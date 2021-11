”Olen kuullut, että myös Suomen kieltä puhuvia ihmisiä liikkuu siellä raja-alueella”, ulkoministeri Pekka Haavisto sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Suomeen on tullut joitain kymmeniä Valko-Venäjältä EU:n rajan yli työnnettyjä ihmisiä, sanoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr). Hänen mukaansa on mahdollista, että ihmiset ovat päätyneet Suomeen osin suomalaisten tai ainakin suomea puhuvien ihmissalakuljettajien avulla.

”Itselläni ei ole todisteita, mutta erilaisia huhuja liikkuu. Olen kuullut, että myös Suomen kieltä puhuvia ihmisiä liikkuu siellä raja-alueella”, Haavisto sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Haavisto täsmensi, että suomen kieltä puhuvia ihmisiä on liikkunut rajalla nimenomaan Valko-Venäjän puolella.

”Valko-Venäjältä käsin on matkoja järjestetty, mutta mikä on kunkin ihmisen status, sitä ei pysty sanomaan.”

Saksalainen Die Welt kertoi aiemmin tällä viikolla EU-asiakirjoihin pohjautuen, että Valko-Venäjältä EU:n rajan yli työnnetyt siirtolaiset pyrkisivät Saksan ohella juuri Suomeen. Haaviston mukaan tästä ei kuitenkaan ole viitteitä. Siinä, missä Suomeen on tullut joitain kymmeniä ihmisiä, Saksaan on tullut noin 8 000 ihmistä.

”Näyttäisi siltä, että ne jotka ovat päässeet Puolaan, suuntaavat ennen kaikkea Saksaan. Pienempi on sitten se joukko, joka on päässyt Liettuaan tai Latviaan, ja sieltä pieni joukko, ilmeisesti joitain kymmeniä, on tullut Suomeen.”

Lue lisää: ”Suomi ei ole pääkohde” – Suomi on saanut 19 turvapaikkahakemusta Valko-Venäjän kautta tulleilta, Saksa menee aivan omissa lukemissaan

Valko-Venäjä on siirtänyt tuhansia ihmisiä Puolan vastaiselle rajalle ja työntänyt heitä rajan yli Puolaan. Aiemmin syksyllä samanlaista painetta luotiin Liettua ja Latvian vastaiselle rajalle. Haaviston mielestä on ilmeistä, että kyseessä on Valko-Venäjän hybridioperaatio.

”Tämä on mielestäni hybridikriisi. Tämä ei ole pakolaiskriisi, vaan tämä on keinotekoisesti aiheutettu tilanne.”

Rajan yli tulleiden ihmisten tilanne on tukala, sillä sekä Valko-Venäjä että Puola ovat sulkeneet koko raja-alueen. Edes avustusjärjestöt eivät pääse alueelle. Joitain ihmisiä on jo kuollut rajalla.

Haavisto sanoo, että kuolemantapausten estämiseksi Punaisen ristin pääsy raja-alueelle pitäisi taata. Hän muistuttaa, että niin tehtiin jopa vuoden 2015 siirtolaiskriisin aikaan Turkin ja Kreikan välisellä rajalla.

”Tämä on kansainvälisten humanitaaristen normien rikkomista.”