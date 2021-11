Koronapassin laajentaminen ja rokotuskattavuuden nostaminen saivat kansanedustajilta enemmän kannatusta kuin rajoitukset.

Koronatilanne Suomessa on heikentynyt huomattavasti. Niin ilmaantuvuusluku eli koronatartuntojen määrä sataatuhatta asukasta kohden kuin sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvussa.

Pahenevan tilanteen takia myös rajoituksia on jouduttu taas ottamaan käyttöön. Tiistaina pääkaupunkiseudun korona­koordinaatio­ryhmä tiedotti, että alueella palataan laajaan maskisuositukseen rokotussuojan tasosta riippumatta kaikkien 12 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien osalta sekä laajaan etätyösuositukseen. Suositukset tulevat voimaan välittömästi ja ovat voimassa 16. tammikuuta saakka.

Koordinaatioryhmä myös vaati hallitukselta ravintolarajoitusten tuntuvaa kiristämistä kiihtyneen koronaepidemian hillitsemiseksi ja sitä, että kaikki pääkaupunkiseudun ravintolat edellyttäisivät koronapassia koko aukioloaikansa.

Varsinais-Suomessa otetaan myös uudelleen voimaan laaja etätyösuositus, ja myös rokotetuille suositellaan kasvomaskin käyttöä, kerrotaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

HS kysyi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniltä, mitä pahenevalle koronatilanteelle pitäisi heidän mielestään tehdä. Pitäisikö hallituksen kiristää ravintolarajoituksia ja aluehallintovirastojen kokoontumisrajoituksia? Pitäisikö maskipakon mahdollisuus kirjata lainsäädäntöön?

Valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) suhtautuu ravintoloiden lisärajoituksiin varauksellisesti.

Keskustan kansanedustaja Markus Lohi.

”Jos meidän pitää valita kahdesta vaihtoehdosta – Suomen sulkeminen tai koronapassin käytön laajentaminen – mieluummin valitsisin koronapassin laajentamisen. Strategia on, että päätöksentekoa olisi enemmän alueilla. Suhtaudun tähän siis varauksellisesti. Mutta selvää on, että jotain pitää tehdä alueilla, joilla sairaalahoidon ja tehohoidon kapasiteetti ovat vaarantumassa.”

Ylipäänsä Lohi kannattaa koronapassin laajentamista tällä hetkellä. Sen lisäksi rokotekattavuus pitäisi saada nousuun. Rokotepakkoa Lohi ei vielä pidä välttämättömänä, mutta koronapassi hänen mukaansa kannustaa rokotteen ottamiseen. Lohen mukaan heidän, joilla ei ole terveydellistä syytä, kannattaisi ottaa rokote.

”Olen itse ottanut kantaa, että voisimme laajentaa koronapassin käyttöä ja samassa yhteydessä kannattaisi harkita sitä, että voisimme vastakkainasettelun lieventämiseksi tarjota ilmaisia testejä heille, jotka eivät voi rokotusta jostain syystä ottaa."

Maskipakkoon Lohi sanoo suhtautuvansa ”nihkeästi”. Lohen mukaan jyrkkiä pakkoja ei voi säätää, ellei asialla ole merkittävää vaikutusta.

”Asiantuntijakuulemisissa on tullut ilmi, että kun oli maskinkäyttö­suositus, käyttöaste oli hyvin korkea, jopa 90 prosenttia.”

Valiokunnan varapuheenjohtajan Mia Laihon (kok) mukaan sekä maskien että koronapassin käyttöä tulisi lisätä.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho.

”Silloin kun sairaalahoidon kuormitus kasvaa, on tarpeen tehdä toimenpiteitä. Itse nostan esille kasvomaskien käytön. Samoihin aikoihin, kun rajoituksista luovuttiin, myös kasvomaskit jäivät pois, kun se muuttui vain harkinnanvaraiseksi. Kyllä se on selkeästi vähentänyt kasvomaskien käyttöä, se työkalu meidän pitäisi ottaa käyttöön uudelleen.”

Tulisiko maskipakon mahdollisuus kirjata lakiin?

”Kyllä minusta se kannattaisi, kun tartuntatautilakia joka tapauksessa tuodaan eduskuntaan. Se on helppo ottaa käyttöön, myös lakiteknisesti helppo tehdä sinne. Suomalaiset ottivat maskit hyvin käyttöön suosituksellakin, mutta erityisesti tässä vaiheessa, kun niistä on jo luovuttu, on tärkeää, että on mahdollisuus vaatia.”

Ravintolarajoitusten sijaan Laiho kannattaa koronapassin laajempaa käyttöä ja sitä, ettei passi olisi sidottu rajoituksiin.

”Koronapassilla on mahdollista vapautua rajoitteista, passin käyttöä pitäisi pystyä laajentamaan ja vaatimaan ilman, että se on vaihtoehto rajoituksille.”

”Suhtaudun ruokaravintoloiden rajoituksiin varauksella. Yökerhotyyppisissä toiminnoissa, joissa ihmisiä on paljon yhdessä ja ollaan tiiviisti, laittaisin siinäkin enemmän painetta koronapassin saamiseen ja laajentamiseen.”

Laihon mukaan rokotuksia pitäisi viedä heille, joiden keskuudessa kattavuus on alhainen. Lisäksi maahanmuuttaja­taustaisilla alueilla tulisi järjestää rokotuspaikkoja.

Laihon mielestä aluehallintovirastojen tulisi harkita kokoontumisrajoituksia.

”Ainakin niissä tilanteissa, joissa koronapassia ei hyödynnetä tai voida hyödyntää, kyllä harkitsisin kokoontumisrajoituksia, kun otetaan huomioon sairaalahoidon kuormitus.”

SDP:n Aki Lindénin mielestä pitää ottaa ravintoloiden luonne huomioon uusia ravintolarajoituksia pohdittaessa. Joitain rajoituksia hallituksen tulisi tässä tilanteessa kiristää.

Sdp:n kansanedustaja Aki Linden.

”Ruokaravintoloissa on yleensä hyvät järjestelyt. Anniskeluravintoloissa pitäisi kyllä kiristää, mutta ei se ole ainoa ratkaisu. Merkittävämpi voisi olla voimakas maski- ja etätyösuositus.”

Maskipakosta määräämistä lainsäädännössä Lindén ei kannata varauksetta.

”Maskipakko ei taida toimia. Me olemme päässeet 90 prosentin kattavuuteen ihan maskisuosituksella.”

Lindén ei ota kantaa siihen, mitä aluehallintovirastojen pitäisi tehdä. Hän kuitenkin sanoo, että tällä hetkellä näyttää siltä, että niissä ollaan menossa kovempien rajoitusten suuntaan.

Muuten Lindénin mukaan tautitilanteeseen voidaan vaikuttaa tavanomaisilla toimilla, kuten edellä mainituilla maski- ja etätyösuosituksilla ja turvavälien huomioimisella.

Perussuomalaisten Arja Juvosen mukaan ennen ravintolarajoitusten lisäämistä, pitäisi ottaa selvää, mihin rajoituksia tarvitaan.

Perussuomalaisten Arja Juvonen.

”Mielestäni niin kauan kuin ruokaravintoloiden ryppäitä ei pystytä todentamaan, on vaikea puuttua siihen. Kaipaisin THL:ltä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) selkeitä lukuja.”

Hän myös toivoisi, että ihmiset ottaisivat vastuun omasta käytöksestään.

”Peräänkuulutan ihmisten omaa vastuuta ja huolta omasta tilanteesta. Silloin he eivät ehkä mene sinne baariin. Se on yrittäjän kannalta huono asia, mutta pitää punnita taudin vakavuus.”

Kokoontumisrajoitusten tarve riippuu Juvosen mukaan terveydenhuollon kantokyvystä.

”Pitää seurata tautitilannetta ja sitä, onko kyseessä sisä- vai ulkotilaisuudet, sekä terveydenhuollon kantokykyä. On aina huolestuttavaa, jos tehohoitopotilasta pitää siirtää. Kyllä pitää isoja tilaisuuksia järjestettäessä miettiä, miten voidaan järjestää etänä.”

Juvosen mielestä tärkeää olisi perustoimet, kuten ihmisjoukkojen välttäminen. Erityisen tärkeää olisi viestiminen tilanteen vakavuudesta ja se, että ihmiset muistaisivat yhä olla esimerkiksi menemättä flunssaisena töihin.

”Ihmisten pitäisi olla mahdollisimman paljon etätöissä, ja työnantajien olisi sallittava etätyö.”

Lisäksi rokotusaikataulua tulee pohtia.

”Hallituksen ja yhteiskunnan on mietittävä, miten saadaan ihmisille rokotteet ja millä aikataululla kolmas rokote.”

Vihreiden Sofia Virta pitäisi koronapassin laajempaa käyttöä hallituksen tekemiä ravintolarajoituksia parempana toimena.

Vihreiden kansanedustaja Sofia Virta.

”Toivoisin, että ei jouduttaisi lähtemään [lisärajoituksiin] ja että koronpassi olisi se keino. Olisi tärkeää, että myös henkilöstö olisi rokotettua.”

Virran mukaan työnantajalla tulisi olla tieto työntekijöiden rokotustilanteesta, jotta työnantaja voi vastata työturvallisuudesta.

”Meidän pitäisi saada rokotekattavuutta nousemaan. Olisi tärkeää kartoittaa minkä tyyppisissä tilanteissa olevat ihmiset jättävät ottamatta rokotteen ja miksi. Olen myös huolissani heistä, joiden jaksaminen on loppu ja ollaan palveluiden ulkopuolella, ei aina ole pelkkää rokotevastaisuutta.”

Myös avien päättämiä kokoontumisrajoituksia voitaisiin välttää koronapassilla. Virran mukaan koronapassin käytön ei pitäisi olla sidottu alueen rajoituksiin.

”Toivoisin, että niissä olisi sama homma, varmistettaisiin, että yrittäjien ja tapahtumanjärjestäjien olisi mahdollista ottaa [koronapassi] käyttöön. Tämä tilanne voi jatkua todella pitkään.”

Lisärajoituksia tulisi Virran mukaan harkita sitten, kun muut keinot on käytetty. Terveydenhuollon kapasiteetin turvaaminen on hänen mukaansa ensisijaista ja se, että kaikkia pystytään auttamaan.

Maskipakon mahdollisuudessa hän luottaa asiantuntijoihin.

Vasemmistoliiton Merja Kyllösen mukaan hallituksen tulee kiristää rajoituksia, jos se on sairaalahoidon kapasiteetin kannalta välttämätöntä, mutta sitä ennen tulisi ottaa käyttöön mahdolliset alueelliset keinot.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen.

”On voimassaolevia pelisääntöjä, joita alueelliset viranomaiset voisivat ottaa käyttöön jo nyt. Koronapassi­pelisäännöstö on vielä voimassa, se olisi sellainen looginen käyttöön otettava.”

”Kun tauti leviää, hallituksen on pakko puuttua tähän jollakin tapaa, jotta sairaanhoidon kapasiteetti kestää.”

Kyllösen mukaan alueilla ei pitäisi odottaa hallituksen päätöksiä, jotka ovat yleensä tiukempia. Esimerkiksi kokoontumisrajoituksiakin pitäisi kuitenkin harkita ainakin alueilla, joilla tauti leviää hallitsemattomasti.

”Pitää miettiä, miten rokotuksia pystyttäisiin tehostamaan, että saataisiin ihmisiä rokotusten piiriin laajemmin. Ennen kuin mennään täyssulkuihin ja täydellisiin toiminnan rajoittamisiin, kaikki työkalut, joita tartuntatautilaissa on ja mitä alueelliset viranomaiset voivat ottaa käyttöön, pitäisi ottaa käyttöön.”

Kyllösen mielestä myös maskipakon kirjaaminen lakiin on mahdollista.

”Olisi yksi vaihtoehto, suosituskin aika hyvin toimi. Pakkokeinot ovat aina viimesijaisia toimia, mutta kun taudin leviäminen näyttää tältä, olisin valmis laajentamaan maskipakon lainsäädäntöön.”