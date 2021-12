Puolueet valmistautuvat alue­vaaleihin, HS seurasi kampanjointia Tikkurilassa: ”Moni näyttää miettivän, että mistä ihmeestä on kyse”

Aluevaalien äänestysaktiivisuus uhkaa jäädä heikoksi, vaikka keskusta puhkuu innosta. HS seurasi Tikkurilan joulumarkkinoilla puolueiden vaalikampanjointia.

Peltolan torilla Tikkurilassa käy pakkaslauantaina kuhina. Vantaan päätorilla vietetään joulumarkkinoita.

Kojujen sekaan on noussut myös vaalitelttoja, joista eräällä eläkeläispariskunta Sirkka ja Kari Nurminen kertaa kokemuksiaan hoivapalveluista.

Sirkka on kaatunut kesällä merenrannassa, mutta magneettikuvauksiin pääsi vasta marraskuussa. Ja kuvaus oli Helsingissä, eikä Vantaalla.

”Vaikeaksi menee liikkuminen vanhalle”, jatkaa Kari Nurminen.

Huolia kuuntelee Sdp:n aluevaaliehdokas Ida Tamminen, yksi Vantaan tuoreista demarikasvoista.

Tamminen nousi kesän kuntavaaleissa ensikertalaisena kaupunginvaltuustoon. Kului puoli vuotta, ja nyt vaalityö jatkuu taas.

”Samoilla vauhdeilla mennään. Ei tässä väsytä. Se auttaa, kun tietää, kuinka tärkeästä asiasta kysymys.”

Sdp:n Ida Tamminen ja Mari Niemi-Saari kuuntelivat Sirkka (vas.) ja Kari Nurmisen mietteitä.

Tammikuun 23. päivä Suomessa järjestetään ensimmäiset aluevaalit.

Tulosten perusteella muodostetaan aluevaltuustoja, jotka ovat vastuussa niin sanotuista hyvinvointialueista. Kuntien sote-palvelut siirtyvät suuremmille hyvinvointialueille vuonna 2023.

Hyvinvointialueita tulee yhteensä 21, joista pinta-alaltaan pienin on Kerava-Vantaa. Helsingistä ei tule hyvinvointialuetta.

Sdp:n teltalla kampanjoi myös kansanedustaja ja aluevaaliehdokas Kimmo Kiljunen. Kiljunen on ennestään kolmen valiokunnan, yhden valtuuskunnan, kaupunginvaltuuston, maakuntahallituksen sekä kahden hallintoneuvoston jäsen – muun muassa.

Miten aikaa riittää aluevaltuustolle? Kiljusen mukaan moni kollega on eduskunnassa pohtinut samaa. Kansanedustajia asettuu vaaleissa ehdolle näillä näkymin noin sata.

”Mutta ehtii sitä monenlaista, jos ei ole pieniä lapsia. Minä en katso televisioita tai pelaa golfia, niin riittää aikaa yhteiskunnallisiin harrasteisiin”, Kiljunen sanoo.

Kiljunen kertoo jo eduskunnassa keskittyneensä ”seniorikysymyksiin”. Siksi aluevaalit kiinnostavat: esillä ovat ikäihmisten hoiva- ja terveyspalvelut, Kiljusen mukaan vaalien kriittiset pisteet.

Käytännössä aluevaaleissa jaetaan valtaa siitä, miten tietyn alueen sote-asiat ja pelastustoimi järjestetään.

Uudet valtuustot päättävät, millaisina hyvinvointialueet laitetaan alulle. Sovitaan palvelurakenteesta ja hyvinvointistrategiasta.

Tikkurilan vaaliteltoilla kansa on iäkästä. Puheissa toistuu huoli kotihoidosta ja hoitoon pääsystä.

“Ja tuleeko tästä aluevaltuustosta nyt pelkkä kumileimasin”, lisää Kari Nurminen.

Aluevaltuustojen valta voi eittämättä jäädä alkuun vähäiseksi.

Valtion ohjaus ei jätä paljoa liikkumavaraa. Sote-lain kehykset ovat tiukat, ja varat määritetään ennalta.

Osin siksi puolueiden väliset linjaerot ovat pintapuolisesti vähissä. Kaikilta teltoilta tarjotaan nopeita, tasapuolisia palveluja, sekä hyviä työoloja ja hallintoa.

Erityistä huolta herättää aluevaalien äänestysaktiivisuus.

Kuntavaaleista on vain puoli vuotta, eikä sote-hallinto välttämättä herätä kansassa suuria tunteita.

Vantaalaisten äänestysinto oli valjua jo kuntavaaleissa. Äänestysprosentiksi jäi 48,4. Aluevaaleissa osuus lienee vielä pienempi.

Matala äänestysaktiivisuus suosii puolueista perinteisesti ainakin kokoomusta, joka on perinteisesti liikuttanut kannattajiaan muita tehokkaammin.

Aluevaaleissa puolue ajaa omien sanojensa mukaan tasapuolisia ja kustannustehokkaita palveluja sekä muun muassa etävastaanottoja kaikille hyvinvointialueille.

Heli Hakala (vas.), Sirpa Peura, Otto Aalto ja Vallu Novanto uumoilivat kokoomukselle hyvää tulosta aluevaaleissa.

Kuntavaaleissa kokoomuksesta tuli suurin puolue Vantaalla ja Keravalla. Siten sen riveistä valitaan todennäköisesti myös Vantaa-Keravan tuleva hyvinvointialuejohtaja.

Hyvältä näyttää, myöntää kokoomuksen aluevaaliehdokas Vallu Novanto. Suotavinta toki olisi, että mahdollisimman moni äänestäisi.

”Nämä ovat kuitenkin elämän ja kuoleman kysymyksiä”, lisää vierestä puoluetoveri Sirpa Peura.

Myös perussuomalaiset sai mojovan kuntavaalivoiton Vantaalla. Nyt odotukset ovat matalammat.

Puolueella voi olla vaikeuksia jalkauttaa äänestäjiä, kun puheenaiheet voivat jäädä etäälle tavan kansalaisesta.

Peltolan torilla kampanjoi myös kansanedustaja Mika Niikko, joka asettui ehdolle aluevaaleihin. Vaaliteltalla on jaossa Niikon elämäkertaa Niikko – pysäyttämätön, johon hän jakaa signeerauksia.

Niikon mukaan kannattajien herättäminen aluevaaleihin on perussuomalaisille iso haaste.

“Oli teema mikä vain, niin se voi olla vaikeaa. Tietävätkö äänestäjät, että nyt on vaalit, ja ollaanko jo liian ähkyssä?” Niikko sanoo.

“Se tiedetään, että kannatusta olisi. Me painotamme, että tässä päätetään isosta osasta kaikkia verorahoja. Kenen niitä halutaan hoitavan, siitä on kyse.”

Mika Niikko (keskellä) jakoi signeerauksia elämäkertoihin Peltolantorilla.

Voisi sanoa, ettei mikään puolue odota aluevaaleja yhtä innolla kuin keskusta. Aluepolitiikassa ollaan sen mukavuusalueella. Tämä näkyy uskaliaassa vaaliohjelmassa.

Lauantaina pitämässään linjapuheessa puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko toisti muun muassa lupauksen sosiaali- ja terveysasemasta jokaisessa kunnassa.

Sote-asema voisi tosin Saarikon mukaan pärjätä osan työviikosta ilman lääkäriä.

Ennen kaikkea keskustassa haaveillaan, että aluevaalit ovat jonkin suuremman alku. Linjapuheessaan Saarikko visioi, että hyvinvointialueet ovat pohja tulevaisuuden ”laajalle ja itsenäiselle maakuntahallintolle”.

Toimivaltuuksia siis lisättäisiin hiljalleen. Sen myötä keskusta voisi harkita maakuntaveron käyttöönottoa. Esimerkiksi Sdp:n mukaan alueille tulisi antaa verotusoikeus jo nyt. Kokoomus on jyrkästi veroa vastaan.

Peltolantorin tummanvihreällä teltalla käyskentelee vantaalainen Mervi Etelävuori. Mikä hänet toi keskustan pakeille? Oliko se unelma maakunta-vetoisesta Suomesta?

“Se oli tämä lämmin mehu”, Etelävuori sanoo.

“Hirveän sekavalta tämä kaikki vaikuttaa. Hoitoon pääsy on koko ajan vaikeampaa.”

Keskustan vaaliteltalla jaettiin kaurahiutaleita ja apilakeksejä. Kuvassa keskustan kaupunginvaltuutettu Eeva Tikkanen ja Mervi Etelävuori.

Keskustan aluevaaliehdokas Simo Tiainen myöntää vieressä, etteivät aluevaalit herätä ihmisissä suuria intohimoja.

“Tässä on valtava viestinnällinen tarve. Moni näyttää miettivän, että mistä ihmeestä on kyse.”

Aluevaalien ehdokasasettelu päättyy 14. joulukuuta. Tiainen sanoo, että keskustalla olisi Kerava-Vantaalla käyttöä lisäehdokkaille. Sama viesti kuuluu vasemmistoliiton teltalta.

Vihreillä sen sijaan on “kohtuullinen ehdokastilanne”, myös valtakunnallisesti, sanoo vihreiden aluevaaliehdokas Vaula Norrena, Vantaan kaupunginhallituksen jäsen.

Vaalituloksesta voi tulla vihreille murheellinen, vaikka ehdokkaita riittäisi. Koska Helsinki ei äänestä, puolueen valtakunnallinen kannatus on vaarassa jäädä vaatimattomaksi.

Norrenaa arvio turhauttaa.

“Meidät ehkä lokeroidaan ympäristöpuolueeksi, vaikka meillä olisi myös näissä asioissa paljon annettavaa.”

Aluevaaliohjelmassaan vihreät on lähellä vasemmistoliittoa. Molemmat haluavat tehdä terveyskeskuskäynneistä jollain aikavälillä maksuttomia, samoin Sdp.

Minna Kuusela (vasemmalla) vastasi vihreiden vaaliteltalla Eija Hietaniemen ja Anja Savolaisen(oik.) kysymyksiin.

Vihreiden vaaliteltan pöydälle on asetettu kaksi lasiastiaa, jotka on merkitty ”Kyllä” ja ”Ei”. Välissä on kasa valkoisia palloja, ja kyltti: ”Tiedätkö mitkä ovat aluevaalit?”

Kyllä-ääniä on kertynyt yllättäen enemmän. Moni ei ehkä kehtaa paljastaa, jos ei tiedä, arvelee pöydän takaa Keski- ja Itä-Vantaan Vihreiden puheenjohtaja Minna Kuusela.

”Mutta yksi kyllä tuli tähän, otti pallon ja sanoi, ettei tiedä näistä vaaleista yhtään mitään”, Kuusela kertoo.

“Sitten hänelle kerrottiin, mistä on kyse. Niin hän otti pallonsa ja vaihtoi sen toiseen kulhoon.”