HS kysyi oikeustieteilijöiltä, kuinka toimivana 70 vuotta vanhaa pakolaissopimusta voidaan pitää nykyisin.

Jännitteet Valko-Venäjän ja Puolan rajalla ovat viime päivinä kiristyneet. Rajalle on pakkautunut 3 000–4 000 siirtolaista, joita Valko-Venäjän hallinto yrittää Euroopan unionin mielestä saada ylittämään rajan.

Puola sanoi maanantaina torjuneensa satojen ihmisten yrityksen ylittää raja laittomasti ja syytti Valko-Venäjän johtajaa Aljaksandr Lukašenkaa hybridihyökkäyksestä.

Puola ei päästä hypotermiasta ja nestehukasta kärsivien turvapaikanhakijoiden luokse avustusjärjestöjä. Ainakin kymmenen ihmistä on kuollut rajalle, ja avustusjärjestöjen mukaan kuolonuhreja tulee todennäköisesti lisää.

Aihe on herättänyt laajaa keskustelua myös Suomessa. Esimerkiksi kokoomuksesta on vaadittu, että Suomeen pitää nopeasti säätää laki, jolla turvanpaikanhakua voitaisiin rajoittaa ja estää tilapäisesti, jos siirtolaisten tuomista rajalle yritettäisiin käyttää Suomea vastaan Valko-Venäjän tapaan.

Suomea sitovat kuitenkin kansainväliset sopimukset, jotka velvoittavat antamaan suojelua sitä tarvitseville. Niistä keskeinen on pakolaisten oikeusasemaa koskeva YK:n yleissopimus eli pakolaissopimus vuodelta 1951. Sen mukaan kansainvälistä suojelua hakevilla on oikeus turvapaikkaprosessiin.

HS kävi oikeustieteilijöiden kanssa läpi, mitä pakolaissopimus sisältää, mihin se velvoittaa ja toimiiko 70 vuotta sitten solmittu sopimus enää nykyään.

Genevessä toisen maailmansodan jälkeen luotu pakolaissopimus oli alun perin tarkoitettu suojelemaan lähinnä eurooppalaisia pakolaisia. Vuonna 1967 se laajennettiin kattamaan kaikki maailman pakolaiset.

Martti Koskenniemi.

Sopimus ei ole enää nykyään toimiva, sillä se on tehty aivan toisenlaista tilannetta varten, arvioi Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden emeritus­professori Martti Koskenniemi.

”Vuoden 1951 sopimus on tavallaan reliikki toisesta ajasta, ja sitä on sittemmin yritetty tukea ja täydentää muilla sopimuksilla.”

Sopimuksessa on ollut alkujaan kyse paljon rajatumpaan pakolaisuuteen vastaamisesta, vaikka sitä on myöhemmin päätetty tietoisesti laajentaa, sanoo muun muassa eurooppa­oikeuteen ja ihmis­oikeuksiin erikoistunut Helsingin yliopiston tutkijatohtori Milka Sormunen.

Milka Sormunen.

Sopimuksessa ei Sormusen mukaan ole varauduttu esimerkiksi niin sanottuun hybridi­vaikuttamiseen tai muunlaiseen turvapaikka­järjestelmän väärinkäyttöön.

Haastatellut oikeustieteilijät ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että koska kyseessä on voimassa oleva kansainvälinen sopimus, valtioiden tulee yhä noudattaa sitä.

Vuoden 1951 pakolaissopimuksessa muun muassa määritellään pakolainen terminä sekä eritellään turvapaikan saaneiden henkilöiden oikeudet ja vastaanottavan valtion velvollisuudet heitä kohtaan.

Sopimuksen mukaan pakolainen on henkilö, jolla on aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainon kohteeksi esimerkiksi rotunsa tai uskontonsa vuoksi. Kaikki kotimaastaan paenneet eivät ole pakolaisia, vaan pakolaisaseman saadakseen turvapaikanhakijan tulee täyttää vainon kohteeksi joutumisen kriteerit.

Turvapaikan myöntänyt valtio ei sopimuksen mukaan saa palauttaa pakolaista sellaisten alueiden rajoille, joissa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan esimerkiksi rodun, uskonnon tai kansalaisuuden vuoksi.

Tämä niin sanottu palautuskielto edellyttää, että turvapaikanhakijan oikeus turvapaikkaan selvitetään ennen palauttamista. Kyse ei Sormusen mukaan ole siitä, että kaikille hakijoille taattaisiin turvapaikka, vaan siitä, että prosessi on oikeudenmukainen eikä sellaisia ihmisiä palauteta, joiden tilannetta ei ole tutkittu.

Jotta henkilö voidaan luokitella pakolaiseksi ja jotta häntä ei voida palauttaa lähtömaahan, hänen on päästävä EU:n alueelle jättämään turvapaikka­hakemus. Yksittäisellä valtiolla ei kuitenkaan pakolais­sopimuksen nojalla ole velvollisuutta päästää ihmisiä alueelleen.

Koskenniemen mukaan onkin päässyt syntymään paradoksaalinen tilanne, joka saattaa kannustaa maita olemaan päästämättä turvapaikan­hakijoita rajojen sisälle. Puola on esimerkiksi jo aiemmin kertonut rakentavansa siirtolaisten takia Valko-Venäjän rajalle piikkilanka-aidan.

”Tanskalaiset taas ovat esimerkiksi puhuneet siitä, että sijoitetaan turvapaikan­hakijat jonnekin leireille ottamatta heitä sisään maahan. Hitlerkin aikoinaan puhui juutalaisten sijoittamisesta Madagaskarille”, Koskenniemi toteaa.

Turvapaikka­hakemusten käsittelyn ulkoistamiseen valtion rajojen ulkopuolelle liittyy Sormusen mukaan riskejä ihmisoikeus­sopimusten näkökulmasta, ja esimerkiksi Tanskan mallia on siksi arvosteltu.

Oikeustieteilijöiden mukaan on kuitenkin tärkeää huomioida, että kansainvälinen oikeus koostuu monista eri sopimuksista.

Puolan ja Valko-Venäjän tilanteessa sovelletaan pakolais­sopimuksen lisäksi esimerkiksi Euroopan ihmisoikeus­sopimusta, joka pyrkii täyttämään pakolaissopimuksen jättämiä aukkoja. Euroopan ihmisoikeus­tuomioistuin on Koskenniemen mukaan tuominnut Puolan toimet rajalla useaan otteeseen.

Myös Sormunen muistuttaa, että esimerkiksi oikeus hakea turvapaikkaa on kirjattu moneen eri lähteeseen eikä sitä voida rajoittaa edes poikkeusoloissa. Jos valtio kuitenkin rupeaa tahallaan estämään ihmisten tuloa maahan, se käytännössä jo rajoittaa oikeutta hakea turvapaikkaa.

”Lähtökohta on, että jokainen hakemus pitäisi käsitellä yksilöllisesti. Se ei Puolan rajalla selvästi toteudu, jos ihmisiä massa­käännytetään.”

Siirtolaisia Valko-Venäjän ja Puolan rajalla Hrodnassa Valko-Venäjällä 9. marraskuuta.

Kokoomuksesta ehdotettu lakiuudistus, joka sallisi rajan tilapäisen sulkemisen turvapaikan­hakijoilta, ei Koskenniemen mukaan ole kansainvälisten sopimusten perusteella mahdollinen tällä hetkellä.

Esimerkiksi EU-maat Kreikka ja Liettua ovat kuitenkin jo turvautuneet vastaaviin toimiin, ja EU on näyttänyt hyväksyvän tämän.

”Maailmalta on nähty, että kaikki on mahdollista”, Koskenniemi sanoo.

Myös Sormunen pitää kokoomuksesta tullutta ehdotusta ongelmallisena, sillä kansain­välisten sopimusten mukaan palautuskielto on ehdoton ja oikeus hakea turvapaikkaa on taattava aina. Hänen mukaansa on selvää, että esimerkiksi Valko-Venäjän hybridi­vaikuttamiseen on puututtava, mutta sen torjuminen ei saisi johtaa ihmisoikeus­loukkauksiin.

”On ongelmallista, jos rangaistus hybridi­vaikuttamisesta kohdistuu haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin eikä valtioon, joka sitä harjoittaa.”

Oikeustieteilijöiden mukaan itse pakolais­sopimustakin voitaisiin periaatteessa täydentää tai uudistaa, mutta tällä hetkellä se ei ole kovin realistista, sillä poliittiset intressit ovat varsin erilaisia.

Koskenniemen ja Sormusen mukaan kenties paras tie tilanteen parantamiseksi Euroopassa olisi uudistaa turvapaikka­järjestelmää EU:ssa. Se ei kuitenkaan ratkaisisi globaalia ongelmaa.

”Tämä on poliittinen kysymys, ja tällä hetkellä en usko, että valtioiden välillä olisi mahdollista tehdä edes sellaista sopimusta, joka vuonna 1951 tehtiin”, Koskenniemi sanoo.