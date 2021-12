Tapaamisessa on pääministerin valtiosihteerin Henrik Haapajärven mukaan määrä käydä läpi yleisesti viikonlopun tapahtumien oppeja sekä mahdollisia kehitettäviä asioita.

Valtioneuvoston kanslian on määrä käsitellä keskiviikolle suunnitellussa kokouksessa viikonlopun tapahtumia ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) korona­tartunnan jälkeen, kertoo pääministerin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi.

Haapajärvi aikoi itse käsitellä asiaa Marinin kanssa jo tiistaina muiden asioiden ohella.

Marinin toiminta on aiheuttanut laajan keskustelun, sillä hän vietti iltaa Helsingin yöelämässä sen jälkeenkin, kun hän oli kuullut Haaviston tartunnasta. Marin oli ollut samoissa kokouksissa Haaviston kanssa.

Keskiviikon tapaamisessa on Haapajärven mukaan määrä käydä läpi yleisesti viikonlopun tapahtumien oppeja sekä mahdollisia kehitettäviä asioita.

Haapajärvi sanoo, että tarkoituksena on käydä läpi myös sitä, miten ministereitä ohjeistetaan altistustilanteissa.

”Aikaisemmin, kun ihmisillä ei ollut rokotteita, meillähän oli silloin erilaiset toiminta­ohjeet ja menettelyt. Nyt kun ihmisillä on rokotteet, nyt sitten tilanne on hieman uusi, kun näyttää, että se [koronavirus] menee kuitenkin rokotteista huonossa lykyssä läpi. Meidän on käytävä tämä kuvio myös tältä osin läpi.”

Haapajärvi itse välitti Marinille lauantaina noin kello 19 ensitiedon siitä, että ulkoministeri oli saanut tartunnan. Tässä yhteydessä hän sanoi, ettei tilanne johda erityistoimiin.

Myöhemmin valtioneuvoston virkakunta ohjeisti kuitenkin kahdella eri tekstiviestillä välttämään kontakteja. Nämä viestit tavoittivat altistuneen Marinin vasta sunnuntaina, koska hänellä ei ollut valtioneuvoston virkapuhelinta mukanaan.

THL:n ohjeistus on, ettei kahdesti rokotettujen tarvitse automaattisesti välttää kontakteja altistuttuaan.

Miksei Haapajärvi soittanut Marinille uudestaan, kun kehotus kontaktien välttämiseen valtioneuvoston virkakunnalta tuli?

Haapajärvi sanoo saaneensa viestit, joissa kontakteja kehotettiin välttämään. Hän ei soittanut Marinille uudelleen, sillä hän ei tiennyt, ettei pääministeri saanut viestejä.

”Näin jälkikäteen ajateltuna olisi pitänyt vielä varmistaa, että hän on ne varmasti lukenut tai että sisältö olisi ainakin ollut hänen tiedossaan.”

Haapajärvi korostaa, kuten valtioneuvostosta on viestitetty aiemminkin, että pääministeri on kyllä aina tavoitettavissa, jos tähän on tarve.

Oliko siis niin, ettei kyseistä asiaa kontaktien välttämisestä pidetty niin tärkeänä, että hänet olisi välttämättä pitänyt tavoittaa?

”Oletusarvo oli, että ne viestit ovat menneet perille jo sen illan aikana. Tämä olisi pitänyt varmistaa.”

Valtioneuvostossa on nyt tarkoituksena selvittää, voiko valtioneuvoston tilanne­keskuksen lähettämiä viestejä saada lähetettyä myös eduskunnan puhelimiin, jollainen Marinilla oli mukanaan lauantaina.

Haapajärvi olettaa, että esimerkiksi tästä asiasta saadaan lisätietoa jo keskiviikon tapaamisessa.