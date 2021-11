Vihreät ja vasemmistoliitto valmiita siihen, että jo alaikäisenä voisi vahvistaa juridisen sukupuolensa – keskusta ei kannata

Eduskunnan on määrä käsitellä translakia koskevaa kansalaisaloitetta tänään torstaina. Myös hallitus valmistelee translain muuttamista. HS kysyi kantoja asiaan eduskuntaryhmiltä.

Hallituspuolueiden näkemykset siitä, miten laajasti transsukupuolisten oikeuksia koskevaa translakia tulisi uudistaa, eroavat.

Vihreissä ja vasemmistoliitossa oltaisiin valmiita hallitusohjelman kirjausta laajempaan lakimuutokseen, esimerkiksi siihen, että juridisen sukupuolensa voisi vahvistaa jo alle täysi-ikäisenä.

Keskustassa ei puolestaan kannateta vastaavaa muutosta. Sdp ja Rkp eivät ota asiaan yksiselitteistä kantaa.

HS kysyi näkemyksiä asiaan kahdeksan suurimman puolueen eduskuntaryhmiltä.

Suomen nykyinen translaki on vuodelta 2003, ja se on saanut sekä kotimaista että kansainvälistä kritiikkiä.

Lakimuutos on nyt ajankohtainen, koska eduskunnan on torstaina määrä aloittaa asiaa koskevan Oikeus olla -kansalaisaloitteen käsittely lähetekeskustelulla.

Samaan aikaan myös hallitus valmistelee translain muuttamista. Esitys on viivästynyt jo pariin kertaan. Lakiehdotuksen on tämänhetkisten tietojen mukaan määrä lähteä lausuntokierrokselle helmi–maaliskuussa. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden loppupuolella.

Lue lisää: Hallitus aloitti pitkään viivästyneen translain valmistelun, laki on tarkoitus saada voimaan ensi vuoden loppupuolella

Kansalaisaloitteessa esitetään muun muassa, että translaista poistettaisiin vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ja lääketieteellisestä diagnoosista edellytyksenä sukupuolen juridiselle korjaamiselle. Juridisen sukupuolen korjaamisen tulisi aloitteen mukaan olla ilmoitusasia 15 vuotta täyttäneille. Nuorempien kohdalla se vaatisi huoltajan suostumuksen.

Sen sijaan hallitusohjelman mukaan sukupuolen voisi hakemuksesta korjata vain täysi-ikäinen. Hänen pitäisi esittää perusteltu selvitys siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Asiaan tulisi harkinta-aika.

Myös hallitusohjelmassa lähdetään siitä, että vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta.

Lakimuutosta valmisteleva työryhmä antoi raporttinsa asiasta viime vuonna. Se piti hallitusohjelman kirjauksesta poiketen perusteltuna harkita, voisiko oikeudellisen sukupuolen vahvistaa jo täysi-ikäistä nuorempana. Raportissa käsiteltiin myös ilmoitusmenettelyä yhtenä vaihtoehtona hakemusmenettelylle.

HS:n kyselyssä puolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta tiedusteltiin yleisluontoisesti, kannattavatko ryhmät Oikeus olla -kansalaisaloitetta.

Hallituspuolueet ja kokoomus jakavat odotetusti vähintään osan kansalaisaloitteen tavoitteista, vaikka kaikilla ei ole ryhmän selvää kantaa asiaan. Kristillisdemokraatit vastustavat aloitetta. Perussuomalaisilla ei ole ryhmän kantaa, mutta suhtautumisen uskotaan olevan kielteistä.

Puolueilta kysyttiin lisäksi kaksi täsmentävää kysymystä lakimuutokseen liittyen.

1. Tulisiko juridisen sukupuolen vahvistaminen sallia jo alle täysi-ikäisille, esimerkiksi 15-vuotiaalle, kuten lakimuutosta valmistelleen työryhmän raportissa väläytetään?

Antti Lindtman, Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja

”Hallitusohjelman mukaisesti translakiin tehdään merkittäviä uudistuksia, joiden lähtökohtana on itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Lain uudistamisen kanssa on syytä edetä pian, jotta kiireellisesti tarvittavat muutokset saadaan voimaan. Mahdollisuutta lisätä alaikäisten itsemääräämisoikeutta ja päätöksentekoa terveydenhuollossa tulisi selvittää, ja sen pohjalta translakia voidaan edelleen uudistaa.”

Antti Lindtman (sd)

Juha Pylväs, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja

”Keskustan eduskuntaryhmä on sitoutunut hallitusohjelmaan. Hallitusohjelmassa on todettu, että sukupuolen voi hakemuksesta korjata täysi-ikäinen henkilö, joka esittää perustellun selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa korjattavaan sukupuoleen. Eduskuntaryhmä ei kannata sitä, että juridinen sukupuolen vahvistaminen sallittaisiin jo alle täysi-ikäisille.”

Atte Harjanne, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja

”Kyllä. Tämä kunnioittaisi lasten itsemääräämisoikeutta siinä, että sukupuoli-identiteetti on lähtökohtaisesti lapsen itsensä määriteltävissä lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Suomea sitovat tietysti myös kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja syrjinnän kielto. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä.”

Jussi Saramo, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja

”Kyllä. Asiasta maalatut uhkakuvat ovat perusteettomia – juridisella sukupuolella ei ole tekemistä lääketieteen kanssa. Jokaisella tulee olla oikeus tulla kohdatuksi sukupuolensa mukaisesti, ja 15 vuoden ikä voisi olla toimiva. Tanskassa ja Islannissa 15-vuotiaat ja Norjassa 16-vuotiaat voivat omalla ilmoituksellaan vahvistaa haluamansa sukupuolen.”

Jussi Saramo (vas)

Anders Adlercreutz, Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja

”Sukupuolen vahvistamisen ikäraja on hyvin vaativa kysymys. Asiantuntijat ovat eri mieltä sopivasta ikärajasta. Työryhmä pohtii asiaa parhaillaan. Hallitusohjelmassa on sovittu, että täysi-ikäisyyden vaatimus säilytetään nykyisellään. On tärkeää, että jatkamme nuorten hyvinvoinnin vahvistamista. Osana nuorisostrategiaa tullaan selvittämään tarkemmin muun muassa, miten nuorten itsemääräämisoikeus toteutuu sote-palveluissa.”

Kai Mykkänen, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja

”Kokoomus ei ole ottanut kantaa siihen, pitäisikö sukupuolen vahvistamisen olla kaikissa tai joissain tapauksissa mahdollista myös alaikäisenä.”

Ville Tavio, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja

”Ei. Parempi jättää sukupuolenvaihdosta koskeva päätös täysi-ikäiselle.”

Ville Tavio (ps)

Päivi Räsänen, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja

”Ei tulisi. Tämä johtaisi entistä vahvempaa sukupuolihämmennykseen nuorten keskuudessa. Lasten ja nuorten kasvurauhaa kohti kypsää naiseutta ja miehuutta ei tule häiritä spekulaatioilla väärään sukupuoleen syntymisestä. Murrosiän ahdistus selitetään helposti sukupuolihämmennyksenä, mikä saattaa johtaa kohtalokkaisiin valintoihin.”

Päivi Räsänen (kd)

2. Kannatatteko sitä, että ihminen voisi itse ilmoittaa sukupuolestaan ilman hakemusta?

Antti Lindtman (sd)

”Ehdottoman tärkeää on, että vaatimus lisääntymis­kyvyt­tömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta. Siten jatkossa juridisen sukupuolen voisi muuttaa omalla ilmoituksella. Prosessin pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia ja olla huomattavasti nykyistä sujuvampi. Lopullinen kanta ilmoituksen muotoon ja käsittelyyn voidaan ottaa, kun valmistelevalta työryhmältä saadaan yksityiskohtaisempi esitys.”

Juha Pylväs (kesk)

”Eduskuntaryhmä on sitoutunut hallitusohjelmaan. Se ei kannata sitä, että ihminen voisi itse ilmoittaa sukupuolestaan ilman hakemusta.”

Juha Pylväs (kesk)

Atte Harjanne, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja

”Kyllä. Juridisen sukupuolen perustana tulisi olla ilmoitus ja itsemäärittely.”

Atte Harjanne (vihr)

Jussi Saramo (vas)

”Kyllä. Ei ole mitään perusteita luoda asian ympärille turhaa byrokratiaa ja ihmisten elämän vaikeuttamista.”

Anders Adlercreutz (r)

”Ryhmässämme asiasta ei ole vielä perusteellisesti keskusteltu. Henkilökohtaisesti katson, että muutos saattaa olla perusteltu, mutta odotamme asiasta työryhmän arviota. Tärkeintä on saada nopeasti vietyä läpi muutokset, joilla eriytetään lääketieteelliset hoidot sukupuolen juridisesta vahvistamisesta.”

Anders Adlercreutz (r)

Kai Mykkänen (kok)

”Kannatamme sitä, että juridinen sukupuoli on mahdollista vahvistaa yksilön oman tahdon ja itsensä kokemisen perusteella ilman lääketieteellistä prosessia tai sterilisaatiota. Samalla on tärkeä muistaa, että oman tahdon mukaisen virallisen sukupuolen vahvistaminen on eri asia kuin sukupuolen vaihtamiseen tähtäävät hormoni- tai kirurgiset hoidot, joiden osalta täytyy ottaa huomioon lääkärin terveydelliset arviot.”

Kai Mykkänen (kok)

Ville Tavio (ps)

”Ei ole mielestäni kestävää, että sukupuolta voisi vaihtaa ilmoituksella vaikkapa viikoittain aina senhetkisen fiiliksen mukaan. Parempi pidättäytyä siten tarkassa prosessissa.”

Päivi Räsänen (kd)

”En kannata. Sukupuoli ei ole ilmoitusasia, vaan se on biologinen fakta.”