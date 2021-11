Miten Suomen tulisi varautua vastaavaan hybridivaikuttamiseen kuin mitä nyt nähdään Puolan ja Valko-Venäjän rajalla? HS kysyi ulkoasiainvaliokunnan jäseniltä.

Puolan ja Valko-Venäjän rajalle on pakkautunut tuhansia siirtolaisia, joita Valko-Venäjän hallinto yrittää EU:n mielestä saada ylittämään rajan. EU pitää tätä hybridivaikuttamisena. Se epäilee siirtolaisten tuomista rajalle kostoksi siitä, että EU on asettanut pakotteita Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukašenkaa vastaan.

Miten Suomessa tulisi varautua vastaavaan hybridivaikuttamiseen?

Hallituspuolueiden kannat poikkesivat toisistaan, kun HS kysyi asiaa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäseniltä.

Valiokunnan varapuheenjohtaja, pääministeripuolue Sdp:n kansanedustaja Erkki Tuomioja arvioi, että Suomen lainsäädäntö on nykyisellään riittävä. Hänen mielestään uusia lakeja ei tarvitse lähteä nyt säätämään, jotta rajat voitaisiin tilapäisesti sulkea vastaavissa hybridivaikuttamisen tilanteissa.

”Meillä on jo olemassa aivan riittävät säännökset, joilla voidaan toimia. Sitä paitsi, jos kyse on siitä, että kierrettäisiin kansainvälisiä sopimuksia eli turvapaikkahakemuksen jättämisoikeutta, niin sitä ei voi puoltaa”, Tuomioja sanoo.

Oppositiopuolue kokoomuksesta on esitetty, että Suomeen pitäisi säätää laki, jolla turvanpaikanhakua voitaisiin rajoittaa ja estää tilapäisesti, jos siirtolaisten tuloa yritettäisiin käyttää Suomea vastaan Valko-Venäjän tapaan.

”Ei ole mitään syytä mennä sellaiseen, ja tämä kokoomuksen aloite on taas tällaista persujen ’rajat kiinni’ -myötäilyä”, Tuomioja sanoo.

Kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd).

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Katri Kulmuni puolestaan ajattelee, että raja olisi hyvä voida tarvittaessa laittaa kiinni ja siksi lainsäädännön muutostarpeita kannattaisi tutkia.

Kulmuni toteaa, että jo nykyisin yksittäisiä rajanylityspaikkoja voidaan sulkea tietyin edellytyksin. Selvittää pitäisi kuitenkin se, minkälaisia mahdollisia lisätarpeita ja toiveita Rajavartiolaitoksella on vastaavia hybridivaikuttamisen tilanteita ajatellen.

”Tällaisessa hybridivaikuttamistilanteessa on ihan selvää, että kyllä Suomi tulisi itärajansa laittamaan kiinni siltä osin, että tänne ei satojatuhansia ihmisiä tulisi”, Kulmuni sanoo.

Kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk).

Kansainväliset sopimukset ja EU:n yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää koskevat säädökset velvoittavat Suomea kuten myös muita EU-maita ottamaan vastaan turvapaikkahakemuksia ja antamaan kansainvälistä suojelua sitä tarvitseville.

Kulmuni sanoo, että kansainvälisten sopimusten muuttaminen on hyvin vaikeaa. Niiden tulkintaa kuitenkin voisi päivittää.

”Varmasti ainakin tulkinta vaatisi päivittämistä. Silloin kun niitä on tehty toisen maailmansodan jälkeen, niin ei varmaankaan osattu arvata tämänkaltaista tilanteen hyväksikäyttöä tai väärinkäyttöä”, hän sanoo.

Kiireellisintä Kulmunista on, että EU saa ulkorajansa pitämään tavalla tai toisella.

”Se, että Euroopassa on vapaa liikkuvuus, vaatii sen, että Euroopassa ulkorajat pitävät.”

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö vuorostaan korostaa, että rajaturvallisuustoimien on oltava sellaisia, että ne käyvät yksiin kansainvälisten sopimusten kanssa.

”Ajattelutapani on se, että emme voi antaa periksi sille, mitä hybridivaikuttamisella yritetään saada aikaan: eli emme voi tinkiä meille tärkeitä periaatteista ja toisaalta EU:n yhtenäisyydestä”, Hyrkkö sanoo.

Hyrköstä tarvetta lainsäädäntömuutoksiin rajan sulkemista ajatellen ei ole. Myös vihreiden ulkoministeri Pekka Haavisto totesi aiemmin, ettei näe tarvetta pikaisille lainsäädäntömuutoksille.

Kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr).

”Ymmärsin, että kokoomuksen esityksessä oli ajatuksena, että raja suljetaan ja turvapaikkahakemuksia ei enää vastaanoteta. Tietenkään en kannata sitä, että näin toimittaisiin. Minusta on selvää, että ihmisillä on oikeus hakea turvapaikkaa, emmekä voi rangaista niitä ihmisiä, joita hybridivaikuttamisessa hyväksikäytetään.”

Hyrkkö sanoo, että Suomessa on varauduttu tilanteisiin, joissa turvapaikanhakijoita tulisi paljon. Olennaista on edelleenkin varmistaa käytännön järjestelmän toimivuus. Lisäksi on olennaista vaikuttaa siihen, että EU-tasolla yhteisen turvapaikkapolitiikan uudistusta saataisiin etenemään niin, ettei yksikään maa jää yksin vastaavassa tilanteessa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, perussuomalaisten Mika Niikko pitää selvänä, että Suomen täytyy voida sulkea rajansa, mikäli vastaavaan tilanteeseen joudutaan. Kokoomuksen esiintymistä asiassa hän kuitenkin arvostelee.

”Kokoomus nyt ei ole kovin uskottava kertomaan tällaisia asioita, jos muistetaan, mitä he tekivät itse vuonna 2015, kun vastaavanlaista tapahtui, joskin hiukan eri hengessä.”

Vuonna 2015 Venäjän kautta tuli Suomeen poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita. Myös perussuomalaiset oli tuolloin hallituksessa.

”Kyllä, mutta sisäministeri oli silloin [kokoomuksen puheenjohtaja Petteri] Orpo itse”, Niikko sanoo.

Niikon mielestä kansainvälisiä sopimuksia tulkittaessa tulisi huomioida erityistilanteet, kuten hybridioperaatiot.

”Suomeen pyrkivien siirtolaisten Suomeen pääseminen tulee tällaisissa tapauksissa estää. EU:n sisärajalta Suomeen päässeiden turvapaikkahakemukset tulisi hylätä nopeasti ilmeisen perusteettomina, ja tulijat olisi otettava säilöön turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajaksi.”

Kansanedustaja Mika Niikko (ps).

Kokoomuksen Elina Valtonen toistaa puolueensa jo julkisuudessa olleen linjan siitä, että Suomen pitää voida poikkeuksellisesti ja määräaikaisesti sulkea raja tilanteissa, joissa voidaan todentaa, että taustalla on hybridivaikuttamisoperaatio. Tällöin turvapaikkahakemuksia ei väliaikaisesti käsiteltäisi.

”Silloin edellytyksenä pitää olla se, että tällainen laajamittainen maahantulo joko vaarantaisi yleisen järjestyksen tai olisi merkittävä kansallinen turvallisuusuhka”, hän sanoo.

Mitä kansainvälisten sopimusten noudattamiseen tulee, sanoo Valtonen, että vastaava menettely olisi varmasti rajamailla ja edellyttäisi tulkintaa.

”Vastakkain olisivat kansallinen turvallisuus ja kansainväliset sopimukset, joissa vastaavaan hybridivaikuttamiseen ei ole varauduttu. Mutta sanotaan, että useampi EU-maa on jo näin toiminut. Esimerkiksi Kreikka vuonna 2020 eli puolitoista vuotta sitten. Puolahan on nyt myös sulkenut rajansa, ainakin osittain.”

Kansanedustaja Elina Valtonen (kok).

EU-tasoLLA Suomen tulisi Valtosen mukaan olla vahvasti mukana vaatimuksissa kiristää pakotteita, jotka kohdistuvat suoraan Valko-Venäjän hallintoon.

Pakotteita tulisi asettaa esimerkiksi lentoyhtiöille, joilla on siirtolaisten organisoidun kuljettamisen mahdollistavia lentoja. Komissio on kertonut harkitsevansa tätä.

Myös muut haastatellut kansanedustajat ovat valmiita EU-tason Valko-Venäjälle asettamien sanktioiden kiristämiseen tarvittaessa. Ulkoasiainvaliokunta puolsi tiistaina mahdollisten lisäsanktioiden valmistelemista.

Sdp:n Tuomioja korostaa, että niillä on kuitenkin kääntöpuolensa.

”Sanktiot eivät yleensä kauheasti lyhyellä tähtäyksellä toimi. Ylipäätään Valko-Venäjän sanktiot eivät ole johtaneet vielä yhtään mihinkään positiiviseen tulokseen. Epäsuorasti ne ajavat Valko-Venäjää entistä enemmän Venäjän syliin.”