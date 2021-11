”Totta kai mailla on oikeus estää laittomia rajaylityksiä”, Haavisto sanoo HS:n haastattelussa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston mielestä mailla on oikeus estää laitonta maahantuloa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mielestä Suomen rajoja koskevaa lainsäädäntöä ei kannata välittömästi lähteä muuttamaan Valko-Venäjän Puolan rajalla tekemien toimien takia.

”Keskustelua voidaan tietysti käydä siitä, mitkä olisivat konkreettiset lakiehdotukset. En näe akuuttia lainsäädännön muutostarvetta. Totta kai pitää tarkastella, miten saadaan aikaiseksi sellaisia menettelyjä, joiden avulla voidaan sitten nopeasti toimia rajalla ja tarvittaessa nopeasti palauttaa tulijoita”, Haavisto sanoo HS:lle.

Jännitteet Valko-Venäjän ja Puolan rajalla ovat viime päivinä kiristyneet.

Puolan arvion mukaan sen rajan tuntumaan on tullut 3 000–4 000 siirtolaista. Puola on sanonut, että siirtolaiset ovat Valko-Venäjän valvonnassa.

Sosiaalisessa mediassa liikkuu video, jossa Puolan rajalla liikkuvien ihmisten taustalla kulkee aseistettuja maastopukuisia ihmisiä.

Kokoomuslaiset ovat vaatineet, että Suomeen pitää nopeasti säätää laki, jolla turvanpaikanhakua voitaisiin rajoittaa ja estää tilapäisesti, jos siirtolaisten tuloa yritettäisiin käyttää Suomea vastaan Valko-Venäjän tapaan.

”Vaikka en näe välitöntä tarvetta, niin nyt saatavien kokemusten pohjalta voi olla hyvä keskustella Suomen ja EU:n tasolla, miten turvallisuusajattelua pitää kehittää. Yleensä kriisin silmässä ei kannata lainsäädännön muutosta miettiä.”

Haavisto sanoo, että ilman muuta mailla on oikeus estää laittomia rajanylityksiä.

”Kun katsoo Valko-Venäjän ja Puolan ja aikaisemmin Turkin ja Kreikan rajatilannetta, niin ne ovat selvästi toimia, jotka ovat hybridivaikuttamista ja vihamielisiä toimia. Niissä täytyy toimia ja käyttää harkintaa, kun ne uhkaavat maan turvallisuutta. Totta kai mailla on oikeus estää laittomia rajaylityksiä.”

Haavisto sanoo, että nyt pitää keskittyä Valko-Venäjän paineen olevia Latvian, Liettuan ja Puolan auttamiseen.

Haavisto muistuttaa, että on hyvin poikkeuksellista, kun toisesta maasta työnnetään aseellisesti ihmisiä rajan ylitse.

Hän ei näe merkkejä tai ainakin toivoo, että tämän tyyppinen vaikuttaminen olisi juuri nyt lisääntymässä, vaan kyse on Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan kostoyrityksestä.

”Ei siinä olla normaalin pakolaiskriisin kanssa tekemisissä, vaan aidosti hybridi- ja turvallisuusuhan kanssa tekemisissä. Tämä on hyvä tiedostaa Valko-Venäjän tilanteessa.”

Suomea sitovat kansainväliset sopimukset, jotka velvoittavat antamaan kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville. Keskeinen on vuoden 1951 pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus eli pakolaissopimus.

”Pakolaissopimuksen muuttamisesta on puhuttu. Kun näkee, missä jamassa multilateraalinen maailma on, niin realismin nimisessä näen aika epärealistisena, että sopimuksen avaamisesta syntyisi mitään järkevää uutta tekstiä.”

Haavisto sanoo, että yksi keino auttaa maita on EU:n on yhteisen rajavalvonta Frontex.

Frontex on vuonna 2004 perustettu Euroopan raja- ja merivartiovirasto, jonka tehtävänä on auttaa EU:n jäsenvaltioita ja Schengen-yhteistyöhön osallistuvia maita suojelemaan ulkorajoja EU:n vapaan liikkuvuuden alueella.

”Sitten on valmisteilla uusi Valko-Venäjään kohdistuva sanktiopaketti. Kolmantena keinona on kaikkein akuutein eli se, että pyritään estämään siirtolaisia tuovien lentoja Irakista ja Turkista Valko-Venäjälle. Tässä on ollut selvästi liikettä. Hyvin monet tahot ovat vedonneet muun muassa Irakiin, ja Irak tuntuu vastuulliselta toimijalta tässä tilanteessa.”