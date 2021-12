Puoluejohtajat uskovat, että rahan käyttö mielenterveys­palveluihin maksaa itsensä takaisin: Nykymallin hinta on ”tosi massiivinen”, sanoo vihreiden Suomela

Puolueiden johdossa ollaan valmiita budjetoimaan lisää rahaa, jotta mielen­terveys­palvelut saadaan kuntoon. ”Tulee kansan­taloudellisesti halvemmaksi panostaa ennalta­ehkäisyyn”, sanoo Rkp:n vara­puheenjohtaja Henrik Wickström.

On ainakin yksi aihe, josta eri puolueet ovat HS:n aluevaalikoneen vastausten perusteella varsin yksimielisiä: kaikki haluavat parantaa mielenterveyspalveluita ja niiden saatavuutta.

Lähes kaikki vastanneet ehdokkaat ovat täysin tai osittain samaa mieltä väitteestä ”Mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa on taattava oikeus saada hoitoa tietyn ajan, esimerkiksi seitsemän päivän sisällä, vaikka se lisäisi kustannuksia”.

Yhtä yksimielisesti ehdokkaat ovat ottaneet kantaa väitteeseen ”Mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja hoitoon käytettävää osuutta terveydenhoidon menoista on kasvatettava”.

HS kävi vaalikoneesta läpi aluevaaleissa ehdolla olevien puoluejohtajien avovastauksia. Yhdessäkään niistä ei kerrota, mistä terveydenhuollon palveluista vastaavasti säästetään, jos mielen­terveys­palveluihin kohdennetaan lisää resursseja.

Aluevaalien yhteydessä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille kaikkialla paitsi Helsingissä ja Ahvenanmaalla.

Hyvinvointialueet saavat miltei koko rahoituksensa valtiolta, joten niiden pitää pärjätä valtion myöntämällä rahasummalla. Niillä ei ole kuntien tapaan verotus­mahdollisuutta.

Soittokierros puoluejohtajille paljastaa, ettei puolueilla ole säästöaikeita.

”Puolueen kanta on, että säästämisen sijaan sote-palveluihin pitäisi budjetoida Suomessa enemmän rahaa”, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra.

”Suomi käyttää sosiaali- ja terveyspalveluihin vähemmän rahaa kuin muut Pohjoismaat. Tämä resurssipula näkyy monin tavoin, esimerkiksi hoitajien kuormittumisena.”

Jos säästöjä on haettava, perussuomalaiset tekisi niitä Purran mukaan rajaamalla palveluiden saajien joukkoa.

”Meidän linjamme on tietenkin se, että palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti suomalaisille.”

Rahaa sote-menoihin voitaisiin Purran mukaan saada myös muun muassa maltillistamalla Suomen hiili­neutraalius­tavoitetta. Tavoitteen saavuttamiseen on budjetoitu lähivuosiksi miljardeja euroja.

”Myös Euroopan unionin, maahanmuuton ja kehitysavun kustannuksista kertyy melkoinen summa, jota meidän tärkeys­järjestyksessämme voitaisiin hyvin kanavoida suomalaisten hyvin­vointi­järjestelmään sote-palveluihin.”

Mielenterveyden palveluihin kannattaa panostaa ihan erikseen ilman että se on pois muista palveluista, arvioi myös vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Iiris Suomela. Hän uskoo, että panostuksilla mielenterveyteen – varsinkin matalan kynnyksen palveluihin – säästetään rahaa.

”Esimerkiksi kun Kesko kokeili työterveyden kautta tarjota työntekijöilleen lyhytterapiaa, niin he jo vuoden parin sisällä havaitsivat säästön sairauspoissaolojen vähentymisen ja työkyvyn paranemisen kautta.”

Suomela muistuttaa, että mielen­terveys­ongelmat ovat Suomessa yleisin syy työkyvyttömyyteen ja nuorten keskuudessa yleisin syy sairauspoissaoloihin.

Nykyisin mielenterveysongelmien hoito painottuu Suomelan mukaan liikaa raskaisiin ja samalla kalliisiin hoitomuotoihin.

”Kun asiaa on tutkittu, on huomattu, että aika monelle riittäisivät kevyemmätkin palvelut, kunhan niitä saisi ajoissa. Tämän mallin ongelmien hintalappu on tosi massiivinen.”

Suomela korostaa, että kun puhutaan mielenterveyshoitoon tehtävien panostusten kannattavuudesta, pitäisi tarkastella julkista taloutta kokonaisuutena.

”Hyvinvointialueilla kannattaa panostaa mielenterveyspalveluihin, vaikka työkyvyn paranemisesta tulevat säästöt näkyvät eläkekassoissa sekä valtion ja kuntien taloudessa.”

Rkp:n varapuheenjohtajan Henrik Wickströmin mukaan myös Rkp on tarvittaessa valmis panostamaan lisää rahaa sote-palveluihin, jos mielen­terveys­palveluiden parantaminen ja hoitoon pääsyn nopeuttaminen sitä vaativat.

”Tulee kansantaloudellisesti halvemmaksi panostaa ennaltaehkäisyyn. Suurin osa sairauseläkkeistä johtuu nykyään mielenterveydellisistä ongelmista.”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson on luottavainen, että myös olemassa olevilla resursseilla on mahdollista saada aikaan muutoksia toimintamalleihin.

”Järjestelmä on Suomessa kehittynyt aika erikois­sairaan­hoito­vetoiseksi. Se puoli järjestelmästämme toimii oikein hyvin, mutta se on myös johtanut siihen, että kuntien vastuulle jäävien peruspalveluiden rooli on jäänyt aika lailla aliresursoiduksi ja näivettyneeksi.”

Käytännössä tämä tarkoittaa, että tällä hetkellä suurin osa mielenterveysosaajista työskentelee erikoissairaanhoidon puolella. Nyt akuutein asia olisikin Anderssonin mukaan pyrkiä siirtämään resurssien painopistettä perustasolle.

Aiemmin se ei ole ollut mahdollista, koska ammattilaiset työskentelevät eri organisaatioissa. Kun palveluiden järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle, Andersson toivoo, että palveluita ja ammattilaisten työpanosta on mahdollista siirtää.

”Totta kai se edellyttää alkuun, että on rahaa molempiin: sekä ennalta ehkäisevään puoleen että korjaaviin palveluihin. Uskon, että jos tällainen painopisteen muutos on mahdollista toteuttaa, varmasti on mahdollista saada säästöjä erikoissairaanhoidon puolelta.”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah vastaa viestitse.

”Jos väittämän mukaan ongelmien ehkäisyyn ja hoitoon käytettäviä resursseja lisätään, niin silloin mielenterveyden häiriöiden vuotuiset noin kuuden miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle pienenevät”, Essayah kirjoittaa.

Hän viittaa myös arvioon, jonka mukaan bruttokansantuote vahvistuisi 0,30–0,5 prosenttia, jos mielen­terveys­syistä työ­kyvyttömyys­eläkkeelle siirtyminen vähentyisi 10–15 prosenttia.

”Eli nimenomaan tässä sairaudessa ennaltaehkäisy ja nopea hoitoon pääsy maksaa itsensä”, Essayah kirjoittaa.

”Muidenkaan sairauksien kohdalla ei mietitä, että parempi diabeteksen hoito on pois sydän- ja verisuonisairauksien hoidosta. Eli terveydenhoito ei ole nollasummapeliä sairauksien välillä, vaan ennaltaehkäisy ja varhainen hoito säästää.”