiskatun näkökulmasta: sukupuoliyhteys olisi jatkossa raiskaus, jos vastapuoli ei osallistu siihen vapaaehtoisesti.

Sukupuoliyhteyttä ei voisi pitää enää vapaaehtoisena, jos osapuoli ei ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut vapaaehtoisuuttaan.

Vapaaehtoiseksi ei katsottaisi myöskään sitä, jos henkilö ei ole voinut ilmaista tahtoaan vaikkapa kovan päihtymyksen, pelkotilan, tilanteen äkillisyyden tai vastapuolen valta-aseman takia.

Seksuaalisen ahdistelun rangaistavuus laajenee myös muihin kuin koskettelutekoihin. Seksuaalinen ahdistelu voi olla esimerkiksi sanallista, kuvien lähettämistä ja esittelemistä tai itsensä paljastamista.

Jotkut asiantuntijat arvostelevat, ettei laissa ole erikseen mainintaa verkkovälitteisestä sukupuoliyhteydestä, jossa esimerkiksi aikuinen on maanitellut lapsen tai nuoren seksuaalisiin tekoihin verkon välityksellä.

Henrikssonin mielestä myös nyt valmisteilla olevan lain perusteella verkkovälitteisestä sukupuoliyhteydestä voi tuomita seksuaalisesta kajoamisesta lapseen tai sen törkeästä tekomuodosta, vaikka verkkovälitteistä sukupuoliyhteyttä ei laissa erikseen mainita.

Rangaistavuus ei olisi ylipäätään enää yhteydessä koskemiseen, kuten tällä hetkellä on.

”Jos tällaisia huolia on, pitää vielä erikseen perusteluihin tehdä joitakin tarkennuksia. Tarkoitus on, ettei porsaanreikiä saa missään nimessä jäädä. Valitettavasti myös seksuaalirikollisuus on siirtynyt nettiin, ja se on karmeata”, Henriksson sanoo.

Muun muassa raiskauskriisikeskus Tukinainen on vaatinut, että laista pitäisi poistaa lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten vanheneminen.

Henriksson sanoo, että tätä ei ole lakiin tulossa.

”Asialla on puolensa ja puolensa. Jo nyt vanhenemisajat ovat aika pitkiä, mikä on hyvä. Se syö paljon poliisin resursseja, jos he lähtevät vaikka 25 vuoden kuluttua tutkimaan seksuaalirikosta. Jos vanhenemisaikaa ei olisi ollenkaan, se vähentäisi niitä resursseja, joilla tutkitaan tuoreempia rikoksia.”

” ”Kaikkia rajoituksia ei voi poistaa.”

Oikeusministeriö on ollut mukana valmistelemassa koronalakeja. Etenkin rajapäätökset ovat olleet Rkp:lle vaikeita.

Suomen koronatilanne on vaikeutunut niin paljon, että Henriksson ei ole nyt ehdottomassa kaikkien rajoitusten poistamista.

”Pitää kuunnella hyvin tarkasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL). Tämä on ollut hallituksen linja läpi pandemian. Viesti on, että aika moni sairastuu ja varsinkin ne, joita ei ole rokotettu. Kaikkia rajoituksia ei voi poistaa.”

Henriksson on Ahvenanmaa-ministeri, ja rajakysymykset ovat olleet vaikeita eritoten Ahvenmaalle.

Ahvenanmaalla on oltu suorastaan raivostuneita hallituksen rajapäätöksistä. Henrikssonin mukaan Ahvenanmaan luottamus maan hallitusta kohtaan on heikentynyt merkittävästi.

Ahvenanmaalaisten liikkuminen Ruotsiin on vaikeutunut, ja itsehallinnon vahvistamista vaativien ääni on koventunut. Itsehallintolain uudistus on viipynyt jo kymmenen vuotta, mikä turhauttaa Henrikssonia.

”On surullista seurata, kuinka huono suomalaisten yleistietämys Ahvenanmaan itsehallinnosta on”, hän sanoo.

”Vuonna 1921 YK:n edeltäjä päätti, että Ahvenanmaa kuuluu Suomelle mutta niin, että se saa itsehallinnon, joka on niin laaja kuin mahdollista alueelle, joka ei muodosta itsenäistä valtiota. Ja että Ahvenanmaan kieli on ruotsi. Nämä ovat edellytykset, että Ahvenanmaa kuuluu Suomelle. Tämä on valitettavasti usein unohtunut.”

Ahvenanmaalaiset ovat halunneet muun muassa määrätä itse rajoista ja yhteisöverosta.

Pitäisikö ahvenanmaalaisten saada päättää Ahvenanmaan matkustusrajoituksista?

”Se olisi viisasta. Itsehallintoalue pystyy näkemään tilanteen paremmin, mutta se ei ole vielä asia, josta olisi yhteisymmärrys hallituksen sisällä. Olisi mahdollista säätää, että Ahvenanmaa on rajayhteisö, jonka voidaan antaa poiketa matkustussäännöistä.”

Henriksson ehdotti viime viikolla Iltalehdessä yhdeksi ratkaisuksi hoitajapulaan nelipäiväistä työviikkoa. Työmarkkinajärjestöt älähtivät muun muassa siksi, että poliitikko on puuttumassa työmarkkinoiden asioihin.

Yleensä korostuneen rauhallinen ja hyvätuulinen Henriksson suorastaan tuohtuu.

”On se kumma, kun puolueen puheenjohtaja ja ministeri ei voi esittää edes pohdiskelua, kun joku lentää kattoon, vaikka hallitus ja poliittiset päättäjät lopulta kantavat vastuuta tästä yhteiskunnasta. Yhteisessä veneessä me istumme, ja yhteisiä ongelmia nämä ovat”, hän sanoo.

”Näyttää siltä, että puoluejohtaja voi puhua kaikesta muusta paitsi työmarkkina-asioista. Olisin paljon huolestuneempi, jos puolueiden puoluejohtajat eivät olisi hoitajapulasta kiinnostuneita.”

Henriksson korostaa, että hoitajapula koskee koko yhteiskuntaa, ei vain työmarkkinajärjestöjä.

"Ilmeisesti astuin jonkun varpaille, ja se kertoo jotain meidän keskusteluilmapiiristä tässä hyvässä maassa”, hän sanoo.

”Enhän minä ehdottanut, että työaikaa pitää lyhentää vaan sitä, että tämä olisi kokeilu. Sittemmin on käynyt ilmi, että jo nyt on mahdollista sopia nelipäiväisestä viikosta paikallisesti.”

Pitäisikö hoitoalalle maksaa suuremmat palkankorotukset kuin muille?

”Ei ainakaan pienempää palkkaa kuin muille vaan kilpailukykyinen palkka, sillä suomalaisia hoitajia lähtee muihin Pohjoismaihin. En suosittele, että kenenkään puoluejohtajan pitäisi aloittaa huutokauppaa siitä, mikä sen palkankorotuksen pitäisi olla. Se on työmarkkinoiden osapuolten tehtävä.”