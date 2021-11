Maa- ja metsätalousministeriö pyysi anteeksi, että oikoi toisen ministeriön ministerin puheita.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on poikkeuksellisesta oikonut tulevan ympäristöministerin Emma Karin (vihr) sanomisia maanantaina Ylen Aamu-tv:n haastattelussa.

Karin sitaatista saattaa saada käsityksen, että Suomi on sitoutunut suojelemaan 30 prosenttia metsistään. Ministeriö oikaisi, että kyse on tavoitteesta koko EU:n alueella.

”Meillä on luonnontilassa olevia metsiä hyvin vähän ja viimeiset pitää suojella. Tähänhän Suomi on totta kai jo sitoutunut. Ja toinen asia on sitten totta kai se, että me olemme myös sitoutuneet siihen, että 30 prosenttia pinta-alasta tulee tulevaisuudessa olemaan suojelualueita. Sen takia, että me pystymme pysäyttämään tämän luontokadon meidän metsissämme, niin Suomen pitää myös itse olla valmis tämä toteuttamaan”, Kari sanoi Ylellä.

On äärimmäisen harvinaista, että ministeriö korjaa ministereiden lausuntoja julkisesti ja yllätyksenä ministerille.

Asia on myös sikäli arka, sillä MMM ja Karin pian johtama ympäristöministeriö on ollut erityisen paljon tukkanuottasilla monista lakihankkeista tänä vuonna. Lisäksi keskustan ja vihreiden huonot välit ovat horjuttaneet hallitusta jo useaan kertaan.

Maa- ja metsätalousministeriötä johtaa keskustalainen Jari Leppä.

MMM pyysi myöhemmin twiittiä anteeksi.

MMM:n viestintäjohtaja Janne Impiö, miksi MMM päätti juuri nyt korjata ministerin lausuntoja?

”Virkakunnassa pantiin merkille Emma Karin kannanotto aamutelevisiossa. Heille tuli tarve täsmentää tätä. Tästä on Helsingin Sanomissa julkaistu MMM:n mielipidekirjoitus. Myönnettävä on, että tämä oli vähän epätavallista.”

Pyysikö Leppä tai Lepän poliittiset avustajat korjaamaan asian?

”Virkakunnassa tehtiin tällainen tilannearvio, että pitäisi tarkentaa tätä lausumaan. Tästä ei tullut ehdotusta millään tavalla ministeriön esikunnasta.”

Aiotteko jatkaa ministereiden puheiden faktantarkistusta?

”Sanotaan niin, että MMM seuraa julkista keskustelua ja pyrimme tuomaan omalta osaltamme omat näkemyksemme. Ja jos pitää täsmentää tai korjata, totta kai se voidaan tehdä. Sitähän me teemme kokoa ajan sosiaalisessa mediassa, mutta emme ota tavaksi, että ministereiden puheita korjataan.”

Kuka korjausta ehdotti?

”Metsä- ja bioenergiayksikön metsäneuvos Marja Kokkonen oli ollut yhteydessä yksikön asiantuntijoihin. Tässä on käytetty myös on viestinnän asiantuntijaa apuna.”

Kokkonen oli lokakuun alkuun saakka metsä- ja bioenergiayksikön yksikönjohtaja.

Olisiko tämä faktantarkistus pitänyt jättää tekemättä?

”Tässä ollaan siinä rajoilla, oliko oikein täsmentää juuri tämän henkilön kohdalla puheita. Me olemme tosi tarkkoja, ettemme tee puoluepoliittista viestintää. Tässä virkakunnalla oli vilpitön tarkoitus, mutta ehkä ei ajateltu, että olihan tämä poikkeuksellinen twiitti.”