Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi työmarkkinaennusteensa tiistaina. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on noussut ennätyksellisen suureksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa työllisyyden vahvistuvan tulevina vuosina. Tiistaina julkaistun työmarkkinaennusteen mukaan 15–64-vuotiaiden työllisyysaste nousee 73,8 prosenttiin vuonna 2023. Pandemiaa edeltävä taso ylittyy jo tänä vuonna.

Hallituksen alkuperäinen työllisyystavoite oli 75 prosentin työllisyysaste hallituskauden aikana. Tämän vuoden alussa voimaan tullut laskentatavan muutos laski virallista työllisyysastetta noin prosenttiyksikön.

”Työmarkkinaennusteen mukaan vuoden 2023 aikana pääsemme hyvin lähelle hallituksen vanhan mittaustavan mukaista 75 prosentin työllisyystavoitetta”, alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä tiivistää tiedotteessa.

Työllisyysaste kuvaa työllisten osuutta samanikäisestä väestöstä. Pandemian vuoksi hallitus ehti jo siirtää tavoitetakarajan 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamiselle hallituskauden lopusta vuosikymmenen puoliväliin.

Ennusteen mukaan työllisyyttä kohentaa hyvä yleinen talouskehitys. Hallituksen työn tarjontaa lisäävien toimien vaikutus on ennustejaksolla vähäinen.

Viime aikoina työllisyyttä ovat vahvistaneet ennen kaikkea osa-aikatyöt. Sen sijaan vakituisten kokoaikatöiden määrä on ollut laskussa.

Ministeriö ennustaa nuorisotyöttömyyden vähenevän nopeasti.

Pitkäaikaistyöttömyys taas yleistynyt: pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on ministeriön mukaan nyt korkeampi kuin koskaan aiemmin. Ministeriö ennustaa myös pitkäaikaistyöttömyyden kuitenkin vähenevän.

”Pitkäaikaistyöttömien määrä on nyt poikkeuksellisen suuri, ja se purkautuu hitaasti. Osa-aikaisia työsuhteita on syntynyt paljon, mutta moni kokoaikaisen vakituisen työnsä menettänyt on edelleen vailla työtä”, Pylkkänen sanoo tiedotteessa.