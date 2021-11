IS: Sisä­ministeri Ohisalo valmis kiristämään rangaistuksia jengiytymisen estämiseksi – ”Meillä on uusi ilmiö käsillä”

Suomen tilanne jengirikollisuuden suhteen on ministeri Ohisalon mukaan muuttunut vuoden aikana.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa olevansa valmis kiristämään rangaistuksia jengiytymisen estämiseksi. Ohisalo sanoo IS:lle, että olisi valmis kiristämään myös ampuma-aselainsäädäntöä.

”Näitä jengejä on tunnistettu ja tiedetään, että niihin osallistuneet ovat tehneet rikoksia erityisesti huumeiden ja väkivallan, toisaalta myös liikenneturvallisuuden rikkomisen puolella. Mutta myös aseiden puolella löytyy toimintaa, joka on päätynyt poliisin tietoon”, Ohisalo sanoo IS:lle.

Ohisalo erottaa poliisinkin esiin nostaman pääkaupunkiseudulla havaitun jengiytymisen kansainvälisten rikollisuuden toiminnasta. Ensin mainittu on hänen mukaansa ”vähemmän hierarkkista ja vähemmän organisoitunutta”.

Suomen tilanne on Ohisalon mukaan muuttunut viimeisimmän vuoden aikana suhteessa jengeihin ja jengiytymiseen.

”Tilannekuva sanoo nyt sen, että meillä on uusi ilmiö käsillä. Sisäministeriöön välittynyt kuvaa, että tämä on sinänsä uusi kokonaisuus. Meillä on selkeästi nähtävillä nuorten mukanaoloa jengeissä, mihin linkittyy vahvasti myös aseet ja väkivalta”, hän sanoo IS:n haastattelussa.

Ohisalo puhuu haastattelussa ennaltaehkäisevän työn puolesta. Ohisalo kertoo pyytäneensä uudenlaisen tehtävän luomista, jonka tarkoituksena olisi tukea ennaltaehkäisevää työtä. Tämän uuden nuorisorikoskoordinaattorin tehtävänä olisi muun muassa tiedon kerääminen nuorten tilanteesta.

