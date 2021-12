Tartuntatautilain uusi pykälä velvoittaisi työnantajan varmistamaan, että riskipotilaita hoitavat on suojattu covid-19-tautia vastaan. Vaihtoehto voisi olla palkanmaksun katkaisu.

Eduskunta päässee jo ensi viikolla puntaroimaan pykälää, joka olisi askel hoitajien, lääkärien ja muidenkin sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa työskentelevien ”pakkorokotuksiin” covid-19-tautia vastaan.

Käytännössä kyse olisi velvollisuudesta ottaa koronarokote tai edessä voisi olla jopa palkan menetys.

Tartuntatautilain väliaikainen lisäys eli pykälä 48 a velvoittaisi sote-työnantajat huolehtimaan siitä, ettei henkilöstö aiheuta hoidettaville tartuntavaaraa.

Lainmuutosesitystä on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä kuumeisesti viime päivinä. Asiassa on kuultu on myös työmarkkinajärjestöjä.

Lainmuutoksen on määrä tulla voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa ensi vuoden loppuun asti. Siirtymäaikaa tulisi kuukausi, jotta rokotteiden ottamiseen olisi aikaa.

HS:n näkemän luonnoksen mukaan laki säätäisi covid-19-taudin ”vakaville seuraamuksille alttiiden sosiaalihuollon asiakkaiden ja terveydenhuollon potilaiden hengen ja terveyden suojaamisesta”.

Potilaiden riski saada koronatartunta heidän kanssaan lähikontaktissa työskenteleviltä työntekijöiltä pitäisi minimoida.

Työnantajan tulisi varmistaa, että etenkin iäkkäitä ja muita riskipotilaita hoitavalla henkilökunnalla ja opiskelijoilla on joko covid-19-taudin sairastamisen tai rokotusten antama suoja. Sairastamisesta saa olla enintään kuusi kuukautta.

Vain ”erityisestä syystä” työnantaja voisi käyttää näiden potilaiden hoitamiseen henkilöä, jolla riittävää suojaa ei ole.

Sääntelyä sovellettaisiin myös virkamiehiin ja viranhaltijoihin.

Lainmuutoksen myötä terveydenhoidon ja sosiaalihuollon työnantajille tulisi oikeus käsitellä työntekijöiden koronarokotussuojaa tai sairastettua tautia koskevia terveys­tietoja.

Työnantajien järjestöt ovat suhtautuneet esitykseen myönteisemmin kuin palkansaajien järjestöt.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen pitää lainmuutosta merkittävänä keinona lisätä rokotekattavuutta.

KT puoltaa sitä, ettei sääntely rajoittuisi vain sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön, vaan koskisi kaikkia niitä tehtäviä, joihin liittyisi lähikontaktin aiheuttama tartuntariski asiakkaalle tai potilaalle. Sen mukaan tärkeä täsmennys on soveltaminen myös kotihoitoon.

KT pitää tärkeänä, että lakiesityksessä on laissa määritelty työnantajan oikeus olla maksamatta palkkaa rokotussuojaa vaille olevalle, mikäli hänen rokotussuojansa puute estää työskentelyn omassa tehtävässä eikä hänelle ole löydettävissä omien tehtäviensä mukaista tai muuta työtä.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko tähdentää, että työnantajan tulisi ensisijaisesti ja kaikin keinoin edistää rokotteiden ottamista – myös työajalla.

Jos rokotesuojaa tai sairastettua tautia ei voida todeta, tulee muun työn tarjoamisvelvollisuuden olla erittäin laaja, Juko vaatii.

Palkanmaksun lopettamisen pitäisi Jukon mukaan olla viimesijainen vaihtoehto. Jos muuta työtä ei voida tarjota, pitäisi pyrkiä sopimaan lomien, säästövapaiden ja työaikasaldojen käyttämisestä keskeytyksen ajaksi.

Jukon edustamia ammatteja ovat muun muassa lääkärit, hammaslääkärit, ylihoitajat, terveyden- ja sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, fysio-, toiminta- ja puheterapeutit sekä psykologit.