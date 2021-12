Italia aikoo vaatia negatiivisen testituloksen myös rokotetuilta EU-kansalaisilta.

Eurooppa on jälleen koronatartuntojen keskus. Tilanne on viruksen vuodenkierron mukaisesti pahentunut talven tultua, ja nyt myös omikron-virusmuunnos on alkanut levitä monessa maassa.

Siksi aihe on jälleen kerran listalla ensimmäinen asia, kun Euroopan johtajat tapaavat torstaina Brysselissä.

Joulukuun alussa EU-komissio toivoi mailta paremmin yhteen sovitettua koronapolitiikkaa ja kolmansien tehosteannosten vauhdittamista.

Jälkimmäinen näyttää toteutuvan, mutta yhteensovituksesta ollaan kaukana.

Juuri EU-huippukokouksen alla Italia ilmoitti, että se alkaa vaatia todistusta negatiivisesta testituloksesta ennen maahantuloa rokotetuiltakin matkustajilta, myös EU-kansalaisilta.

Suomi puolestaan alkaa ensi viikosta lähtien vaatia testitulosta kolmansien maiden kansalaisilta eli EU- ja Schengen-alueen ulkopuolelta tulevilta.

Suomen pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi torstain kokoukseen tullessaan, ettei näe testivaatimuksissa ongelmaa. Hän sanoi uskovansa, että EU:ssa otetaan laajemminkin käyttöön testitulos osaksi rajaturvallisuutta. Marinin mukaan esimerkiksi Ruotsi on päätymässä samaan.

Italian päätös ehti joka tapauksessa herättää suuttumusta joissakin jäsenmaissa, koska se koskee myös EU-kansalaisia ja tuli ilman ennakkovaroitusta.

Mutta näin tässä taas käy: puheet koordinaatiosta unohtuvat, kun hallituksille tulee kiire suojata oman maan kansalaisia ja näyttää heille, että nyt toimitaan eikä tuumiskella. Maat ottavat enemmän tai vähemmän epäjärjestyksessä omia rajoituksiaan käyttöön, ja matkustajan urakaksi jää ottaa selvää, mitä todistusta, maahantuloilmoitusta tai muuta proopuskaa kukin maa vaatii.

Italia saa nopealle päätökselleen toisaalta ymmärrystä, sillä koronan ensimmäinen kierros keväällä 2020 koetteli maata kovin ottein. Maan päättäjät eivät halua toista kertaa nähdä terveydenhuollon ajautuvan lähelle romahduspistettä.

Omikronin levitessä on myös tullut selväksi, että kauniit puheet kehitysmaiden kansalaisten rokottamisen tärkeydestä menevät tauolle. Nyt Eurooppa varmistaa ensin omien kansalaistensa kolmannet annokset ja katsoo seuraavaksi, tarvitseeko omikronia varten vielä muokata uusi rokote.

Huippukokouksen toinen painava aihe ovat ulkosuhteet, joista päällimmäisenä on huoli Venäjän aikeista Ukrainan rajalla. Marin ennakoi keskustelusta yksityiskohtaisempaa kuin EU-johtajat kävivät keskiviikkona itäisten kumppanimaiden kanssa.

Marin kommentoi jo keskiviikkona, että Eurooppa ei voi jäädä sivustakatsojaksi, jonka pään yli Venäjä ja Yhdysvallat puhuvat. Hän kiitteli presidentti Sauli Niinistön viimeaikaista toimintaa.

Niinistö on kertonut keskustelleensa tällä viikolla niin Venäjän presidentin Vladimir Putinin, Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kuin EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

EU-johtajat aikovat kokouksessaan varoittaa Venäjää, että hyökkäyksellä Ukrainaan olisi dramaattisia seurauksia muun muassa Venäjän taloudelle.

EU-lähteen mukaan komission puheenjohtajalla von der Leyenilla on valmis paketti pakotteista, jos hyökkäys tapahtuu. Kyseessä olisivat vahvat ja tarkat pakotteet, jotka saataisiin voimaan nopeasti.

”Sanktiot ovat keino, jota olemme valmiita käyttämään, jos se on välttämätöntä, mutta ilman muuta pitää pyrkiä löytämään ratkaisu myös muuta kautta”, Marin sanoo.