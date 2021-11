Häkämies sanoo olevansa jyrkästi eri mieltä siitä, että nykyhallitus olisi onnistunut taloudenpidossa.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kiistää Li Anderssonin arvion siitä, että vasemmistojohtoinen hallitus olisi onnistunut talouden hoitamisessa hyvin ja elinkeinoelämä haluaa siitä siksi nopeasti eroon.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja sanoi sunnuntaina puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään linjapuheessa, että hallitus on onnistunut talous- ja työllisyyspolitiikassaan kurjistamatta pienituloisten elämää. Hän viittasi muun muassa siihen, että Suomen työllisyysaste on hallituskauden aikana noussut korkeammaksi kuin kertaakaan yli 30 vuoteen. Lisäksi koronakriisin aiheuttama isku talouteen jäi Suomessa verrattain pieneksi.

”Tämä hallitus on osoittanut, että myös muu politiikka kuin hyvätuloisten veroalennukset ja työntekijöiden sekä työttömien kurittaminen on täysin mahdollista. Siksi näillä vaikutusvaltaisilla tahoilla on nyt niin kiire päästä meistä eroon”, Andersson sanoi.

Hän viittasi EK:n sateenvarjon alla perustettuun Pro markkinatalous -yhdistykseen, joka pyrkii keräämään 1,5 miljoonaa euroa rahoitusta ”markkinatalousmyönteisille” ehdokkaille.

Kokoomustaustaisen Häkämiehen mielestä Andersson liioittelee hallituksen saavutuksia.

”Hänellä tai muilla hallituksen edustajilla ei ole varaa tuollaisiin kommentteihin. Hallituksen työllisyyspäätösten julkista taloutta vahvistava vaikutus on neljännes tavoitellusta. Parempaan pitää pystyä”, Häkämies sanoo.

Hän viittaa siihen, että valtiovarainministeriön arvion mukaan hallituksen päättämät työllisyystoimet vahvistavat julkista taloutta noin 450 miljoonalla eurolla vuosikymmenen loppuun mennessä. Julkisen talouden kestävyystiekartassaan hallitus arvioi viime vuonna, että työllisyystoimilla taloutta voi vahvistaa kahdella miljardilla vuosikymmenen loppuun mennessä. Se ei ole hallituksen virallinen tavoite.

Andersson taas viittasi siihen, että valtiovarainministeriön mukaan harva hallitus on tehnyt niin merkittäviä työn tarjontaa vahvistavia uudistuksia kuin nykyhallitus.

Häkämies kiistää myös Anderssonin arvion siitä, että Pro markkinatalous -yhdistys tähtäisi nimenomaan oikeistopuolueiden avittamiseen vaalivoittoon. Yhdistys on sanonut, että tukea voivat saada muutkin kuin oikeistopuolueiden ehdokkaat.

”EK ajaa markkinatalouden vahvistamista. Ei Pro markkinatalous -yhdistys tähtää oikeistopuolueiden vaalivoittoon, mutta suunnanmuutokseen kyllä. Velkavetoisesta kasvusta pitää siirtyä elinkeino- ja markkinamyönteisempään politiikkaan”, Häkämies sanoo.