Yliopistojen hallitusten puheenjohtajat, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Akava katsovat, että kKoulutuksen pirstaloiminen pienempiin yksiköihin vaarantaa sen laadun.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies on yksi allekirjoittajista kannanotossa, jossa arvostellaan tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen hajauttavaa korkeakoulupolitiikkaa.

Yliopistojen hallitusten puheenjohtajien, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön Akavan johtajien allekirjoittama kannanotto arvostelee tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk) hajauttavaa linjaa korkeakoulupolitiikassa.

Kannanoton mukaan ministerin viesti on ”erittäin huolestuttava”. EK:sta allekirjoittaja on toimitusjohtaja Jyri Häkämies ja Akavasta puheenjohtaja Sture Fjäder.

Korkeakouluista vastaava Kurvinen totesi HS:n haastattelussa maanantaina, että korkeakoulupolitiikan linja on muuttunut: keskittämisen aika on ohi ja sen sijaan on aika hajauttaa.

”Korkeakoulupolitiikka on ollut viimeiset 10–15 vuotta rajusti keskittävää. Korkeakouluille on sanottu, että menkää yhteen kohti isompia yksiköitä, profiloitukaa ja karsikaa sivupisteitä”, Kurvinen kuvaili useiden edellisten hallitusten sanomaa, joka ei keskustalle kelpaa.

Keskiviikkona julkaistun kannanoton mukaan ministerin linjaus tarkoittaa käytännössä pienempiä koulutusyksiköitä hajautetusti eri puolelle Suomea korkeakouluilta kysymättä.

Korkeakoulupolitiikan pitkä, elinkeinoelämän ja korkeakoulujen itsensä tukema vahva periaate yli hallituskausien on kannanoton mukaan ollut luoda vahvuusalueillaan kansainväliseen kärkeen yltävä korkeakoulujen verkosto.

”Se tarkoittaa autonomisia korkeakouluja ja omaan ydinosaamiseensa keskittyviä yksiköitä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä muiden korkeakoulujen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti”, kannanotossa sanotaan.

Periaatetta pidetään hyvänä, koska korkeakoulujen profiilit ovat pysyneet selkeinä. Myös tutkimuksen ja koulutuksen korkeasta laadusta on pystytty huolehtimaan.

Ministeri Kurvisen viesti on kannanoton mukaan hämmentävä myös siksi, että pääministeri Sanna Marin (sd) on asettanut parlamentaarisen työryhmän turvaamaan hallituskausia pidemmän tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan rahoituksen.

Viime maanantaina järjestetyssä kuulemistilaisuudessa yksi vahva viesti oli tarve saada koulutukselle työrauha.

”Suomen vahvuus on erityisesti digitaalisten ja hiilineutraalin talouden teollisissa ratkaisuissa sekä muutosta tukevissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa innovaatioissa”, kannanotto muistuttaa.

Kannanotto tähdentää, että korkeakoulujen rooli huippuosaajien ja tutkijoiden kouluttajana sekä ulkomailta rekrytoitavien opiskelijoiden ja tutkijoiden kotouttajana on keskeinen.

”Kilpailijamaissamme tämä yhteys ymmärretään ja päätökset sekä panokset ovat sen mukaisia”, kannanotto summaa.

Suomen 13 yliopistosta kannanoton on allekirjoittanut kymmenen yliopiston hallitusten puheenjohtajat. Mukana on myös entinen presidentti Tarja Halonen, joka on Helsingin yliopiston hallituksen puheenjohtaja.