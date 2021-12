Komission aloite EU-rikosten listan ulottamisesta vihapuheeseen vaatii jäsenmaiden yksimielisyyden.

Bryssel

Euroopan unionin komissio haluaa tiukemman otteen vihapuheesta ja ehdottaa jäsenmaille, että vihapuhe voitaisiin säätää rangaistavaksi EU-laajuisesti.

Se vaatii jäsenmailta sitä, että ensin EU:n perussopimuksessa lueteltua listaa EU-rikoksista pidennetään kattamaan myös vihapuhe ja viharikokset.

Vasta sen jälkeen komissio voi antaa asiasta lainsäädäntöehdotuksia.

EU-rikokset ovat rajat ylittäviä, vakavia rikoksia. Listassa on nyt kymmenen rikosta, muun muassa terrorismi, ihmiskauppa ja rahanpesu.

Komissio esitteli torstaina aloitteen rikoslistan ulottamiseksi myös vihapuheeseen ja viharikoksiin. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lupasi antaa aloitteen vuosittaisessa unionin tilaa koskevassa puheessaan aiemmin syksyllä.

Aloitteen kohtaloa on vielä vaikea ennustaa. Sen läpimeno vaatii jäsenmaiden yksimielisyyden ja vihreää valoa myös Euroopan parlamentilta.

Komission perustelujen mukaan vihapuheeseen tarvitaan yhtenäinen linja EU-alueella, koska monesti vihapuhe leviää netin kautta rajojen yli, ja sen taustalla voi olla monikansallisia verkostoja.

Komission mukaan vihapuhe ja viharikokset ovat erityisen vakavia rikoksia, koska ne murentavat EU:n yhteisiä arvoja ja ihmisten perusoikeuksia ja loukkaavat ihmisiä ja yhteiskuntaa.

Kolmas perustelu toiminnalle nyt on se, että komission mukaan vihapuheen määrä on kasvanut koronapandemian myötä. Komission selvityksen mukaan vihapuhe muun muassa romaneja, juutalaisia, muslimeita ja aasialaistaustaisia ihmisiä kohtaan on lisääntynyt, samoin rasistiset hyökkäykset ja uhkaukset.

Komission mukaan vihapuhe on kriminalisoitu laajasti EU-maiden kansallisessa lainsäädännössä muun muassa rotuun, uskontoon ja etniseen alkuperään liittyen. Jäsenmaista 19 on kriminalisoinut seksuaaliseen suuntautumiseen, 17 jäsenmaata sukupuoleen ja 13 vammaisuuteen liittyvän vihapuheen.

EU:n komissio arvioi helmikuussa 2021, miten EU:n rasismia ja muukalaisvihaa koskeva puitepäätös on laitettu Suomessa toimeen.

Komission mukaan keskeinen ongelma Suomessa on esimerkiksi se, että rasismiin tai vihapuheeseen liittyviä rikoksia ei voida tutkia eikä niistä voida nostaa syytteitä ilman uhrin tekemää ilmoitusta tai syytöstä.

Komission arvion mukaan Suomessa on myös pantu virheellisellä tavalla täytäntöön säännös väkivaltaan yllyttämisestä koskevasta vihapuheesta. Lisäksi Suomessa ei komission mukaan ole kriminalisoitu vihapuhetta, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisesti määräytyvän ihmisryhmän yksittäiseen jäseneen.

Suomessa ei ole myöskään kriminalisoitu vihapuheen erityisten muotojen eli kansainvälisten rikosten ja holokaustin julkista puolustelua, kieltämistä tai törkeää vähättelyä.

Oikeusministeriöllä on ollut viime vuosina useita hankkeita, joilla on yritetty parantaa vihapuheen tunnistamista ja tutkintaa.

Lokakuun alussa Suomi sääti laittoman uhkauksen osittain virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Syyttäjä ei enää tarvitse uhrin suostumusta syytteen nostamiseen, kun uhkaus on tehty uhrin työtehtävän tai julkisen luottamustehtävän vuoksi.

Tarkoituksena on kitkeä virkamiehiin, tutkijoihin ja toimittajiin kohdistunutta järjestelmällistä häirintää, uhkailua ja maalittamista.