Työministeri iloitsee eduskunnan hyväksymästä uudesta pohjoismaisen työnhaun mallista mutta ”ei haluaisi tuijottaa” tavoitetta kohentaa valtiontaloutta 110 miljoonan euron verran työllisyystoimilla.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) kiirehtii keskiviikkona eduskunnan lainsäädäntöruuhkan keskeltä HS:n haastateltavaksi työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM) Aleksanterinkadulle.

Moninkertainen ministeri vaikuttaa vähän väsyneeltä mutta iloiselta: yksi hallituskauden suurimmista työllisyysreformeista on juuri saanut kansanedustajien enemmistön taakseen eli hyväksytty.

”Tämä on merkittävä uudistus, joka vie suomalaista työvoimapolitiikkaa pohjoismaiselle ja aktiiviselle tielle”, Haatainen kehuu.

”Samalla kasvatamme te-toimistojen työntekijämäärää 40 prosenttia, eli palkkaamme niihin 1 200 virkailijaa lisää”, Haatainen luettelee. Lisärahoitusta on varattu 70 miljoonaa euroa.

Mutta mistä uudet virkailijat löytyvät, kun heitä ei tahdo riittää meneillään olevaan työvoimapalveluiden kuntakokeiluunkaan?

”Rekrytointiongelmia on toki työnvälityksessäkin, mutta uskon, että ihmisiä kyllä löytyy mielenkiintoiseen työhön”, Haatainen sanoo.

Työministerin ilonaihe on viralliselta nimeltään ”hallituksen esitys työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi”. Esitys annettiin eduskunnalle lokakuussa.

Sisällöltäänkin uudistus on yhtä monimutkainen kuin miltä se kuulostaa, mihin perustuslakivaliokuntakin kiinnitti huomiota.

Uudistus tunnetaan myös pohjoismaisena työnhaun mallina tai työvoimapalvelumallina. Toukokuussa voimaan tulevan mallin työllisyysvaikutukseksi pidemmän päälle on arvioitu vähintään 9 500 lisätyöllistä.

Tosin soraäänet oppositiosta ovat nimenneet reformin tylymmin aktiivimalli kakkoseksi, joka tuo mieleen pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen toteuttaman pahamaineisen aktiivimalli ykkösen.

Aktiivimalli ykkönen leikkasi työttömän etuutta armotta, jos hän ei löytänyt työtä tai päässyt koulutukseen tai muihin palveluihin, vaikka kuinka olisi töitä hakenut.

Malli ajoikin ay-väen osoittamaan mieltään Senaatintorille vuonna 2018, ja pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus hautasi mallin lopulta kokonaan.

Sipilän hallitus kaavaili aktiivimalli ykkösen rinnalle myös aktiivimalli kakkosta eli yksilöllisen työnhaun mallia, joka olisi velvoittanut työnhakijan tehtailemaan hakemuksia. Se ei kuitenkaan toteutunut.

Uusi pohjoismainen työnhaun malli velvoittaa sekin työtöntä hakemaan vähintään neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. Velvoitetta voidaan myös lieventää tai jopa olla sitä asettamatta – tilanteen mukaan.

Haatainen tekee pesäeroa vanhaan malliin myös korostamalla työnhakijalle luvattua palvelua ja tukea.

Ensimmäiseen haastatteluun kutsutaan vastedes jo viiden päivän kuluessa, ja haastatteluja tehdään kolmen kuukauden ajan kahden viikon välein.

Alkuvaiheen tuen on määrä lyhentää työttömyysjaksoa ja nopeuttaa työllistymistä.

”Me luotamme siihen, että ihminen itse hakee työtä, johon hän myös pystyy realistisesti työllistymään, kun ennen virkailijat osoittivat hänelle työpaikkoja”, Haatainen huomauttaa.

Hän muistuttaa myös karenssien lieventymisestä. Ensin seuraa vain muistutus.

”Emme halua vain kontrolloida vaan myös palvella työnhakijoita, mutta totta kai pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa on oikeuksien rinnalla myös velvollisuuksia”, Haatainen sanoo.

Tämä on vastus opposition moitteisiin siitä, että vasemmistopuolueetkin ovat nyt valmiita kyykyttämään työttömiä.

” Haataisen mukaan te-palvelujärjestelmä on tullut tiensä päähän.

Suuria mahdollisuuksia Haatainen näkee myös vireillä olevassa te-digihankkeessa eli työmarkkinatorissa. Sen kautta työnantajien ja työnhakijoiden on määrä kohdata nykyistä sujuvammin.

”Digitaalinen alusta helpottaa työnantajaa löytämään heinäsuovasta neulan eli sen hänelle sopivimman osaajan.”

Muutenkin te-palvelujärjestelmä on tullut Haataisen mukaan tiensä päähän, ja nyt sitä on pakko uudistaa.

Vuonna 2024 edessä häämöttää niin mittava työllisyyspolitiikan myllerrys, että Haatainen tarttuu kynään ja havainnollistaa sitä piirtämällä paperille ympyröitä, joiden välillä risteilee nuolia.

Piirroksen on määrä osoittaa, kuinka kokonaisuudesta tulee työnhakijalle selkeämpi, kun työllisyyden hoito siirtyy kuntiin.

Kunnat kun huolehtivat jo elinvoimasta, koulutuksesta ja kuntoutuksesta sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden järjestäminen on siirtynyt niiltä hyvinvointialueille vuonna 2023.

Mutta miksi sote-palvelut siirtyvät leveämmille harteille ja te-palvelut kapeammille?

”Työllisyyspalvelut tulevat näin lähemmäksi ihmisiä”, Haatainen vastaa mutta muistuttaa, ettei niitäkään sentään ihan joka kuntaan kannata ripotella.

”Olennainen pointti te-palveluissa on järjestämisvastuualue, ja minun viestini on, että alueella pitäisi olla mielellään vielä suurempi kuin 20 000 hengen työvoima, mutta se olisi minimi”, Haatainen sanoo.

Muiden kuntien tulisi löytää yhteistyökumppani tai -kumppaneita te-palveluiden järjestämiseen.

Te-palvelujen siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi vuoden syyskuussa.

Työllisyyden edistämisen ministeriryhmä linjasi joulukuun alussa, että siirron yhteydessä kunnille tulisi luoda rahoitusmalli, joka kannustaa niitä kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi.

Tällä uudistuksella on määrä saavuttaa 7 000–10 000 lisätyöllistä.

Palvelujärjestelmää on ministeri Tuula Haataisen (sd) näkemyksen mukaan pakko uudistaa.

Haataiselta on pakko kysyä myös maaliskuussa alkaneesta työllisyyden kuntakokeilusta, josta tähän asti kantautuneet kokemukset etenkin suurista kaupungeista eivät ole kovin rohkaisevia.

On ollut ruuhkia, viiveitä maksuissa ja suunnitelmissa sekä virkailijoiden osaamattomuutta.

Kuntakokeiluun siirtyi noin 240 000 työnhakijaa, jotka elävät työmarkkinatuella tai Kelan peruspäivärahalla tai ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä.

Kokeilualueita on 25, ja niissä on mukana 118 kuntaa.

”Pitää ymmärtää, että nyt on meneillään pandemia, ja kokeilussa on mukana vaikeasti työllistyviä nuoria, maahanmuuttajataustaisia ja pitkäaikaistyöttömiä”, Haatainen sanoo.

”Virkailijoilla on kova työpaine, ja osa töistä on tehty etänä. On ollut myös rekrytointiongelmia. Toimintakulttuurin muutos ja uusi organisaatio vaativat johtamista. Paljon tukea ja koulutusta sitä varten on lisätty, myös työhyvinvointikyselyjä on tehty”, Haatainen luettelee.

Haatainen kertoo itse kiertäneensä kuntia ja löytäneensä myös ”tosi hyviä onnistumisia”.

”On toki hyvä, että ongelmista puhutaan avoimesti, mutta en nyt lähtisi nimeämään sen kummemmin luokan parhaita kuin etsimään syyllisiäkään”, Haatainen vetoaa myös kokeilun toistaiseksi lyhyeen kestoon. Sitä on määrä jatkaa vuoden 2024 loppuun.

Kuntakokeiluakin helpommin yleensä rauhallisen Haataisen saa hieman tuohtumaan muistuttamalla opposition syytöksistä etenkin valtiontaloutta kohentavien työllisyystoimien niukkuudesta tai niiden siirrosta.

”Aika jänniä nämä syytökset, kun tämä hallitus on jo tähän mennessä tehnyt enemmän työllisyystoimia kuin edellinen hallitus koko kautenaan”, Haatainen puuskahtaa.

”Olemme tosi hyvällä uralla kohti 75 prosentin työllisyysastetta, koska koronakuoppa näyttää jäävän ennakoitua pienemmäksi ja teollisuuden tilauskirjat ovat täynnä ja pikemminkin on työvoimapula."

Ja perään Haatainen luettelee, mitä kaikkea hallitus on tehnyt tai aikoo tehdä työvoimapulan helpottamiseksi.

Mutta entä ne toimenpiteet, jotka hallitus on luvannut tehdä helmikuun puoliväliin mennessä ja joiden tulisi kohentaa valtiontaloutta 110 miljoonan euron edestä?

”Toimenpiteitähän on maailma pullollaan, enkä haluaisi tuijottaa tuota 110:tä miljoonaa”, Haatainen sanoo.

Mieluummin hän haluaa puhua pitkäjännitteisemmästä, yli hallituskausien jatkuvasta työllisyyspolitiikasta, jonka taustalla on hyvä tietovaranto ja joka perustuu esimerkiksi jatkuvaan oppimiseen, kuntoutukseen ja työhyvinvointiin.

”Sosiaaliturvahan kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle”, Haatainen kiertää kysymyksen nykyistä kannustavammasta työttömyysturvasta, kuten esimerkiksi ansiosidonnaisen päivärahan porrastamisesta.

”Jos se tarkoittaisi työttömyysturvan leikkausta eli säästöjä, niin se ei ole meidän listalla”, Haatainen linjaa.