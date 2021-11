Keskustan kansan­edustaja haluaa hallituksen ja opposition samaan pöytään neuvottelemaan raja­turvallisuudesta – oppositio on Köntän mukaan esittänyt ”oikeita asioita”

Joonas Köntän mukaan Suomeen kohdistuvien hybridiuhkien edessä ”meidän pitää puhaltaa yhteen hiileen”.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Joonas Könttä sanoo tiedotteessa, että hallituksen ja opposition olisi perusteltua neuvotella yhteinen linja valtion rajoihin ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä suhtautumisessa hybridiuhkiin.

”Tapahtumat Puolan ja Valko-Venäjän rajalla osoittavat, että EU-maita ja myös Suomea kohtaan kohdistuu hybridiuhkia. Näiden uhkien edessä meidän pitää puhaltaa yhteen hiileen”, Könttä sanoo.

Oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset ovat Köntän mielestä esittäneet ”oikeutettuja kysymyksiä ja oikeita asioita”.

Suomalaiset odottavat nyt Köntän mukaan, että maan asioista vastuulliset tekevät yhdessä nopeasti ja jämäkästi kaiken tarpeellisen Suomen rajojen ja suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi.

”Samalla maailmalle lähtee yhtenäinen viesti siitä, että Suomen rajat pitävät, asiat ovat hallinnassa ja Suomi on valmistautunut kaikkiin uhkiin. Kaikkein vähiten tässä tilanteessa on varaa siihen, että toiminta on hapuilevaa ja viestit ristiriitaisia”, Könttä sanoo.

Kansanedustaja esittää, että presidentti ja pääministeri kutsuvat puoluejohtajat koolle.

”Yksi tavoite hybridioperaatioissa on lietsoa repiviä poliittisia riitoja kansojen sisälle. Huolehditaan siitä, että emme pelaa ulkovaltojen pelikirjan mukaisesti”, Könttä sanoo tiedotteessaan.

Torstain kyselytunnilla eduskunnassa hybridihyökkäyksen uhka puhutti kansanedustajia. Perussuomalaiset ilmoitti tekevänsä jälleen välikysymyksen hallituksen maahanmuutto­politiikasta.

Perussuomalaisten lisäksi kokoomus lupasi tukea hallitusta, jos se tuo pikavauhdilla eduskuntaan lain, joka mahdollistaisi rajojen sulkemisen. Hallitus ei torstain kyselytunnilla luvannut pikaista lakia.

Taustalla on tilanne Valko-Venäjän ja Puolan rajalla. Valko-Venäjän joukot ovat viime viikkoina saattaneet tuhansia turvapaikanhakijoita Puolan rajalle sen ylittämistä varten. Kyse on Valko-Venäjän hybridihyökkäyksestä, jolla maa yrittää painostaa EU:ta.