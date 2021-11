Politiikka

Kansanedustaja Suldaan Said Ahmedille lähetettiin edus­kuntaan hirtto­silmukka

Said Ahmedin mukaan rasistinen teko ei kohdistu vain yksittäiseen kansanedustajaan, vaan laajemmin eduskuntaan ja suomalaiseen demokratiaan.

Kansanedustaja Suldaan Said Ahmed (vas) Eduskuntatalon portailla torstaina.

Vasemmistoliiton kansanedustajalle Suldaan Said Ahmedille on postitettu eduskuntaan hirttosilmukka. Silmukan lisäksi postipaketissa oli rasistinen viesti.

”Tämä on todella vastenmielinen teko”, Said Ahmed sanoo. Hän korostaa, että teko ei kohdistu vain häneen, yksittäiseen kansanedustajaan, vaan laajemmin eduskuntaan, suomalaiseen demokratiaan ja kansanvaltaan.

”Kansanedustajat on valittu vaaleissa edustamaan kansalaisia. Tämänkaltaisilla rasistisilla teoilla yritetään rajoittaa kansanedustajien toiminnanvapautta ja saada heidät pelkäämään”, Said Ahmed sanoo.

Kansanedustajien häirintä ja uhkailu vaarantavat demokratiaa, sillä on kansanvaltaisen järjestelmän kannalta kestämätöntä, jos edustajat joutuvat pelkäämään turvallisuutensa puolesta, Said Ahmed kuvaa.

Häirinnän käsittely vie voimavaroja siltä työltä, jota varten kansanedustajat on eduskuntaan valittu.

”Pitää voida osallistua ja toimia ilman, että joutuu pelkäämään”, Said Ahmed sanoo.

Suldaan Said Ahmedille postitettu hirttosilmukka.

Said Ahmed korostaa, että hän ei aio pelätä. Mutta kertoo ottavansa tämän ja muun saamansa rasistisen vihapostin hyvin vakavasti.

”Vihaviesteillä yritetään sanoa minulle, että sinä et kuulu tänne. Jokainen Suomessa asuva ei-valkoinen tunnistaa tuon tavan koittaa alentaa ja sulkea meitä ulos”, Said Ahmed sanoo.

Samalla hän korostaa, että rasistien yritys poissulkemisesta ei tule onnistumaan. Viestinä rasisteille hän sanoo, että myös muualta tulleet kuuluvat tänne ja ovat osa suomalaista yhteiskuntaa. ”Halusittepa sitä tai ette.”

Helsinkiläinen Said Ahmed nousi kansanedustajaksi varapaikalta syyskuussa, kun vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki siirtyi Helsingin pormestaristoon. Said Ahmed istuu toista kautta Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Said Ahmed on syntynyt Somaliassa. Suomeen hän muutti perheensä kanssa teini-ikäisenä.

Said Ahmed kertoo, että sai jo kaupunginvaltuutettuna jonkin verran vihapostia, mutta kansanedustajana määrä on kasvanut valtavasti. ”Erityisesti sitä tulee jostain syystä erityisen paljon torstaisin kyselytunnin jälkeen”, Said Ahmed sanoo.

Vaikka rasismi on iso yhteiskunnallinen ongelma, Said Ahmed korostaa, että valtaosa suomalaisista ei sitä hyväksy. ”Helsingissä liikkuessani monet ihmiset hymyilevät minulle ja moikkaavat. Onnittelevat eduskuntaan noususta”, hän sanoo

Said Ahmed myöntää, että vaikka onkin tottunut vihaviesteihin, niin joskus ne menevät toden teolla ihon alle.

Hän kertoo, että ei enää itse lue suoraan saamiaan viestejä vaan avustajat käyvät ne ensin läpi. Said Ahmed kiittää myös eduskunnan turvallisuuspalvelua, joka on ottanut vihaviestit hyvin vakavasti.

Said Ahmed kertoo miettineensä pitkään, tuoko saamansa vihaviestit ja hirttosilmukan julkisuuteen. Lähettäjän tarkoitus oli todennäköisesti saada julkisuutta ja normalisoida rasistista uhkailua poliitikkoja kohtaan.

”Halusin kuitenkin näyttää julkisesti, että tällaista tapahtuu. Että tällaista joutuu Suomessa kokemaan”, Said Ahmed sanoo. Hän kertoo haluavansa tehdä kaikkensa, että esimerkiksi kenenkään lapsen ei tarvitsisi tulevaisuudessa tällaista kohdata.

”Meidän on syytä tarkastella myös lainsäädäntöä kokonaisvaltaisesti siinä mielessä, että vaatisiko se muutoksia rasistiseen rikollisuuteen puuttumiseksi. Edelleen viharikossääntelyssä on aukkoja sekä laissa että viranomaisten resursseissa ja osaamisessa ”, hän sanoo.

Said Ahmed kertoo, että hänen läheisensä ovat olleet huolissaan häneen kohdistuvasta vihakampanjasta. ”He ovat välillä kysyneet, että onko sinun pakko olla politiikassa”, Said Ahmed kertoo. Mutta ei hän halua poiskaan jäädä, sillä vain politiikan kautta asioida voidaan muuttaa.

Läheisten huolen takia hän ei ole juuri kertonut heille saamastaan vihapostin määrästä. ”En ole halunnut huolestuttaa heitä”, hän sanoo.

”Toivon suomalaisten nyt selkeästi ja yksiselitteisesti ilmaisevat, että rasismia ei suvaita. Piste.”