Avin on määrä päättää perjantaina, pääseekö muun muassa Yhdys­valtojen ja Kiinan rokotus­todistuksilla ravintolaan Suomessa

”Olisihan se hullua, jos näistä maista saaduilla dokumenteilla pääsee Suomeen, mutta ei pääse syömään ravintolaan”, sanoo ylitarkastaja Riku-Matti Lehikoinen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) on määrä päättää perjantaina, miten EU:n koronapassijärjestelmään kuulumattomat ulkomaalaiset pääsevät sisään koronarajoitusten piirissä oleviin ravintoloihin ja tapahtumiin.

Esillä on päätös, jonka mukaan ravintoloissa ja tapahtumissa voisi hyväksyä EU:ssa myönnetyn koronapassin lisäksi myös dokumentit, joilla tartuntatautilain nojalla pääsee maahan.

Eniten asia koskee Yhdysvalloista, Kiinasta ja Japanista tulevia matkailijoita. Venäjä on vaikeampi kysymys, sillä sen Sputnik-rokote ei ole koronatodistukseen kelpaava rokote EU:ssa ja Suomessa.

Ravintola- ja matkailualaa edustava Mara on jo viestittänyt jäsenkunnalleen, että näin tulee tapahtumaan. ”Kolmansista maista tulevien matkailijoiden koronatodistukset kelpaavat tuoreen linjauksen mukaan koronapassiksi”, kuuluu tuoreen sisäisen tiedotteen otsikko.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Riku-Matti Lehikoinen sanoo, että hän on keskustellut asiasta Maran kanssa, mutta virallista päätöstä asiasta ei ole.

”En lähde päätöstä ennakoimaan, koska en ole linjaani vielä muille avi-päälliköille esitellyt, eikä sillä ole vielä ylijohtajankaan siunausta”, Lehikoinen sanoo.

”Tilanne on kuitenkin hyvin vaikea, jos muunlainen ratkaisu tehdään”, Lehikoinen sanoo.

”Olisihan se hullua, jos näistä maista saaduilla dokumenteilla pääsee Suomeen, mutta ei pääse syömään ravintolaan.”

Mara on vauhdittanut päätöstä myös esimerkiksi teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushin sekä Lapin matkailun vuoksi.

Esimerkiksi joulukuussa Helsingissä järjestettävissä salibandyn maailmanmestaruus­kisoissa on tehty niin, että alueella on tarjolla testejä, joista saatavilla todistuksilla on päässyt sisään kisoihin.

Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo, että erityisen tärkeä uusi linjaus on Kiinasta, Japanista ja Yhdysvalloista tulevien kannalta, sillä nämä maat eivät ole koronapassijärjestelmässä.

Hän toivoo valtioneuvostolta päätöstä, että nykyisillä koronapassilukijoilla voitaisiin lukea myös kolmansista maista tulleiden todistuksia.

Ehdolla olevassa ratkaisussa hyväksyttäviä dokumentteja ovat rokotustodistus täydestä, hyväksytystä rokotussarjasta, enintään 72 tuntia aiemmin tehty negatiivinen koronatesti ja todistus korkeintaan kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetusta, laboratoriovarmistetusta covid-19-taudista.

Hyväksyttyjä rokotuksia ovat EU:n komission myyntiluvan saaneet rokotukset tai WHO:n hätäkäyttölistalleen hyväksymät rokotukset.

Mara muistuttaa, että koronapassin ohella voi käyttää negatiivista tulosta tuoreesta koronatestistä.

”Näistä niin sanotuista kolmansista maista eli EU:n ulkopuolelta tulleet voidaan tarkistaa manuaalisesti matkailijan esittämistä dokumenteista. Koronapassiksi tulee hyväksyä vain luottavat todistukset. Todistuksen on oltava suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen”, lukee Maran jo etukäteen julkaisemassa sisäisessä tiedotteessa.

Oikaisu 2.12.2021 kello 16.18: Kirjoituksessa mainittiin aluksi virheellisesti, että avin on määrä päättää asiasta torstaina. Päätös on aikomus tehdä perjantaina.