HS kysyi eduskuntaryhmien johdolta, miten puolueet suhtautuvat mahdolliseen koronapassin käytön laajentamiseen.

Torstaina kerrottiin, että sosiaali- ja terveysministeriössä on aloitettu valmistelu koronapassin käytön laajentamiseksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan valmistelussa pohditaan, voitaisiinko koronapassia jatkossa käyttää esimerkiksi tapahtumissa vallitsevista koronarajoituksista riippumatta. Tällä hetkellä koronapassia voidaan vaatia vain tilanteissa, joihin kohdistuu korona­rajoituksia.

Tämän lisäksi ministeriössä selvitetään, voitaisiinko koronapassi ottaa käyttöön myös työpaikoilla.

Perjantaina pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi Ylelle, että hallitus käy koronatilannetta läpi ensi viikon keskiviikkona ja arvioi tässä yhteydessä muun muassa koronapassin käytön laajentamista.

Pitäisikö koronapassin käyttöä laajentaa niin, että sitä voisi käyttää myös silloin kun rajoitukset eivät ole voimassa, esimerkiksi tapahtumissa?

Sdp:n Antti Lindtman.

Sdp, edus­kunta­ryhmän puheen­johtaja Antti Lindtman: ”Kyllä, suhtaudun asiaan myönteisesti. Sosiaali- ja terveys­ministeriö selvittää mahdollisuutta laajentaa passin käyttöä niin, että sitä voisi käyttää myös muuten kuin rajoitus­toimien voimassa ollessa. Kokonaisuutta tulee arvioida huolellisesti sekä terveys­turvallisuuden että perus­oikeuksien näkökulmasta.”

Perussuomalaiset, edus­kunta­ryhmän puheen­johtaja Ville Tavio: ”Ei pitäisi. Tässä mennään turvallisuus­teatterin puolelle, jossa luodaan valheellista turvallisuuden­tunnetta.”

Kokoomuksen Kai Mykkänen.

Kokoomus, edus­kunta­ryhmän puheen­johtaja Kai Mykkänen: ”Kyllä, ainakin erillisissä yksityisen tahon järjestämissä tapahtumissa, jotta ne voidaan järjestää korona­turvallisesti. Sen sijaan kaikelle kansalle tarkoitetuissa palveluissa täytyisi lähteä siitä, että korona­passia käytetään ’vähemmän pahan periaatteella’ eli sitä ei voisi mihin tahansa lätkäistä. On kuitenkin hyvä, että selvitetään, voitaisiinko passia käyttää esimerkiksi tapahtumissa ja ravintoloissa nykyistä laajemmin. Jo nyt näkyy, että se on teknisesti omaksuttu helposti ja se on ympäri Eurooppaa myös lisännyt kiinnostusta rokotusten ottamiseen.”

Keskusta, edus­kunta­ryhmän 2. vara­puheen­johtaja Hanna-Leena Mattila: ”Lähtö­kohtaisesti suhtaudun tähän myönteisesti. Kannattaa ilman muuta selvittää, olisiko laajentamisesta hyötyä meidän olosuhteissamme.”

Vihreiden Atte Harjanne.

Vihreät, edus­kunta­ryhmän puheen­johtaja Atte Harjanne: ”Emme ole lyöneet lopullista kantaa lukkoon, mutta on selvää, ettei taudin eteneminen jää 80 prosentin rokote­kattavuuteen. Koronapassin käytöstä on tullut jonkin verran tapahtuman­järjestäjiltä itseltään toiveita, ja asiaa on syytä pohtia. On tärkeää, että passin käyttö on tarkoituksen­mukaista ja sillä saadaan rajoitettua tartuntoja.”

Vasemmistoliitto, edus­kunta­ryhmän puheen­johtaja Jussi Saramo: ”Pitäisi ensin tietää, minkälaisia hyötyjä sillä voidaan saavuttaa. Emme ole käsitelleet tätä ryhmässä, mutta sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole tarvetta korona­rajoituksille, ei ole lähtö­kohtaisesti oikein käyttää koronapassia.”

Rkp:n Anders Adlercreutz.

Rkp, edus­kunta­ryhmän puheen­johtaja Anders Adlercreutz: ”Jos lähtökohtaisesti tilanne on sellainen, ettei rajoituksille ole tarvetta, niin ei ole tarvetta korona­passillekaan.”

Kristillis­demokraatit, edus­kunta­ryhmän puheen­johtaja Päivi Räsänen: ”Meillä edus­kunta­ryhmä ei vielä ole ottanut kantaa tähän, mutta toivoisin, että tästä ei tule poliittista kiistaa. Mielestäni tässä pitäisi tehdä puhtaasti lääke­tieteellinen arvio, kuinka paljon siitä oikeasti olisi hyötyä. Voidaan pohtia, veisikö korona­passin käytön laajentaminen väärään turvallisuuden­tunteeseen. Ehkä turvallisempaa olisi palata jonkinlaisiin rajoituksiin ja palauttaa maskin käyttöä.”

Liike Nytin Harry Harkimo.

Liike Nyt, edus­kunta­ryhmän puheen­johtaja Harry Harkimo: ”Ei pitäisi. Passia pitää käyttää vain rajoitusten ollessa voimassa, sillä sen tarkoitus­perähän on, että rajoituksia saadaan purettua.”

Pitäisikö korona­passin käyttöä laajentaa työpaikoille?

Sdp: ”Kyllä. On syytä arvioida koronapassin laajentamista työpaikoille, esimerkiksi rakennus­työmaille. Selvitystyö edellyttää huolellista oikeudellista arviointia, ja se on tehtävä tiiviissä yhteistyössä kolmikannan eli työmarkkina­toimijoiden kanssa.”

Perussuomalaisten Ville Tavio.

Perussuomalaiset: ”Ei. Jos korona­passia laajennetaan koskemaan välttämättömiä menoja, kuten töissä käyntiä, kyse alkaa olla tosiasiallisesti rokote­pakosta, jota tietääkseni hallitus­puolueetkaan eivät aja.”

Kokoomus: ”Kyllä. On ihan mahdoton tilanne, jos vaikkapa Suomen terästehtailla olisi suurempi toimitusriski kuin Saksassa ja Ranskassa, koska meillä työnantaja ei pysty edellyttämään rokotusta ahtaissa sisätiloissa työskenteleviltä. Kyse on myös työntekijöiden turvallisuudesta. Lisäksi sote-henkilöstön osalta jo tähänkin asti on esimerkiksi vanhusten kanssa työskenteleviltä voitu edellyttää influenssa­rokotusta, joten miksi ihmeessä listaan ei voisi lisätä korona­rokotetta? On hieman sensaatiohakuista, että tästä on paisuteltu nyt joku rokotus­pakko­kysymys.”

Keskustan Hanna-Leena Mattila.

Keskusta: ”Se saattaisi olla perusteltua esimerkiksi hoito- ja hoiva-aloilla sekä aloilla, joissa ollaan paljon ihmis­kontaktissa. Asiaa kannattaa ehdottomasti tarkastella, ja suhtaudun siihen varovaisen myönteisesti edellyttäen, ettei se aiheuta perustus­laillisia ongelmia.”

Vihreät: ”Valmistelua täytyy seurata avoimin mielin, mutta olennaista on, että korona­passin käyttö olisi vaikuttavaa. Sen avulla pitää saavuttaa tarkoituksenmukaisia tavoitteita eli pitää yhteiskuntaa auki ja saada epidemiaa hillittyä.”

Vasemmistoliiton Jussi Saramo.

Vasemmistoliitto: ”Tartuntatautilaissa sanotaan jo nyt, että riski­ryhmien kanssa työskentelevällä henkilöstöllä tulee olla rokote­suoja. Käytännössä tehtäviä jakamalla pitää varmistaa, ettei yksikään riski­ryhmäläinen vaarannu. Tästä ei kannata tehdä sen suurempaa ongelmaa tai säätää kaikille hoitajille rokote­pakkoa, koska valtaosa hoitajista ottaa jo rokotteet. Korona­passin laajentaminen muihin työpaikkoihin on vielä moniulotteisempi kysymys, eikä tiedetä, onko se edes mahdollista. Mieluummin kannattaisi positiivisen kautta pyrkiä madaltamaan ihmisten kynnystä ottaa rokote esimerkiksi tuomalla vapaa­ehtoisia rokote­pisteitä suurille työpaikoille.”

Rkp: ”Koronapassin käyttöönottoa tulisi pohtia tietyissä ammattiryhmissä, kuten terveysalalla vanhustenhuollossa. Se on kuitenkin selvitystä vaativa asia, eikä hallituksella ole siitä vielä linjausta.”

Kristillis­demokraattien Päivi Räsänen.

Kristillis­demokraatit: ”Työnteko on sellainen oikeus, että olisin varovainen korona­passia siihen laajentamaan, samoin peruspalveluihin. Kontaktien vähentäminen työpaikoilla ja tiettyjen etätyö­käytäntöjen palauttaminen olisivat mielestäni viisaampi reaktio. Erityis­kysymys on hoitoala, jossa toivoisin, että hyödynnetään uuden lain­säädännön sijaan tartunta­tauti­lakia. Se mahdollistaa, että tietyissä haavoittuvien potilas­ryhmien hoitamisessa saavat hoito­tehtäviä suorittaa vain asian­mukaisesti rokotetut henkilöt.”

Liike Nyt: ”Toisille työpaikoille kyllä. Pitäisi katsoa, mitä ne työpaikat ovat, mutta varsinkin terveydenhuoltoon ehdottomasti.”