Kokoomuslaisten mukaan Suomen pitäisi valmistautua sulkemaan koko raja, jos siirtolaisia käytettäisiin Suomea vastaan kuten Puolassa ja Liettuassa.

Kokoomuksessa halutaan, että Suomeen luodaan nopeasti laki, jolla turvanpaikanhakua voitaisiin rajoittaa ja estää tilapäisesti.

Lain tavoitteena olisi taata kansallinen turvallisuus ja yleinen järjestys esimerkiksi silloin, kun laajamittaista siirtolaisten tuloa yritettäisiin käyttää Suomea vastaan niin sanotussa hybridivaikuttamisessa.

Kansanedustaja Heikki Vestman ja 16 muuta kokoomuslaista ovat jättäneet eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jossa viitataan muun muassa siihen, kuinka Valko-Venäjä pyrkii parhaillaan aiheuttamaan epävakautta Eurooppaan ohjaamalla siirtolaisia Puolaan ja Liettuaan.

Poliiseja ja rajavartioita Puolan ja Valko-Venäjän rajalla maanantaina 8. marraskuuta. Kuva on kuvakaappaus Puolan sisäministeriön välittämältä videolta.

”Puolan rajan tilanne on erittäin vakava. Se on Valko-Venäjän osalta härskiä ihmisten hyväksikäyttöä ja koko turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttöä. Se on myös uusi osoitus, että turvapaikkajärjestelmä on rikki”, Vestman sanoo.

Asiaa kysyi myös kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen Twitterissä maanantaina.

Suomessa herättiin vastaavanlaiseen tilanteeseen loppuvuonna 2015, kun Venäjältä alkoi tulla turvapaikanhakijoita pohjoisille raja-asemille. Tämäntyyppistä hybridivaikuttamista on harjoittanut myös Turkki Kreikan-rajallaan.

”Suomen viranomaisilla ei näytä olevan riittäviä toimivaltuuksia sellaisen tilanteen varalle, jossa turvapaikkajärjestelmää käytetään väärin esimerkiksi hybridivaikuttamistilanteessa ja Suomen rajan yli tulisi lyhyessä ajassa isoja määriä siirtolaisia”, Vestman sanoo.

Kokoomuslaiset kansanedustajat haluavat, että Suomen viranomaisille luodaan hätätilatoimivaltuus, jolla raja voitaisiin tarvittaessa sulkea kokonaan tilapäisesti turvapaikanhakijoilta. Tämä on myös kokoomusryhmän aiemmin tekemä linjaus.

Vestman korostaa, että kaksi EU-maata eli Kreikka ja Liettua ovat jo turvautuneet tällaisiin toimivaltuuksiin.

”Liettuassa on säädetty rajalaki, jonka perusteella maan raja on hätätilan vuoksi tilapäisesti suljettu turvapaikanhaulta. Huomionarvoista tässä on se, että nämä EU-maat ovat toimineet komission hyväksynnällä ja tuella.”

Vestman huomauttaa, että EU:n muuttoliike- ja sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson ei ole moittinut Liettuaa sen toiminnasta. Hänen mukaansa EU näyttää hyväksyvän, että erityisesti rajavaltioilla on mahdollisuus toimia turvapaikkajärjestelmän väärinkäytöksiä vastaan.

Vestman myöntää, että kyseessä on kansainvälisoikeudellisesti tulkinnanvarainen kysymys, mutta hänen mielestään se on jo eurooppalainen linja, koska kaksi EU-maata on siihen turvautunut komission tuella.

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä laajamittaista maahantuloa koskeva hallituksen esitys.

”Hallituksen esitys ei sisällä esityksiä siitä, miten laajamittaista maahantuloa voitaisiin torjua eikä siinä ole arvioitu muiden maiden sääntelyratkaisuja siinä, miten maahantulo torjutaan. Näyttää siltä, että hallitus vain varautuu siihen, että vastaanotetaan tarvittaessa kymmenettuhannet tulijat Suomeen”, Vestman sanoo.

Vestman viittaa sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) viime vuoden maaliskuussa Ylelle antamaan haastatteluun. Siinä ministeri sanoi, että Suomi ottaisi laajamittaisen maahantulon tilanteessa kaikki turvapaikkahakemukset käsittelyyn kuten vuonna 2015.

”Se, että varaudutaan ottamaan tuhansia ihmisiä maahan, ei ole hyväksyttävää. Tällaisen hybridioperaation edessä ei missään tapauksessa pidä taipua.”