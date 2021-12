Valtioneuvoston turvallisuus­johtaja: Pääministeri on aina tavoitettavissa, vaikka valtio­neuvoston puhelin ei olisi mukana

Ministerin käsikirjan mukaan valtioneuvoston virkamatkapuhelin on pidettävä mukana ja käyttövalmiudessa.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen sanoi maanantaina STT:lle, että pääministeri on aina tavoitettavissa riippumatta siitä, onko hänellä mukanaan valtioneuvoston virkakännykkä vai ei.

Kurvisen mukaan tiedossa on ollut, että pääministeri Sanna Marin käyttää mieluiten eduskunnan virkakännykkää.

"Silloin kun pääministeri otti tehtävät vastaan joulukuussa 2019, pidin hänelle turvabriefiä ja hän sanoi olevansa tottunut käyttämään eduskunnan puhelinta", Kurvinen kertoi.

Pyrkimys on, että valtioneuvoston puhelinta pidettäisiin mukana, mutta Kurvisen mukaan on selvää, että aina ja kaikkialla ei ole tarkoituksenmukaista pitää mukana kahta tai kolmea kännykkää. Muutama muukin ministeri käyttää Kurvisen mukaan ensisijaisesti eduskunnan puhelinta.

Kurvisen mukaan valtioneuvoston valmiusyksiköllä on useita muitakin tapoja ministerien tavoittamiseksi. Tilanteissa, joissa riski on akuutti, puhutaan Kurvisen mukaan ”todella lyhyistä” vasteajoista.

Ministereille on annettu tiukemmat ohjeet eristäytymisestä kuin tavallisille kansalaisille. THL linjaa, että oireettoman ja kaksi rokoteannosta saaneen henkilön ei tarvitse altistumisen jälkeen eristäytyä, ellei lääkäri sitä määrää.

Kurvisen mukaan kun kyse on valtioneuvoston jäsenestä, on tiukempi linja perusteltu, jotta hallituksen päätöksentekokyky turvataan. Koronaviruksen omikronmuunnoksen ilmaantuminen on lisäperuste pitää tiukkaa linjaa.

Pääministeri Marin (sd) kertoo MTV uutisille jättäneensä valtioneuvoston virkapuhelimen tarkoituksella pois lauantaisesta illanvietostaan.

Ministerin käsikirjan mukaan virkamatkapuhelin on pidettävä mukana ja käyttövalmiudessa, koska valtioneuvoston tilannekeskus lähettää ilmoitukset, kutsut ja hälytykset ministereiden ja virkamiesjohdon virkamatkapuhelimeen. Marin kertoo kuitenkin MTV uutisille, että hänellä oli lauantai-iltana mukanaan vain eduskunnan puhelin.

Siksi hän ei kertomansa mukaan saanut heti tietoonsa hänen ja muiden ministereiden valtioneuvoston virkapuhelimeen lauantaina iltakahdeksan maissa lähetettyä viestiä välttää kontakteja muiden ihmisten kanssa. Syynä kontaktien välttämiseen oli ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr) lauantaina todettu koronavirustartunta.

HS:n haastattelemien oikeusoppineiden mukaan pääministeri saattoi rikkoa ministereitä velvoittavia toiminta­ohjeita juhliessaan ilman valtioneuvoston virkapuhelintaan.

Marin kertoo MTV uutisille, ettei valtioneuvoston virkapuhelin ole hänellä aina mukana vapaa-ajanvietossa. Hän perustelee valintaa turvallisuusseikoilla.

”Se ei unohtunut, vaan jätin tarkoituksella valtioneuvoston virkapuhelimen pois illanvietosta, koska haluan myös huolehtia siitä, että tuolle puhelimelle ei mitään vahingossa tapahdu”, Marin kertoo MTV uutisille.

Marinin mukaan hän käyttää valtioneuvoston virkapuhelintaan pääasiassa ulkomaisten pääministerien ja muiden kansainvälisten kollegoiden kanssa keskustelemiseen. MTV uutisille Marin kertoo, että hän pitää valtioneuvoston puhelimen ”turvallisena ja puhtaana”, eikä siihen ole esimerkiksi ladattuna erillisiä sovelluksia.

Marin kertoo, että hänellä on usein mukanaan sekä eduskunnan että valtioneuvoston työpuhelimet. Marinin mukaan hänet tavoittaa kuitenkin aina eduskunnan puhelimesta, jota hän kertoo käyttävänsä pääasiassa työtehtävien hoitamiseen.

Marin kertoo MTV:lle luottaneensa valtiosihteeriltään Henrik Haapajärveltä saamaansa ohjeeseen, sillä se vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleistä ohjeistusta. Hänen mukaansa Haapajärvi oli kertonut, ettei Haaviston tartunnoista aiheudu erityistoimenpiteitä valtioneuvoston jäsenille, koska he ovat kahdesti rokotettuja.

THL:n ohjeiden mukaan kahdesti rokotettuja ei suoraan ohjeisteta jäämään omaehtoiseen karanteeniin. Ohjeiden mukaan kahdesti rokotetun olisi hyvä käydä koronatestissä, jos altistumisen jälkeen ilmaantuu oireita.