Pakolaiskiintiön nostamista ennakoitiin jo budjettiriihen yhteydessä. Taustalla on Afganistanin tilanne.

Hallitus on päättänyt nostaa Suomen ensi vuoden pakolaiskiintiötä 1 050:stä 1 500:aan.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) viestitti asiasta Twitterissä.

Kiintiön nosto oli odotettu. Hallitus ilmoitti jo budjettiriihen yhteydessä aiemmin syksyllä, että se varautuu nostamaan kiintiötä Afganistanin tilanteesta johtuen.

Äärijärjestö Taleban palasi valtaan Afganistanissa aiemmin tänä vuonna, mikä on muuttanut olosuhteita maassa.

Maahanmuuttovirasto kertoi viimeksi viime viikolla, että luotettavaa maatietoa ei ole saatu, jotta turvallisuustilannetta koskeva laaja arvio voitaisiin tehdä. Useiden ryhmien arvioidaan silti olevan haavoittuvassa asemassa. Tällaisia ovat muun muassa Talebanin vastustajat, seksuaalivähemmistöjen edustajat, toimittajat tai kansainvälisten joukkojen tai entisen hallituksen kanssa työskennelleet ihmiset.

Eduskunta päättää pakolaiskiintiöstä lopullisesti joulukuussa talousarvion vahvistamisen yhteydessä.

Aiemmin hallitus on linjannut, että Suomi ottaa osana ensi vuoden pakolaiskiintiötä yhteensä 500 syyrialaista pakolaista Libanonista ja Turkista sekä 200 kongolaista pakolaista Sambiasta. Lisäksi Suomen on ollut määrä vastaanottaa 70 pakolaista, jotka on evakuoitu Libyasta Ruandaan sekä 130 pakolaista ilman kansalaisuus- ja aluerajausta.

Afganistanilaisten osalta on aiemmin päätetty, että Suomi vastaanottaa ainakin 150 pakolaista Iranista. Tätä kiintiötä kerrottiin tuolloin nostettavan, jos pakolaiskiintiötä nostettaisiin, kuten nyt päätettiin.