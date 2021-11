Hallitus aloitti pitkään viivästyneen translain valmistelun, laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuoden loppupuolella

Useat kansalaisjärjestöt ovat arvostelleet hallitusta lain valmistelun viivästelystä. Laki tekisi sukupuolen vaihtamisen nykyistä helpommaksi.

Hallitus aloitti pitkään viivästyneen translain varsinaisen valmistelun viime viikolla, vaikka sitä koskeva työryhmän raportti valmistui miltei kaksi vuotta sitten.

Hallitusohjelman mukaan lailla pyritään vahvistamaan transseksuaalin sukupuolen oikeuksia kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sekä perustuslain edellyttämällä tavalla.

Translakia koskeva työryhmä julkaisi helmikuussa 2020 raportin, joka sisälsi vaihtoehtoisia malleja lain muuttamiseksi.

Kiireellisimpänä toimena työryhmä piti lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista. Lisäksi työryhmä piti perusteltuna oikeudellisen sukupuolen vahvistamisen erottamista lääketieteellisestä prosessista.

Viime viikolla kokoontui toista kertaa lakia valmisteleva virkamiesryhmä ja ensimmäistä kertaa lain arviointi- ja seurantaryhmä, jossa on mukana muun muassa sukupuolivähemmistöjä edustavia järjestöjä.

Toistaiseksi mitään varsinaisia linjauksia ei ole vielä tehty. Päätöksiä on vasta lain aikataulusta ja työnjaosta.

Lakiehdotuksen on määrä lähteä lausuntokierrokselle helmi-maaliskuussa. Eduskunnan päätettäväksi se on menossa viikolla 22 eli touko-kesäkuun vaihteessa ja lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden loppupuolella.

Lain esittelijäksi on nimitetty lokakuussa virkavapaalta palannut neuvotteleva virkamies Maija Iles sosiaali- ja terveysministeriöstä. Virkamiesryhmää johtaa STM:n johtaja Jaska Siikavirta, joka on ollut keskeinen virkamies koronalakien valmistelussa.

Sukupuolivähemmistöjä edustavissa järjestöissä viivästymistä on arvostelu. Jo vuosi sitten 75 toimijaa ilmoitti huolensa lain valmistelun vitkuttelusta.

Vihreiden kansanedustajat Iiris Suomela ja Bella Forsgrén tekivät 26. lokakuuta kirjallisen kysymyksen uudistuksen etenemisestä. He kysyvät, miksi lain aikataulua on kaikessa hiljaisuudessa siirretty kuukausilla. Näin he syyttivät viivästelystä käytännössä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd).

Ilesin käsityksen mukaan lain valmistelun viivästymisen taustalla eivät ole poliittiset syyt vaan koronavirus, joka on vienyt sosiaali- ja terveysministeriön lainvalmistelijoiden ajan.

Näin myös Kiuru vastasi, kun Suomela ja Forsgrén tekivät edellisen kerran kirjallisen kysymyksen aiheesta.

”Koronapandemia on vienyt ministeriön lainvalmisteluun tarkoitettuja resursseja. Se on ilmoitettu eduskuntaankin siirtymisen syyksi”, Iles sanoo.

Lue lisää: STM: Pandemia on hidastanut translain uudistusta, valmistelu keskeytyi yli vuodeksi

Iles sanoo, että valmistelussa selkeimpiä asioita ovat ne, jotka ovat kirjattu hallitusohjelmaan.

Näitä ovat esimerkiksi lisään­tymis­kyvyt­tömyys­vaati­muk­sen poistaminen ja lääketieteellisten selvityksen eristäminen sukupuolen oikeudellisesta vahvistamisesta.

”Sen sijaan vaikeampia kysymyksiä ovat hallitusohjelmassa mainittu hakemusprosessi. Hallitusohjelmassa puhutaan henkilön omasta selvityksestä, joka esitetään hakemuksen yhteydessä. Pitää päättää, millaista selvitystä tähän hakemukseen edellytetään ja miten hakemusta käsittelevä viranomainen sitä arvioi.”

Iles sanoo, että hallitusohjelman kirjauksen mukaan henkilö ei voisi milloin tahansa itse päättää, mitä sukupuolta hän juridisesti on, vaan kyse on hakemusmenettelystä.

Hän korostaa, että henkilö voi tietysti itse määritellä sukupuolensa, mutta oikeudellisen sukupuolen vahvistamiseen ja väestötietojärjestelmään tehtävässä merkinnässä sovellettaisiin hakemusmenettelyä.

”Ikäkysymys on myös iso kysymys. Hallitusohjelman mukaan hallituskauden translaki koskee täysikäisiä, mutta monien järjestöjen ja monien muiden sidosryhmien tavoitteena on sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen myös alaikäisille.”

Muun muassa ihmisoikeus- ja sosiaalialan kansalaisjärjestö Setan tavoitteena on translaki, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu omaan ilmoitukseen, ja sen tekeminen olisi mahdollista alle 18-vuotiaille eikä se vaatisi lääketieteellistä prosessia tai sterilisaatiosta.

Eduskunnan oli määrä käsitellä translain muutosta koskevaa kansalaisaloitetta viime viikolla, mutta se siirtyi. Tarkoitus on, että aloite käsitellään ensi viikolla.

Oikeus Olla -kansalaisaloitteen mukaan laki pitää muuttaa niin, että juridisen sukupuolen vahvistamisen tulee olla ilmoitusasia, jonka voivat tehdä omalla päätöksellä yli 15-vuotiaat tai edunvalvojan suostumuksella myös nuoremmat.