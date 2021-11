Vaatimukset korona­passin käytön laajentamiseksi voimistuvat, mutta uudistuksen voimaan­tulo voi venyä jopa helmikuulle – Tästä on kyse

HS käy läpi, miksi, miten ja millä aikataululla hallitus pyrkii laajentamaan koronapassin käyttöä.

Hallitus valmistelee koronapassin käytön laajentamista. Voimaan uudistus tulee kuitenkin hyvin todennäköisesti aikaisintaan tammikuussa, mahdollisesti sitäkin myöhemmin. Työpaikoille passi ei ainakaan tässä vaiheessa tulisi käyttöön.

HS käy läpi, miksi, miten ja millä aikataululla passin käyttöä voitaisiin laajentaa.

Miksi hallitus haluaa lisätä koronapassin käyttöä?

Koronapassin käyttöä lisäämällä rajoituksia voidaan kohdentaa rokottamattomiin.

Tällä hetkellä koronatodistusta voivat edellyttää vain sellaiset toimijat, joihin kohdistuu rajoitustoimia. Tämä kaventaa huomattavasti sen käyttömahdollisuuksia.

Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla koronapassia voi vaatia nyt lähinnä ravintoloissa ja sellaisissa tapahtumissa, joissa on yleisöä seisomakatsomoissa tai joihin kuuluu yhteislaulua.

Pahenevassa tautitilanteessa esimerkiksi monet yritykset haluaisivat ottaa koronapassin käyttöön tapahtumissaan mutteivät voi sitä laillisesti tehdä. Keskuskauppakamari ilmoitti keskiviikkona, että lainsäädännöstä huolimatta se alkaa vaatia koronapassia tilaisuuksissaan ja tapahtumissaan. Presidentti perusteli Linnan juhlien perumista tautitilanteen huonontumisen lisäksi sillä, ettei nykylaki mahdollista koronapassin vaatimista tilaisuudessa.

Koska koronapassin laajennus voi tulla voimaan?

Torstaina hallitus antoi esityksen, jossa koronapassin käyttöä muutetaan aavistuksen: esityksen mukaan koronapassia vaativien ravintoloiden tulisi vastaisuudessa vaatia passia koko päivän ajan, kun tähän saakka monet baarit ovat alkaneet vaatia sitä vasta puoliltaöin.

Tuntuva laajennus koronapassin käyttöön ei kuitenkaan todennäköisesti tule voimaan vielä tänä vuonna, kertoo lakimies Maija Neva sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hallitus valmistelee hänen mukaansa kiireisesti esitystä, joka mahdollistaisi passin vaatimisen myös silloin, kun toimijaan ei kohdistu rajoituksia. Tällöin koronapassista tulisi itsenäinen rajoitustoimi, eikä se olisi enää vain keino väistää rajoituksia.

”On toiveita siitä, että esitys saadaan lausuntokierrokselle joulukuussa. Eduskunnalla menee oma käsittelyaikansa siihen, joten en usko, että muutos ehtii tämän vuoden puolella voimaan”, Neva sanoo.

Uudistuksen voimaantulo voi hyvin venyä helmikuulle.

”Pääsääntöisesti eduskunta ei ole kokoontunut tammikuussa. On tietysti täysin eduskunnan päätös, katsooko se tarpeelliseksi esimerkiksi keskeyttää joululomaa.”

Miksi uudistuksen voimaantulo kestää?

Esimerkiksi oppositiopoliitikot ja monet elinkeinoelämän järjestöt ovat vaatineet hallitukselta pikaisia toimia koronapassin käytön laajentamiseksi. Koska hallitus kuitenkin alun perin teki koronapassista varsin rajatun ja muutti sitten mieltään, lain muuttaminen vie jälleen aikaa.

”Mitä enemmän ollaan tekemisissä perusoikeusrajoitusten kanssa, sitä huolellisempaa lainvalmistelun on oltava ja sitä kauemmin siinä kestää. Hyvään lainvalmisteluun kuuluu myös sidosryhmien kuuleminen ja lausuntokierros. Sitten on ihan näitä teknisiä asioita, kuten kääntäminen. Kaikki tämä vie aina lainvalmistelussa aikaa”, sosiaali- ja terveysministeriön Neva sanoo.

Missä kaikkialla laajennettua koronapassia voisi käyttää?

Neva ei lähde avaamaan kesken olevaa valmistelua.

”Yksinkertaisinta olisi, että sen voisi ottaa käyttöön samoissa paikoissa kun nytkin mutta myös silloin, kun toimijaan ei kohdistu rajoituksia. Valmistelu on tosiaan kesken.”

Nykyisin koronapassia voi rajoitusten voimassa ollessa vaatia ravintoloissa ja yökerhoissa sekä yleisötilaisuuksissa, kuntosaleilla ja muissa urheiluun tai liikuntaan käytettävissä sisäliikuntatiloissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, tanssipaikoissa ja ryhmäharrastustoimintaan käytettävissä tiloissa, huvi- ja teemapuistoissa, eläintarhojen sisätiloissa, sisäleikkipuistoissa ja sisäleikkipaikoissa sekä museoissa, näyttelytiloissa ja muissa vastaavissa kulttuuritiloissa.

Sen sijaan passia ei saa edellyttää lakisääteisissä tai välttämättömissä palveluissa, kuten apteekeissa, ruokakaupoissa, posteissa, huoltoasemilla tai kirjastoissa. Tähän tuskin tulee muutosta.

Myöskään työpaikoille koronapassi ei ole tulossa käyttöön ainakaan hallituksen nyt valmistelemassa lakiesityksessä.

”Siitä keskustellaan erikseen. Se on ilman muuta vielä laajempi kysymys, johon nivoutuu työoikeudellisia aspekteja. Vaikeuskerroin on siinä vielä astetta suurempi. Tästäkin laajennuksesta on toki keskusteltu”, Neva kertoo.