Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) arvioi torstaina julkiasemassaan raportissa, että hallituksen harjoittama finanssipolitiikka elvytti kansantaloutta asianmukaisesti koronavuonna 2020.

Menokehyksiä on kuitenkin jatkossa tärkeää noudattaa, jotta menotaso ei muutu ennakoimattomasti, se katsoo.

Menokehykset määrittävät vuosittain enimmäismäärän noin 80 prosentille valtion talousarviomenoista. Järjestelmän tarkoituksena on pitää valtion menojen kasvu kurissa. Kehyksestä kuitenkin luovuttiin keväällä 2020 koronakriisin vuoksi.

Sen mukaan finanssipolitiikassa tulee nyt varmistaa, että julkinen talous vahvistuu, kun normaaliaikaan päästään palaamaan.

”Suuri velanotto vuosina 2020 ja 2021 on toteutunut käytännössä nollakorolla, mikä tukee julkista taloutta lähivuosina. Riskinä kuitenkin on, että korkomenot voivat nousta tulevaisuudessa. Tämän takia on tärkeää varmistaa, että hallituksen kestävyystiekarttaan sisältyvä tavoite velkasuhteen kasvun taittamisesta toteutuu”, VTV kirjoittaa vuosittaisen finanssipolitiikan raportin johdannossa.

VTV moittii raportissa, että päätökset korottaa menokehystä vuosina 2022 ja 2023 ovat selkeästi rikkoneet kehysjärjestelmän periaatteita.

”On tärkeää, että kehysjärjestelmä toimii tulevaisuudessakin uskottavana valtion menojen pitkäjänteisen suunnittelun välineenä”, se toteaa.

VTV arvioi raportissa myös, että julkinen talous on nousemassa koronakriisin aiheuttamasta kuopasta hieman aiemmin ennakoitua nopeammin.

Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen on kasvanut Suomessa koronapandemian aikana huomattavasti. EU-vertailussa kasvu on ollut tästä huolimatta maltillista.

Suhdannetta tukevat elvyttävät toimet ovat VTV:n arvion mukaan olleet perusteltuja vuonna 2021.

Ensi vuodelle suunniteltu finanssipolitiikka puolestaan on kiristävää tähän vuoteen verrattuna, mikä tasaa suhdannetta.

”Suhdanneindikaattorimme mukaan talous on toipunut kuluvana vuonna melkein yhtä voimakkaasti kuin se romahti edellisvuonna. Siihen nähden tämän vuoden finanssipolitiikka on osoittautumassa väljäksi tämänhetkisin tiedoin”, sanoo VTV:n vanhempi ekonomisti Matthias Strifler tiedotteessa.

