Maailman katseet suuntautuvat parhaillaan Glasgow’n ilmastokokoukseen, jota on luonnehdittu ensimmäiseksi tarkastus­pisteeksi vuonna 2015 solmitulle Pariisin ilmastosopimukselle.

Kokouksen keskeinen tavoite on kirittää maita kunnianhimoisempiin ilmastotoimiin. Perjantaina päättyvä kokous on nyt loppusuoralla. Tuloksia odotetaan viikonloppuun mennessä.

HS kysyi neljältä asiantuntijalta, mihin tuloksissa kannattaa kiinnittää huomiota.

Saadaanko lämpeneminen pysäytettyä 1,5 asteeseen?

Ilmastokokouksen tärkein tavoite on saada kokoon riittävästi toimia, joilla Pariisin sopimukseen kirjattu 1,5 asteen lämpenemis­raja on yhä saavutettavissa, sanoo ympäristöjärjestö Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen.

Samalla on hänen mukaansa pidettävä jatkuvasti mielessä, kuinka valtava ero esimerkiksi 1,5 tai 2 asteen lämpenemisellä olisi koko maapallon kannalta.

Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen.

”Kukaan ei saa jäädä siihen uskomukseen, että nykyiset, vuoteen 2030 suunnatut päästö­vähennys­tavoitteet olisivat vielä riittäviä.”

Yleisesti Glasgow’n tärkein tavoite on mahdollistaa 1,5 asteen tavoitteen saavuttaminen, sanoo myös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen.

Hänen mukaansa tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että edetään riittävästi, jotta tavoitteen ovi ei sulkeudu, ja että kokouksen tulosten varaan on mahdollista rakentaa myös tulevaisuudessa.

Missä mennään päästö­vähennys­tavoitteissa?

Tärkeimpiä testejä Glasgow’ssa on se, toimiiko Pariisin ilmastosopimukseen sisältyvä niin sanottu kunnianhimo­mekanismi, sanoo Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen oikeuden ja erityisesti kansainvälisen ympäristöoikeuden professori Kati Kulovesi.

Mekanismin tavoitteena on viiden vuoden välein kiristää maiden päästövähennyksiä ja seurata sopimuksen tavoitteiden toteutumista. Kuloveden mukaan mekanismi vaikuttaa toimivan, sillä jo ennen kokousta monet suuret maat olivat ilmoittaneet uusista tavoitteistaan.

”Olen siitä näkökulmasta jo nyt aika tyytyväinen. Tietenkin enemmän pitäisi ilmastotieteen valossa tehdä, mutta suunta on oikea.”

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) tutkimusprofessorin Antto Vihman mukaan Glasgow’lla on laajempaa merkitystä ilmastopolitiikan tahdittajana, sillä nyt on nähty, noudattavatko maat Pariisissa määriteltyä aikataulua.

Hänen mukaansa tavoite vaikuttaa toteutuneen melko hyvin, sillä 149 maata lähetti kokouksen sihteeristölle uuden tai päivitetyn kansallisen suunnitelmansa ja niistä 89 oli selvästi parempia kuin aiemmat.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimusprofessori Antto Vihma.

Sitran Tynkkynen sanoo, että jo ilmoitetut päästötavoitteet hilaavat odotettavissa olevaa ilmaston lämpenemistä selvästi alaspäin.

”Mitä enemmän voidaan uskottavasti vähentää päästöjä, sen parempi.”

Asiantuntijat pitävät onnistumisena myös sitä, että kokouksen alla kuultiin hiilineutraalius­tavoitteet Intialta ja Saudi-Arabialta, jotka eivät ole vastaavia aiemmin esitelleet. Vaikka pitkän ajan tavoitteiden vaikuttavuus on epävarmaa, tavoitteet ovat Vihman mukaan askel oikeaan suuntaan ja saattavat luoda painetta päätöksentekoon.

Ilmastokokouksen puheenjohtajamaa Britannia on ehdottanut, että päästö­tavoitteita kiristettäisiin jo suunniteltua aiemmin eli ensi vuoden loppuun mennessä. Kulovesi pitää ehdotusta hyvänä mutta hankalana.

”Epäilen, ovatko keskeiset maat vielä tällaiseen valmiita, kun nykyinenkin järjestelmä on melko tuore. Esimerkiksi EU:ssa vuoden 2030 päästötavoite on juuri kirjattu lakiin vaikeiden neuvottelujen jälkeen.”

Kaisa Kososen mukaan olisi tärkeää, että toimia ja tavoitteita päivitetään nopeammin kuin viisivuotissykli edellyttäisi. Lisäksi kokouksesta pitäisi hänen mukaansa saada selvä signaali fossiilisten polttoaineiden alasajosta.

”On vähän yllättävääkin, että ilmasto­kokouksessa fossiilisten polttoaineiden alasajoa ei ole selvästi nostettu päätöksenteon kohteeksi vaan on jätetty maiden omalle vastuulle, missä järjestyksessä vähennyksiä tehdään.”

Miten rahoitus ratkaistaan?

Yksi keskeinen ilmastokokouksen tavoite liittyy rahoitukseen. Kehittyville maille luvattiin Pariisin sopimuksen yhteydessä vähintään 100 miljardin Yhdysvaltain dollarin vuosittainen ilmastorahoitus vuoteen 2025 saakka, mutta rahoituksen toteutuminen on ollut vielä epävarmaa.

Kehittyville maille pitäisi Kososen mukaan antaa kokouksessa takuu siitä, että 100 miljardia saadaan kokoon mahdollisimman pian ja että seuraavat viisi vuotta rahoitustaso vähintään pysyisi samana tai jopa kasvaisi. Hän vaatii myös prosessia pidemmän aikavälin tiede- ja tarvepohjaiselle rahoitus­tavoitteelle, joka avaisi rahoituskanavan myös menetysten ja tappioiden kompensointiin.

Kuloveden mukaan rahoituskysymykset ovat tällä hetkellä keskeisessä roolissa Glasgow’ssa mutta kaikkein tärkeimmistä, kuten 100 miljardin tavoitteen korottamisesta, ei tarvitse vielä tehdä lopullisia päätöksiä. Työtä on kuitenkin hyvä saada eteenpäin.

”Tärkeää on katsoa, missä mennään tavoitteen täyttämisessä ja onko siinä päästy eteenpäin.”

Saadaanko sääntökirja valmiiksi?

Kokouksessa yritetään vihdoin saada valmiiksi myös Pariisin sopimuksen sääntökirja. Etenkään kansainvälisiä markkina­mekanismeja koskevista säännöistä ei ole vielä päästy sopuun.

Antto Vihman mukaan on hieman surullinen tilanne, että Pariisin sopimus on solmittu kuusi vuotta sitten mutta sääntökirja ei ole vieläkään valmis. Näillä näkymin se ei tule täysin valmiiksi Glasgow’ssakaan, hän arvioi.

”Siinä mielessä tulosta ei voi välttämättä pitää kauhean hyvänä. Siellä on isoja kiista­kysymyksiä, joista ehkä tulisin kiista liittyy markkinamekanismiin eli artiklaan 6.”

Kaikkien haastateltujen asiantuntijoiden mukaan onnistumisena voidaan pitää sitä, että sääntökirja saataisiin ainakin lähes valmiiksi, ilman porsaanreikiä.

Kati Kulovesi pitää tärkeänä, ettei sääntökirjaan jäisi minkäänlaista aukkoa, joka saattaisi mitätöidä päästövähennys­toimia. Hänestä on melkein huonompi vaihtoehto tehdä porsaanreiällä varustetut säännöt kuin jättää ne kokonaan sopimatta. Kuloveden mukaan neuvottelut ovat edistyneet mutta vaikeita kysymyksiä on edelleen auki.

Myös Oras Tynkkysen mukaan olisi selvä epäonnistuminen, jos esimerkiksi artiklaan 6 hyväksyttäisiin säännöt, jotka eivät tuota ilmastohyötyjä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että päästöoikeuksilla voitaisiin käydä kauppaa tukematta päästöjen vähentämistä globaalisti.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen.

Voiko kokous vielä epäonnistua?

Haastatellut asiantuntijat sanovat, että ilmasto­kokouksessa on saavutettu jo paljon hyvää eikä se voi epäonnistua ainakaan merkittävästi.

Professori Kulovesi pitää onnistumisena jo sitä, että maailman johtajat saapuivat paikalle ja ovat osoittaneet poliittista tahtoa päästöjen hillitsemiseen.

”Ei siellä tässä kohtaa enää tapahdu mitään superkiinnostavaa, jota henkeä pidätellen seuraisin.”

Käynnissä olevat neuvottelut eivät kuitenkaan ole helppoja. Kuloveden mukaan moni paikalla olija on kertonut, että ilmapiiri on ollut kireä ja hankalia keskusteluita on käyty yötä myöten.

Greenpeacen Kosonen pitäisi epä­onnistumisena, jos kokouksesta pääsisi välittymään mielikuva, että nykyiset toimet riittävät Pariisin sopimuksen lämpötila­tavoitteen saavuttamiseen. Hänen mukaansa on tärkeää, että lyhyen aikavälin päästö­vähennys­toimia nopeutettaisiin ja saataisiin linjaan pitkän aikavälin toimien kanssa.

” ”Keskeisiä sisältökysymyksiä ei ole vielä ratkaistu.”

Upin Vihma taas nostaa esiin, että vaikka sääntökirja on kokouksen muodollisten neuvotteluiden ydin, lopputulos on sen osalta auki ja voi vielä epäonnistua.

”Yleisesti ottaen voisi todeta, että keskeisiä sisältökysymyksiä ei ole vielä ratkaistu.”

Sitran Tynkkynen huomauttaa, ettei ilmastokokousten tuloksia yleensä voi pelkistää joko läpimurroksi tai epäonnistumiseksi. Lisäksi ilmasto­neuvotteluissa kaikki isot ratkaisut jäävät usein aivan loppumetreille osana kokonaisuutta, hän sanoo.

”Kaikki arviot lopputuloksesta ovat hieman ennenaikaisia ennen kuin ollaan viimeisessä yössä, jolloin ratkaisut lopulta tehdään. Nyt tarvitaan turnauskestävyyttä.”