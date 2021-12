Komissio ehdotti joulukuun alussa poikkeuksia turvapaikkakäytäntöihin Puolassa, Latviassa ja Liettuassa. Suomi pohtii vielä kantaansa.

Bryssel

EU:n sisäministerit keskittyivät torstaisessa kokouksessaan pakolaiskriisiin EU:n ja Valko-Venäjän välisellä rajalla ja totesivat, että EU:n tähänastiset toimet näyttävät jo vaikuttaneen rajalla olevien pakolaisten määrään.

Kokoukseen osallistunut tuore sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) sanoo, että toimilla on saavutettu ”merkittäviä tuloksia”.

EU-maat ovat muun muassa pyrkineet vaikuttamaan kauttakulkumaihin. Lisäksi joulukuussa EU asetti myös jälleen uusia pakotteita valkovenäläisiä toimijoita kohtaan.

Mikkosen mukaan on tärkeää, että EU toimii yhtenäisesti ja käyttää kaikkia vastakeinoja ihmisten hyväksikäytön lopettamiseksi. Keskustelu asiasta jatkuu EU-huippukokouksessa ensi viikolla.

Valko-Venäjälle on syksyn aikana tullut viranomaisten avustuksella tuhansia ihmisiä, jotka ovat toivoneet pääsevänsä rajan yli EU:n alueelle. Itsevaltaisen Aljaksandr Lukašenkan johtaman Valko-Venäjän syytetään lennättäneen etenkin Lähi-idän maista pakolaisia, jotka sitten on ohjattu EU-maiden rajoille.

”Tilanne raja-alueella on edelleen huolestuttava ja jännitteinen”, Mikkonen sanoo.

Lokakuusta lähtien suuri osa Lähi-idästä Minskiin suuntautuvista lennoista on keskeytetty tai tiettyjen kansalaisuuksien nousu lennoille on estetty. Valko-Venäjällä oleville on järjestetty paluulentoja kotimaahansa, erityisesti Irakiin.

Komissio esitti joulukuun alussa, että suurimman paineen kohteena olevat Latvia, Liettua ja Puola saisivat turvapaikkakäytäntöihinsä määräaikaisia poikkeuksia.

Komission esityksen mukaan turvapaikkaa saisi hakea vain tietyiltä rajanylityspaikoilta, turvapaikkahakemusten kirjausaika olisi nykyistä pidempi ja kielteisen päätöksen saaneet voisi palauttaa nykyistä nopeammin.

Lisäksi hakijoiden pitäisi odottaa hakemusten käsittelyä 16 viikon ajan raja-alueella sijaitsevissa vastaanottokeskuksissa.

Sisäministerit keskustelivat ehdotetuista tilapäisistä muutoksista, mutta päätöksiä ei vielä tehty. Muun muassa Suomen hallitus ei ole vielä muodostanut kantaansa asiaan.

”Ehdotuksella ei rajoiteta oikeutta hakea turvapaikkaa vaan annetaan viranomaisille joustoa turvapaikka- ja paluumenettelyn järjestämiseen”, Mikkonen sanoi.

”Osa näistä on sen tyyppisiä, mitkä Suomessakin ovat käytössä, joten ne eivät välttämättä tuo mitään merkittäviä muutoksia oikeuteen hakea turvapaikkaa.”

EU:n laaja turvapaikkapolitiikan uudistus oli myös sisäministereiden keskustelussa. Uudistus on edennyt hitaasti maiden erimielisyyden takia.

Sisäministerit keskustelivat myös siitä, miten estetään järjestäytyneen rikollisuuden soluttautuminen sisään EU:n elvytysvarojen jakoon.

Mikkosen mukaan elpymisvälineeseen sisältyy jo sen ehtojen mukaan valvontaa, jolla pyritään puuttumaan korruptioon ja petoksiin ennaltaehkäisevästi.