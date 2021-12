Yläoutinen on aikaisemmin työskennellyt valtiovarainministeriön budjettipäällikkönä.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta esittää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajaksi Sami Yläoutista, valiokunta kertoo tiedotteessaan. Pääjohtajan virkaa haki yhteensä 48 henkilöä. Valiokunta oli päätöksessään yksimielinen.

Yläoutinen on toiminut valtiovarainvarainministeriön budjettipäällikkönä vuodesta 2019. Hän on työskennellyt valtiovarainministeriössä vuodesta 1999 muun muassa vakausyksikön johtajana ja talouspolitiikan koordinaattorina. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden tohtori.

VTV:n pääjohtaja valitaan eduskunnan täysistunnossa, jonka tarkempi ajankohta vahvistetaan myöhemmin.

Eduskunta irtisanoi entisen pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin kesäkuun lopussa. Päätöstä edelsi kuukausien keskustelu Yli-Viikarin toiminnasta ja rahankäytöstä viraston johdossa.

Irtisanomispäätös oli historiallinen, sillä eduskunta ei ole aiemmin joutunut vastaavalla tavalla puuttumaan riippumattoman viraston ylimmän johdon toimiin.

Syyttäjä nosti lokakuussa Yli-Viikaria vastaan syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta ja maksuvälinepetoksesta. Syytteet koskevat Yli-Viikarin virkamatkoilta vuosina 2016–2020 kertyneiden Finnair Plus -palkintopisteiden käyttämistä yksityiskulujen maksamista vuosina 2018–2020.

Yli-Viikaria ja VTV:n johtajaa Mikko Koirasta vastaan syyttäjä on nostanut myös syytteen törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Toissijaisesti syyttäjä vaatii kaksikolle rangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä koskee VTV:n virkamiehen kanssa toukokuussa 2016 solmittua virkasuhteen päättymissopimusta.

Yli-Viikari ja Koiranen ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.