Suomelan mielestä määräaikaisen oleskeluluvan myöntäminen on parempi vaihtoehto kuin ihmisten jättäminen yhteiskunnan reunalle. Pakkopalautus ei hänen mukaansa aina onnistu.

Vihreät puolustaa sisäministeriön valmistelemaa selvitystä, jossa esitetään muun muassa oleskelulupien myöntämistä ainakin kolmelle tuhannelle laittomasti maassa olevalle henkilölle.

Puolueen sijaistava puheenjohtaja Iiris Suomela sanoo, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden, pitkään Suomessa oleskelleiden tilanteeseen pitää löytää ratkaisuja. Suurin osa heistä on tullut maahan vuosina 2015–2016.

”Emme voi pakkopalauttaa ihmisiä alueille, joilla heihin kohdistuu epäinhimillisen kohtelun, vainon tai kuoleman uhka. Nyt vaikkapa Afganistaniin ei ihan ymmärrettävistä syistä voi ihmisiä pakkopalauttaa. On myös valtioita, joiden kanssa Suomella ei ole palautussopimusta. Emme voi vain heittää ihmisiä ulos Suomesta, niin yksinkertainen asia tämä ei ole”, Suomela sanoo.

Sisäministeriön yhä keskeneräinen selvitys on herättänyt kuohuntaa sen jälkeen, kun Ilta-Sanomat uutisoi asiasta. Selvitys perustuu laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaiseen toimintaohjelmaan. Sen päivittämisestä on sovittu hallitusohjelmassa. Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on kuitenkin sanonut, että ajatus kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden oleskelun kertalaillistamisesta ylittää hallituksen yhteiset sopimukset.

Vihreiden Suomela sanoo olevansa harmissaan julkisesta keskustelusta.

”Tärkeää on katsoa selvityksen tulokset ja sitten tehdä päätökset. Tavoitteena on, ettei Suomessa olisi ihmisiä, joista viranomaiset eivät tiedä. Ei ole kenenkään etu, että ihmiset joutuvat elämään yhteiskunnan reunalla. Se on ennen kaikkea heille itselleen vaarallinen tilanne.”

Esimerkiksi hallituspuolue keskustan kansanedustaja Joonas Könttä ja oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman ovat sanoneet, että oleskelulupien myöntäminen kielteisen päätöksen saaneille romuttaisi turvapaikkajärjestelmän uskottavuuden lopullisesti.

Suomelan mielestä taas kyse on siitä, että laittomasti Suomessa oleskelevien tilanne pystyttäisiin selvittämään asianmukaisesti. Hän katsoo, että viime hallituskaudella resurssit turvapaikanhakijoiden tilanteen selvittämiseen olivat riittämättömät.

”Edellisen hallituskauden aikana tulleita ihmisiä on täällä väliinputoajina, he ovat jääneet järjestelmän rattaisiin. On pelkästään oikein, että heidän tilanteensa selvitetään. Sillä aikaa kun tätä selvitystä tehdään, ei ole hyvä, jos nämä ihmiset ovat paperittomina maassa. On parempi antaa vaikkapa määräaikainen oleskelulupa.”

Suomela painottaa, että kyse olisi nimenomaan määräaikaisista oleskeluluvista.

”Pidän melko epätodennäköisenä, että antaisimme tuhansille ihmisille pysyvän oleskeluluvan. Pidän todennäköisempänä, että katsotaan kohtuullinen aika, jonka aikana saadaan ihmisen asiat selvitettyä, ja sen ajan hän voi olla maassa tunnistettuna henkilönä. Näin voidaan torjua häneen kohdistuvaa hyväksikäyttöä ja kitkeä rikollisuutta.”

Vihreät uskoo, että hallituskumppaneiden jyrkistä julkisista reaktioista huolimatta hallitus tulee vielä neuvottelemaan asiasta.

”Kovasti toivon, että perehdytään tähän viranhaltijoiden tekemään selvitykseen ja priorisoidaan ihmisoikeuksien toteutumista. Tiedän, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen yhdistää hallituspuolueita. Valitettavasti tämä selvitys on ehtinyt politisoitua, ennen kuin sen pohjalta on pystytty kunnon keskustelua käymään”, Suomela sanoo.