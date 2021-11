Nykyinen sopimus päättyy jo ensi tiistaina, ja joulukuun alusta alkaisi sopimukseton tila.

Syksyn työehtosopimus­neuvotteluissa lähestyy kriittinen piste, kun teknologia­teollisuudessa päättyy nykyinen sopimus jo marraskuun lopulla eli ensi viikon tiistaina.

Sekä työntekijöiden Teollisuusliitto että työnantajapuolta edustava Teknologiateollisuuden työnantajat ry vakuuttavat, että neuvotteluja käydään nyt kiivaasti, jotta uusi sopimus vielä syntyisi.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi syysvaltuuston kokouksessa torstaina, että neuvotteluja jatketaan sunnuntaina.

”Toivottavasti pystymme silloin arvioimaan, onko meillä edellytyksiä saavuttaa neuvottelutulos marraskuun aikana. Mikäli edellytyksiä ei ole, joudumme arvioimaan myös sen, millaisia järjestöllisiä toimia mahdollisesti käynnistetään ja koska niiden aika on”, Aalto sanoi.

HS kysyi Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtajalta Jarkko Ruohoniemeltä, missä vaiheessa neuvottelut nyt ovat työnantajien näkökulmasta.

”Sunnuntaina on tarkoitus tavata, ja tahtotila on, että sopimus saadaan vielä aikaiseksi”, Ruohoniemi muotoilee.

Ruohoniemen mukaan uuteen yhdistykseen on liittynyt tähän mennessä 837 yritystä, joiden palveluksessa on yhteensä noin 148 150 henkilöä.

Kattavuus on jo lähes 60 prosenttia, joten teollisuudessa yleissitova sopimus on syntymässä.

Mikäli uutta sopimusta ei saada aikaan vielä marraskuussa, siirrytään sopimuksettomaan tilaan.

Ruohoniemi on yhä sitä mieltä, ettei niin sanottua vanhan sopimuksen jälkivaikutusta periaatteessa ole, kun sopijana ei ole enää Teknologiateollisuus ry, vaan uusi yhdistys.

Käytännössä hän on ohjeistanut uuteen yhdistykseen liittyneitä noudattamaan joulukuusta lähtien vanhan sopimuksen ehtoja, mikäli uutta ei ole.

”Ei ole syytä lähteä uusia työehtoliikkeitä nyt tekemään, mutta tilanne on eri niissä yrityksissä, jotka aikovat tehdä yrityskohtaiset sopimukset” , Ruohoniemi sanoo.

Tekstikysymysten lisäksi neuvotteluissa on päästy puhumaan jo palkankorotusten mallista, mutta ei varsinaisista prosenteista, Ruohoniemi sanoo. Mallilla tarkoitetaan sitä, miten suhtaudutaan niin sanottuun perälautaan, jos paikallisia sopimuksia ei synny.

Teollisuusliiton Aallon mukaan nyt näyttää siltä, että muutokset työmarkkinoilla ovat jäämässä ennakoitua pienemmiksi teknologiateollisuudessa.

”Kun yritykset nyt valitsivat yleissitovuuden teollisuuteen, moni palkansaajapuolen esille nostama huoli on himmennyt. Työnantajien yksipuolisesti käynnistämät muutokset työmarkkinoilla ovat jäämässä kokonaisuuteen – eli koko Suomen työmarkkinoihin – nähden hyvin pieniksi”, Aalto sanoi.

Sopimuksiin on kuitenkin Aallon mukaan vielä matkaa. Neuvottelut kaikilla sopimusaloilla ovat pahasti kesken.

”Pitkälti olemme tässä tilanteessa, koska työnantaja on halunnut toimia näin. Etelärannan rakenteelliset ristiretket maksoivat osapuolille monta kuukautta hyvää neuvotteluaikaa”, Aalto sanoi.

Teknologiasektorin neuvotteluiden viivästyminen haittaa Aallon mukaan myös muiden pöytien etenemistä, koska työnantajat odottavat ratkaisua teknologiateollisuudesta ennen kuin heillä on valmius sopia muualla.

”Teollisuusliitto haluaa tehdä sopimukset mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Teollisuuden tilauskirjat ovat nyt täynnä, joten kilpailukyvyssämme ei pitäisi olla mitään vikaa. Haluamme ratkaisun, joka turvaa jäsentemme ostovoiman positiivisen kehityksen”, Aalto sanoi.

Aalto harmitteli myös sitä, että kaikki yritykset eivät aio noudattaa sopimusten jälkisuojaa.

”Valitettavasti meillä on jo nyt tiedossa yrityksiä, joissa on henkilöstölle ilmoitettu yksipuolisesti työsuhteen ehtojen heikennyksistä 1. joulukuuta alkaen. Näille yrityksille sanon, että perästä kuuluu”, Aalto uhkasi seurauksilla.

Etenkin metsäteollisuudessa riskit työmarkkinahäiriöistä ovat kasvamaan päin.

”Metsäteollisuudessa yrityskohtaiset neuvottelut ovat edenneet takkuillen. Meillä on noin 200 sopimuskumppania mutta valmiita sopimuksia on tehty vain kaksi, ja nekin pienempiin yrityksiin. Jo tässä vaiheessa on selvää, että työtaisteluilta metsän yrityksissä tuskin vältytään.”