HS:n tiedot: Oikeus­kansleri on huolissaan THL:n tavoista perustella lausuntojaan

Oikeuskanslerinvirastossa on valmistumassa selvityksiä THL:n tavasta perustella päätöksiään. Virastossa ollaan huolissaan suomalaisten koronapassien toimivuudesta Euroopassa, jos kolmansien rokotteiden antamista ei kiirehditä.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on huolissaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tavoista toimia asiantuntijana.

Helsingin Sanomien useista hallituslähteistä saaman tiedon mukaan Pöysti on ilmaissut huolensa muun muassa hallituksen edellisessä koronavirusta koskevassa neuvottelussa pari viikkoa sitten.

HS tavoitti Pöystin maanantaina, mutta hän ei halua kommentoida asiaa.

HS:n tietojen mukaan Pöysti ei ole sinänsä kritisoinut THL:n asiantuntijuutta vaan tapaa perustella lausuntojaan.

Useiden hallituslähteiden mukaan Pöystin puheet liittyvät ainakin oikeuskanslerinvirastossa tehtyihin mutta vielä keskeneräisiin selvityksiin THL:n lausunnoista vuoden 2020 koronastrategiassa ja rajaturvallisuus­päätöksissä.

Lähteiden mukaan Pöysti oli käynyt hallituksen kokouksessa läpi, että THL:n lausunnoista on puuttunut joskus kattavat tieteelliset perustelut.

Pöysti on viitannut muihin Pohjoismaihin ja etenkin Norjaan, jossa THL:ää vastaava viranomainen on tarkemmin perustellut lausuntojaan tieteellisillä viittauksilla.

Norjassa on myös toinen elin, joka käy lääketieteellisen lausunnon läpi myös oikeudelliselta ja yhteiskunnalliselta kantilta. Vasta tämän jälkeen lausunto on tullut ministereiden käyttöön.

HS:n tietojen mukaan oikeuskansleri on sanonut, että THL:n pitäisi sanoa lausunnon perustuvan asiantuntijoiden näkemykseen eikä niinkään laajaan tieteelliseen aineistoon, jos lausunnon pohjaksi ei ole sellaista esittää.

Nopeasti kehittyvässä koronapandemiassa on ollut tilanteita, joissa kattavaa tieteellistä aineistoa ei välttämättä ole aina ollut. Myös poliittinen paine nopeiden päätösten saamiseen on ollut suuri.

HS:n tietojen mukaan Pöysti on ollut huolestunut myös sitä, miten Suomen koronapassi toimii jatkossa, jos Suomi on eri linjalla muun Euroopan kanssa kolmannen rokotteen antamisesta.

Euroopan komissiossa valmistellaan päätöstä, jonka mukaan kahteen annokseen perustuva koronapassi on voimassa vain 9 kuukautta ensimmäisen annoksen ottamisesta.

Jos alle 60-vuotiaita ei rokoteta tai rokotetaan hitaasti, saattaa käydä niin, että satojentuhansien suomalaisten koronapassi ei enää toimi Euroopassa ensi vuoden alkukuukausien jälkeen.

Pöysti ei ole kritiikissään yksin, vaan eduskunnan oikeusasiamies on tehnyt tänä vuonna ratkaisun, jossa kritisoidaan THL:n lausuntojen oikeustieteellisiä perusteita ja seurausten puutteellista arviointia. Oikeusasiamies on sanonut, etteivät päätösten oikeudelliset perustelut edes kuulu THL:lle.

THL:stä on pitkin koronapandemiaa sanottu, että perustelut on usein jouduttu tekemään kovalla kiireellä. Suomessa THL:n työntekijöiden määrää ovat edelliset hallitukset pienentäneet merkittävästi, joten myös asiantuntijoista on pulaa.

Ajankohtainen kiista on siksi, että THL ja Kansallinen rokotus­asiantuntija­ryhmä Krar tekevät todennäköisesti tällä viikolla päätöksen, miten Suomi suhtautuu alle 60-vuotiaiden kolmansien rokotteiden antamiseen sekä ja alle 12-vuotiaiden rokottamiseen.

Hallituksessa on ollut laajalti turhautuneisuutta, koska THL ei ole pitänyt rokotuspäätöksissään kiirettä.

Esimerkiksi Euroopan tautivirasto on suositellut alle 60-vuotiaille kolmatta rokoteannosta samoin kuin alle 12-vuotiaden rokotuksia.

Myös hallituksen uudessa koronastrategiassa on lähtökohtana, ettei kaksi annosta riitä ehkäisemään vakavaa sairastumista ajan myötä.

Useat keskeiset lääkärit ja tutkijat kirjoittivat maanantaina HS:n mielipidesivulla, että kolmansien rokoteannosten jakelua tulee kiirehtiä.

Ryhmä pitää ongelmana, että THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek on vähätellyt kolmannen annoksen merkitystä pandemian hoidossa.

Lääkäriryhmä pitää Nohynekin antamia lausuntoja ongelmallisena, koska näkemyksessä ei oteta huomioon tartuntojen vähenemistä väestössä lisärokotusten avulla.

Nohynek sanoi viime viikolla HS:n haastattelussa, ettei sairaaloiden kuormitus ei riipu lasten rokotuksista tai kolmansista annoksista vaan ennen muuta rokottamattomista aikuisista.

Nohynek on koronasiantuntijaryhmän Krarin vaikutusvaltainen sihteeri.

