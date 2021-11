Hallituksessa odotetaan aluehallinto­viranomaisilta uusia rajoituksia. Myös ravintolarajoitukset saattavat tiukentua, mutta päätöksiä siitä ei ole.

Hallituksessa on riitaa Suomeen matkustavilta rokottamattomilta vaadittavasta toisesta koronavirustestistä.

Hallituksen sote-ministerityöryhmä käsitteli tiistaina tartuntatautilain koronapykälien määräaikaista jatkamista, mutta käsittely ajautui jumiin keskustan voimakkaan vastustuksen takia.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä hallituksen enemmistö haluavat, että rajaturvallisuutta koskevassa laissa vaaditaan Suomeen saapuvilta rokottamattomilta kaksi testiä.

Riita ei ole uusi, mutta HS:n hallituslähteiden mukaan keskustan kanta on tiukentunut.

HS:n tietojen mukaan muilta osin hallituspuolueilla on jokseenkin sama näkemys tartuntatautilakien jatkosta, mutta kakkostesti jumittaa koko paketin edistymistä.

Eritoten eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) on vastustanut pykälää, koska se haittaa hänen mielestään Lapin matkailua. Lohi on Lapin vaalipiiristä.

Keskustan kannan tukena on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime viikolla antama lausunto, jonka mukaan toisesta testistä ei ole merkittävää hyötyä.

Lue lisää: THL ehdottaa maahan­tuloon liittyvien korona­rajoitusten höllentämistä, ei vaatisi enää toista testiä rajalla

STM:ssä ihmetellään, miksi keskusta ja THL haluavat helpottaa rokottamattomien Suomeen pääsyä samaan aikaan, kun Suomessa yritetään saada kaikki rokotettua.

Suomeen voi tulla vapaasti esimerkiksi silloin, jos tulijalla on EU:ssa hyväksytty koronatodistus. Rokottamattomien osuus matkailijoista on hyvin pieni, sillä monissa EU-maissa yli 80 prosenttia täysikäisistä on saanut kaksi rokotusta.

Ministerityöryhmä käsitteli myös STM:n valmistelemaa uutta rokotusstrategiaa, jota koskeva periaatelinjaus mahdollisesti hyväksytään torstaina valtioneuvoston yleisistunnossa.

Se uusitaan, koska edellinen valmistui loppuvuodesta 2020 ennen kuin rokotukset alkoivat.

Uusi strategia ei ota kovin tarkasti kantaa esimerkiksi rokotusvälistä. Hallituksessa on kuitenkin yksimielisyys siitä, että ainakin kaikille yli 12-vuotiaille halukkaille annetaan kolmas rokoteannos, vaikka THL ei ole vielä tästä linjannut.

Hallitus odottaa myös kansallisen rokoteasiantuntija­ryhmän kantaa siihen, pitäisikö myös alle 12-vuotiaat rokottaa. Varmuutta ei ole myöskään siitä, mitä mieltä asiantuntijat ovat toisen ja kolmannen rokoteannoksen antovälistä.

HS:n tietojen mukaan ministeriryhmässä kaikki puolueet kantoivat huolta pahentuneesta koronatilanteesta.

Yleinen näkemys on, että lisää rajoituksia tarvitaan pian. Aluehallintoviranomaisilta odotetaan uusia rajoituksia.

Ministerit puhuivat lyhyesti myös ravintolarajoituksia, joista ei tiettävästi tehty varsinaisia päätöksiä. Ravintoloita koskeviin rajoituksiin saattaa kuitenkin tulla tiukennuksia.