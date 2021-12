Opposition riveistä ihmetellään esimerkiksi sitä, voiko pääministeri olla kerrotun ajan valtioneuvoston turvallisuusyksikön tavoittamattomissa.

Opposition riveistä arvostellaan kovasanaisesti pääministeri Sanna Marinin (sd) toimintaa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) koronatartunnan jälkeen.

Kokoomuksen kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho sanoo, että pääministerin olisi pitänyt ymmärtää ilman erillistä ohjeistusta, ettei hänen tulisi lähteä väkijoukkoon sen jälkeen, kun Haaviston tartunta tuli hänen tietoonsa.

”Ei [Marinin käytös] tietenkään ole ollut fiksua, se on ollut vastuutonta”, hän sanoo.

”Tällä hetkellä on niin, että jos on kaksi rokotetta, niin ei välttämättä tarvitse jäädä karanteeniin. Mutta kyllähän se on se tartuntatautiyksikkö, joka sen määrittelee, onko tarvetta karanteenille ja onko altistunut vai ei”, Laiho sanoo.

Hän huomauttaa myös, että jo koronatestiä tai sen tulosta odottaessa THL ohjeistaa välttämään kontakteja.

Laiho sanoo pitävänsä tilannetta vakavana.

”Minun mielestäni tämä on vakava tilanne, että poliittinen johtaja toimii vastuuttomasti. Hänen pitää siitä itse vetää oma johtopäätöksensä, miten hänen tulee toimia.”

Marin vietti iltaa Helsingin yöelämässä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sen jälkeen, kun hän oli saanut tiedon Haaviston koronatartunnasta. Marin oli ollut samoissa kokouksissa Haaviston kanssa.

Marinille oli hänen kertomansa mukaan ilmoitettu Haaviston tilanteesta puhelulla. Samassa yhteydessä ei kuitenkaan kehotettu eristäytymään.

Pääministerin puhelimeen oli lisäksi lähetetty illan aikana valtioneuvostosta kaksi tekstiviestiä, joissa informoitiin tilanteesta ja kehotettiin välttämään kontakteja. Tätä puhelinta Marinilla ei ollut oman kertomansa mukaan mukana.

Marin kertoi varanneensa koronatestiajan sunnuntaina, kun valtioneuvoston turvallisuusjohtajan antama ohjeistus oli tavoittanut hänet.

Testitulos oli negatiivinen. Hän kertoi menevänsä toiseen testiin maanantaina.

Sote-valiokunnassa istuva perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso arvostelee ennen muuta sitä, ettei Marinilla ollut valtioneuvoston puhelinta mukanaan.

”Eniten ihmetyttää se, että on kerrottu, että hänellä ei ole ollut puhelinta mukana tai että hän ei ole sitä lauantaina katsonut. Se tietysti ihmetyttää, koska kyllä kai pääministerillä pitäisi olla velvollisuus olla tavoitettavissa vuorokauden ympäri”, hän sanoo.

Marin on kertonut, että hänellä oli mukanaan eduskunnan puhelin.

Lue lisää: Ministerin käsikirja kehottaa pitämään virkamatka­puhelimen aina mukana, Marinilla oli illan­vietossaan vain eduskuntapuhelin

Juuson mielestä Marinin olisi myös pitänyt itse ymmärtää jäädä kotiin.

”Tiedossahan on, että vaikka onkin kaksi rokotusta, niin silti voi levittää sitä tartuntaa ja voi saada tartunnan itse”, hän sanoo.

”Siinä mielessä olisi luullut, että pääministeri olisi hoksannut ajatella sitä, että ehkä nyt ei ole hyvä aika lähteä tuonne ihmisten joukkoon.”

Juuso toteaa, että viesti on nyt toki ollut se, että koronapassilla voi liikkua.

”Minusta on vähemmälle jätetty se, että siltikin kannattaisi miettiä kaksi kertaa ennen kuin sinne väkijoukkoon lähtee.”

Myös kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen moittii sitä, ettei annettu ohjeistus tavoittanut pääministeriä.

”Voiko todella olla niin, että pääministeri Sanna Marin on tällaisia aikoja valtioneuvoston turvallisuusyksikön tavoittamattomissa? Mitä kaikkea voisikaan tällaisena aikana tapahtua?” Heinonen kirjoitti viestipalvelu Twitterissä.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Halla-aho puolestaan kysyi, miksi pääministeri käyttäytyy tavalla, ”joka missä tahansa muussa sivistysvaltiossa johtaisi lähtöön.”

”Vaikka Marin puhuisi totta väittäessään, ettei ole saanut ohjeistusta välttää kontakteja altistumisen jälkeen, eikö hän muka älyä sitä ilman ohjeistustakin? Eikö se tässä vaiheessa ole jo itsestäänselvyys aivan jokaiselle?” hän arvosteli Twitterissä.