HS-gallupissa pääministeripuolue Sdp:n kannatus kohosi 0,9 prosenttiyksikköä.

Hallituspuolueiden välillä on ollut erityisen paljon kipuilua viime keväästä lähtien. Pääministeri Sanna Marin (sd), valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ja sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) eduskunnan suullisella kyselytunnilla Helsingissä 11. marraskuuta 2021.

Sdp:n ja vihreiden kannatus on noussut puolueista eniten loka–marraskuun vaihteessa. Keskustan kannatus on puolestaan hiipunut. Kannatusluvut käyvät ilmi tuoreesta HS-gallupista.

Oppositiopuolue kokoomus on marraskuun kyselyssä yhä Suomen kannatetuin poliittinen puolue, mutta sen maaliskuusta 2021 lähtenyt lähes yhtämittainen nousu on pysähtynyt.

Kakkospaikalla on pääministeripuolue Sdp ja kolmantena oppositiopuolue perussuomalaiset.

Sdp:n tulos on paras sitten huhtikuun 2021, mutta puolue on edelleen kaukana 22,1 prosenttiin yltäneestä suosioluvusta toukokuussa 2020.

Jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt, kokoomusta kannattaisi 21,1 prosenttia ihmisistä, ja Sdp saisi 19,4 prosenttia äänistä.

Perussuomalaisia kannattaisi 18 prosenttia, mikä on puolueen paras saavutus sitten alkukesän kuntavaalien. Perussuomalaisilla puheenjohtajan vaihdos ei ole selvästikään aiheuttanut kannatusongelmaa.

Sdp:n kannatus nousi 0,9 prosenttiyksikköä, mikä on varsin suuri kuukausimuutos, mutta mahtuu tutkimuksen virhemarginaaliin, joka on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

Keskusta on neljänneksi suosituin puolue 11,9 prosentin kannatuksellaan. Muutos edelliseen mittaukseen on 0,6 prosenttiyksikköä, mikä on suhteellisesti yhtä suuri lasku kuin Sdp:n kannatuksen nousu.

Vaikka muutos näyttää kohtalaisen suurelta, keskustalle 11,9 prosentin kannatus on ollut varsin normaali kesästä 2020 lähtien.

Viidenneksi suosituin puolue on vihreät. Puolueen kannatus on pysynyt aika paikoillaan kesästä 2020 lähtien.

Kristillisdemokraattien kannatus putosi 0,3 prosenttiyksikköä 3,3 prosenttiin, mikä on tällä kertaa suhteellisesti HS-gallupin suurin muutos.

Yleisradio julkaisi oman kyselynsä pari viikkoa sitten. Tulos oli Sdp:n osalta päinvastainen kuin HS-gallupissa. Ylen mittauksessa Sdp:n kannatus tippui 1,2 prosenttiyksikköä 18,1 prosenttiin.

Ylen otanta on peräisin ajalta 6.10.–2.11. ja HS:n 18.10.–15.11.

HS-gallupin tekee Kantar TNS, Ylen Taloustutkimus. Kantarin tutkimusjohtaja Sakari Nurmela ei kommentoi toisten tutkimuksia.

”Aika ajoin kannatustutkimukset ovat poikenneet toisistaan, mutta iso linja on aika lailla samanlainen. Täytyy muistaa, että otostutkimuksien luonteeseen kuuluu satunnaisvaihtelua. Se voisi olla luonnollinen syy, että tulee pieniä eroja”, sanoo Nurmela.

Hän ei usko, että pääministeri Sanna Marinin (sd) paljon puhutun boomer-someviestin vaikutus on lopulta kovinkaan merkittävä. Marin julkaisi lauantaina 23. lokakuuta Instagramissa päivityksen, jonka joku saattoi tulkita kuittailuksi vanhemmalle väelle. Marin piti tulkintaa täysin vääränä.

”Meidän aineistossamme näyttää siltä, että parin viimeisen viikon aikana demareilla on ollut virkistymistä. Vaikuttaa siltä, että tuona aikana Sdp:n kannattajaksi ovat palanneet ne, jotka kuntavaalien jälkeen loppukesästä eivät sanoneet kantaansa. Kantaansa ilmoittamattomien määrä on nyt pienempi kuin pariin kuukauteen.”

Palanneet näyttävän olevan vähän vanhempaa porukkaa, Nurmela sanoo.

Hän ymmärtää, että analyyseissa tartuttiin boomer-ilmiöön, kun vastaavia journalistisia herkkupaloja harvoin tulee vastaan.

”Kyllä se kuitenkin on niin, että kannatukseen vaikuttavat ihmisiä lähellä olevat asiat. Ne asiat, jotka vaikuttavat omaan hyvinvointiin. Sieltä päin minä lähtisin miettimään muutoksia. Se on kuitenkin eri juttu vaihtaa puoluekantaa kuin sähköyhtiöitä tai puhelinoperaattoria.”

KeskustaLLe 11,9 prosentin kannatus tarkoittaa sitä, että puolue on palannut tasolle, jolla se on ollut lähes koko ajan kesästä 2020 lähtien lukuun ottamatta viime kesän kuntavaalien jälkeisiä kuukausia.

Nurmelan mielestä keskustan ongelmat ovat perua jo Juha Sipilän puheenjohtajakaudesta.

”Asiat ovat vielä selvittämättä, ja se heijastuu kannatusvaikeuksina.”

Keskusta ja vihreät ovat riidelleet pitkin hallituskautta, eikä enää näytä olevan asiaa, jossa puolueet eivät yrittäisi ottaa toisistaan voittoa.

Nurmela sanoo, että hallituksessa riitely ei yleensä näytä nostavan riitelevien puolueiden kannatusta.

”Varmasti se ydinporukkaa yhdistää. Esimerkiksi ne, jotka muutenkin äänestäisivät keskustaa, ovat varmaan tyytyväisiä, että keskusta näyttää kaapin paikan isännän tai emännän äänellä. Se ei kuitenkaan ole välttämättä yhtä mieluisaa kaikille, jotka voisivat äänestää keskustaa. Heillä on vaikeuksia yhdistää kaupunkien keskustalaisia liberaaleja ja maakuntien keskustalaisia.”

Sanna Marinin hallituksen muodostavat puolueet nauttivat nyt 53,7 prosentin luottamusta. Lokakuussa vastaava luku oli 53,3 ja syyskuussa 54,1 prosenttia.