Veikkauksen voittojen kohtalo alkaa selvitä: Valmistelussa on enää malli, jossa veikkausvoitot siirretään valtion kassaan

Mallissa Veikkauksen nykyisten edunsaajien saamat tuet eivät enää riippuisi Veikkauksen tuotoista.

Valtiosihteereistä koostuva hankeryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä pitävät parhaana vaihtoehtona, että tulevaisuudessa Veikkauksen voittovarat tuloutetaan valtiolle yleiskatteellisena ilman korvamerkintää käyttökohteesta.

Nykyään Veikkauksen voittovarat jaetaan pääosin suoraan jakosuhteiden perusteella muun muassa urheilulle, nuorisojärjestöille, kulttuurille ja tieteelle. Jakosuhteet ovat hyvin riippuvaisia Veikkauksen tuotoista.

Uutta järjestelmää on alettu rakentaa muun muassa siksi, että Veikkauksen tulot ovat huvenneet, ja Veikkauksen kyky ehkäistä peliongelmien haittoja on herättänyt kysymyksiä. Veikkauksen monopoliasema on myös kyseenalaistettu.

Lue lisää: HS kysyi Veikkauksen avustuksia saavilta, miten raha­peli­tuotot pitäisi jakaa – ”Sellainen maailma, josta raha­pelaaminen loppuisi, on täysin epä­realistinen”

Alkuvuonna julkaistussa raportissaan Suomen Pankin entisen pääjohtajan Erkki Liikasen johtama työryhmä suositteli, että rahapelituotot ohjattaisiin valtion yleiskatteellisiksi tuloiksi ja nykyiset edunsaajat siirrettäisiin budjetin kehysmenettelyn piiriin.

Työryhmät sanovat, että ne keskittyvät jatkovalmistelussa sovelluttuun malliin Liikasen työryhmän esittämästä mallista. Kyse ei ole vielä tässä vaiheessa suoranaisesta ehdotuksesta saati hallituksen päätöksestä.

Muun muassa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) on kertonut kannattavansa Veikkauksen tuottojen siirtämistä valtion budjettiin.

Lue lisää: Tiede- ja kulttuuri­ministeri Kurvinen kannattaa Veikkauksen tuottojen siirtämistä valtion budjettiin

TyöryhmäN malli tarkoittaisi, että nykyisten Veikkausten avustustensaajien avustukset rahoitetaan jatkossa uudelta momentilta, jonka koko ei ole kytköksessä Veikkauksen voittovaroihin, vaan sen taso määritellään valtion talousarvioprosessissa.

”Tämä linjaus varmistaisi sen, että Veikkauksen tulouttamaa tuottoa ei voida käyttää muuhun tarkoitukseen”, työryhmä kertoi tiedotteessaan perjantaina.

Jatkovalmistelussa selvitetään uuden ”jakosuhdelain” käyttöönottoa.

Jakosuhdelaki määrittäisi, kuinka suuren siivun kulloinkin käytössä olevasta potista kukin edunsaajaryhmä saa. Siinä määriteltäisiin mahdollisesti myös myönnettävän rahoituksen käyttötarkoitukset.

Jakosuhdelaissa mahdollisesti säädettävillä ministeriökohtaisilla prosenttiosuuksilla pyritään takaamaan ennustettava rahoitusmalli avustuksia jakaville ja myös ministeriöille, jotka rajoituksen lopulta jakavat.

Seuraavaksi ryhmä kuulee nykyisiä Veikkauksen edunsaajia rahoitusmalliluonnoksesta Otakantaa.fi-palvelussa sekä virtuaalisessa kuulemistilaisuudessa.

Valtioneuvosto asetti pääministerin esityksestä määräaikaisen hankkeen, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta vuoden 2024 alusta lukien.

Uuden rahoitusmallin laatimisessa tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla toimineille avustuksensaajille ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus.

Valtioneuvoston asettamaan hankkeen ensimmäisen vaiheen valmistelu keskittyy rahoitusmalliuudistuksen yleissuunnitelman valmisteluun, jonka tulee olla valmis ennen vuodenvaihdetta. Nyt julkistettiin ryhmän väliraportti.

Hyväksyttävän suunnitelman pohjalta aloitetaan ensi vuoden alkupuolella hallituksen esityksen valmistelu, jossa määritellään tarvittavat lainsäädäntöä koskevat muutokset.

Rahoitusmalliuudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus viedä eduskuntaan syksyllä 2022. Uuden rahoitusmallin mukainen toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2024 alkaen.

”Rahoitusmalli-tiekartan valmistelussa arvioidaan uudistustoimenpiteiden vaikutuksia avustuksensaajille ja valtionavustustoiminnalle. Erittäin tärkeä osa valmistelua on myös uuden rahoitusmallin EU-oikeudellisen yhteensopivuuden varmistaminen”, tiedotteessa sanotaan.

i