Valmiuslaissa on laaja­mittaisen maahan­tulon kokoinen reikä, selviää HS:n hankkimasta viranomais­selvityksestä

Eduskuntapuolueiden edustajat kokoontuvat keskiviikkona pohtimaan valmiuslain uudistamista.

HS:n hankkiman Turvallisuuskomitean tausta­selvityksen mukaan nykyinen valmiuslaki ei pysty vastaamaan kunnolla useisiin nykypäivän turvallisuusuhkiin.

Selvitys on laadittu valmiuslain uudistamista silmällä pitäen. Siinä on käsitelty muun muassa ministeriöiden valmius­henkilöstön havaitsemia puutteita valmiuslaissa.

Nykyinen valmiuslaki tuli voimaan kymmenkunta vuotta sitten. Yksi sen jälkeen ilmenneistä ja Turvallisuuskomitean mainitsemista uusista uhkista on laajamittaisen maahantulon ja siirtolaisten käyttäminen Suomen painostamiseen.

Selvityksen mukaan maahantuloon voi liittyä poliittista painostusta Suomea tai EU:ta kohtaan, ja tulijoiden joukossa voidaan myös soluttaa Suomeen rikollisia, tiedustelijoita ja jopa erikoisjoukkoja.

”Näiden toimijoiden kohteena ovat yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin liittyvät kriittiset kohteet, mukaan lukien avain­henkilöstö. Myös laajamittaista maahantuloa itsessään voidaan käyttää painostus­keinona”, lukee selvityksessä.

Selvityksen mukaan ongelmana on, ettei maahantulon järjestämistä välttämättä pystytä tunnistamaan hyökkäys- tai painostus­toimeksi, jolloin kynnys todeta maahantulo hyökkäykseksi on demokraattisessa oikeus­valtiossa erittäin korkea.

Selvityksessä todetaan, että laajamittainen maahantulo vaarantaa erityisesti yhteiskunnan henkisen kriisin­kestävyyden. Turvapaikkapolitiikka saattaa myös luoda jakolinjoja kansan välille.

”Mikäli vieras valtio edesauttaa pakolaisvirtojen suuntautumista Suomeen, saattaa jakolinjojen luominen olla yksi sen tarkoituksista”, lukee selvityksessä.

”Nykyinen valmiuslaki ei tunnista laajamittaisen maahantulon tilannetta soveltamisalassaan.”

Turvallisuuskomitea on puolustusministeriössä toimiva elin, jonka tehtävänä on avustaa hallitusta ja ministeriöitä isoissa kokonais­turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Komiteaa vetää puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti. Jäseninä on ministeriöiden ja turvallisuusviranomaisten korkeimpia virkamiehiä.

Kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat kokoontuvat keskiviikkona keskustelemaan nykyisen valmiuslain uudistamisesta.

Valmiuslain uudistaminen on vaativa lainsäädäntöhanke, jossa annetaan viranomaisille kovia valtuuksia poikkeusoloissa. Siksi sille halutaan mahdollisimman laaja parlamentaarinen tuki.

”Ongelmana on, että poikkeusolojen määritelmän olisi oltava tarpeeksi väljä, jotta se kattaisi erityyppiset tähän kategoriaan kuuluvat tilanteet, mutta toisaalta niin selkeä, että poliittisille päätöksentekijöille on juridinen selkänoja todeta poikkeusolojen olevan käsillä tilanteessa, jossa määritelmän tunnusmerkistö täyttyy”, komitean selvityksessä pohditaan.

Suomessa on käyty loppusyksyn aikana kiivasta keskustelua siitä, onko lain­säädännössä riittävät työkalut, jos Suomea yritettäisiin painostaa laajamittaisen maahantulon ja siirtolaisten avulla.

Tällainen tilanne on ollut käynnissä viime kesästä alkaen Valko-Venäjän ja sen EU-naapureiden vastaisilla rajoilla. Valko-Venäjä on yrittänyt painostaa erityisesti Puolaa ohjaamalla rajalle tuhansia siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita.

Myös Suomea kohtaan on käytetty tai ainakin testattu laajamittaista maahantuloa, kun Venäjän vastaisille pohjoisille raja-asemille tuli vuosina 2015–2016 runsaasti turvapaikanhakijoita.

Eduskunnassa oppositio on vaatinut, että Suomen lainsäädäntöön säädettäisiin heti hätätilapykälä, jonka nojalla turvapaikka­hakemusten vastaanottaminen voitaisiin keskeyttää laajamittaisen maahantulon tilanteessa kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi.

Hallituksesta on sisäministeri Krista Mikkosen (vihr) suulla vastattu, että nykylainsäädäntö antaa riittävästi viranomaisille valtuuksia ja että kiireeseen ei ole syytä.

Turvallisuuskomitean taustaselvityksessä on mainittu myös muita turvallisuusuhkia ja skenaarioita, joiden torjumiseen nykyinen valmiuslaki voi soveltua huonosti.

Tällainen on esimerkiksi kyberhyökkäys, jonka vaikutus leviää useaan yhteiskunnan elintärkeään avaintoimintoon.

”Kuviteltavissa on myös tilanne, jossa tilanne on valtion kannalta vakava kybertoiminta, joka ei kuitenkaan ylitä aseellisen hyökkäyksen kynnystä”, selvityksessä pohditaan.

”Kuinka valmiuslain käyttöönotto onnistuu tällaisessa tilanteessa?”