Torstaina julkaistavasta valtion lisätalousmenoarviosta käy ilmi, että valtion velanottotarve pienenee merkittävästi verotulojen kasvun takia.

Sähkön hinnannousu on kohentanut velkaisen Suomen taloutta kymmenillä miljoonilla euroilla.

HS:n tietojen mukaan valtio säästää sähkön hinnannousun takia noin 40 miljoonaa euroa. Tämä käy ilmi valtion lisä­talous­arvio­esityksestä, jonka hallitus antaa eduskunnalle torstaina.

Syynä on se, että sähkön hinnannousu pienentää valtion tuotantotukia uusiutuvalle energialle, koska kilpailevan energiamuodon hinta nousee.

Uusiutuvan energian tuotantotuesta suurin osa menee tuulivoimalle.

Tuen määrä niin sanotussa syöttö­tariffi­järjestelmässä muodostuu laissa asetetun tavoitehinnan ja sähköpörssissä toteutuneen Suomen kolmen kuukauden aluehinnan keskiarvon erotuksena.

Syöttötariffijärjestelmällä on tuettu tuulivoimaan, biokaasuun, puu­poltto­aineeseen ja metsähakkeeseen perustuvaa sähköntuotantoa vuodesta 2011.

Valtiontalous on jo pitkään parantunut myös niin, että valtio on saanut lisää tuloja päästöoikeuksien huutokaupoista, koska päästöoikeuden hinta on noussut.

Muutoksen takia valtion on vaikea suunnitella menolisäyksiä, sillä tukimekanismi toimii niin, että sähkön hinnanlasku voi kasvattaa taas nopeasti valtion maksamia tukia.

HS:n tietojen mukaan lisätalousarvion uusien menojen suuruus on noin 300 miljoonaa euroa, mutta muun muassa verotulojen kasvun takia valtion ei tarvitse ottaa lisää velkaa vaan lisätalousarvio on ylijäämäinen.

Lisätalousarvio kertoo, kuinka nopeasti talous on normalisoitunut, kun koronaviruksen takia tehtyjä rajoituksia on maailmanlaajuisesti poistettu.

Verotulojen paraneminen johtuu lähinnä työpaikkojen lisääntymisestä ja ylipäätään talouden piristymisestä.

Vielä kuukausi sitten tämän vuoden verotulojen lisäykseksi arvioitiin 1,5 miljardia euroa, josta ansio- ja pääomatuloveron osuus oli yli 1,2 miljardia euroa.

Arvio tämän vuoden nettovelanotosta vähenee entisestään. Lokakuun alussa arvio oli, että velkaa otetaan noin 12 miljardia euroa.

Lisätalousarviossa koko vuoden lisävelan määrä on hieman pienempi kuin lokakuussa arvioitiin.

Suurin osa lisätalousarviossa esitettävistä menoista johtuu edelleen koronaviruksesta. Suurin yksittäinen menoerä on yritysten kustannustuki.

Poliisin määrärahoihin tulee noin 30 miljoonan euron korotus, kuten hallitus on päättänyt tänä syksynä.

Veikkauksen voittojen pienenemisen takia kulttuuri saa noin 50 miljoonaa euroa, kuten hallitus päätti viime keväänä.

Hallitus neuvottelee myös ensi vuoden budjetin täydennyksestä.

Suurin poliittinen kiista ratkottiin jo lokakuun puolivälissä, kun hallitus päätti kompensoida täysimääräisesti veikkausvoittovarojen edunsaajien menetykset, jotka johtuvat Veikkauksen voittojen pienenemisestä.

Tähän valtio kaivoi rahaa noin 80 miljoonaa euroa, mikä vähentää mahdollisuutta jakaa rahaa muihin kohteisiin ensi vuonna.